https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html

Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНР

Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНР - 28.05.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНР

ВСУ, понимая всю важность обороны Карловки для удержания своего фронта, будут отчаянно сопротивляться, считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру

2024-05-28T15:09

2024-05-28T15:09

2024-05-28T15:09

эксклюзив

сво

спецоперация

днр

донецкая народная республика

донецк

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александр "варяг" матюшин

александр ходаковский

игорь стрелков

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В ДНР после освобождения села Нетайлово (расположено на северо-западе от Донецка) началось российское наступление на Карловку. Этот населенный пункт, по мнению как российских, так и украинских экспертов, считается ключевым пунктом на второй линии обороны ВСУ.Если это село перейдет под контроль российских подразделений, то для них открывается дорога дальше на северо-запад - сначала на город Селидово, а затем на город Покровск. Последний фактически находится на границе ДНР с Днепропетровской областью. Падение Покровска – это рассечение оккупированной ВСУ территории Донецкой республики пополам.Внизу останется Угледар. Если посмотреть на карту, то становится понятно, что после падения Покровска у украинской группировки на юге будет два варианта: либо покинуть Угледар и уйти к своим на запад, либо фактически попасть в котел, а там плен или смерть. Других вариантов нет.В связи с вышеизложенным, вне всякого сомнения, украинское командование будет отчаянно оборонять Карловку, чтобы не допустить развития этих плачевных событий."В этом населенном пункте всё способствует успешной организации обороны. Прежде всего, это естественные преграды: реки, ставки и достаточно большое Карловское водохранилище. Между Нетайлово и Карловкой находится один из рукавов водохранилища. С севера село защищает водохранилище, и даже с тыла (с запада) оно прикрыто водной преградой – речкой Волчьей. Вода с трех сторон. Очень удобно обороняться", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.Также надо помнить и о том, что Карловка (наряду с вот-вот освобожденной Красногоровкой) – это последний населенный пункт, из окрестностей которого украинцы могут своими артиллерийскими ударами доставать до Донецка. Центр после освобождения Авдеевки и окрестностей они уже не могут кошмарить, но по окраинам Петровского и Кировского районов доставать вполне могут.Для ДНР освобождение Карловки после 10-летней украинской оккупации имеет еще и символическое значение. В мае-июле 2014 года бои за это ключевое село для украинского наступления на Донецк было одним из важных. На том направлении воевал нацбат "Донбас". Падение Карловки, во-первых, открывало прямой путь на столицу ДНР с северо-запада, во-вторых, разблокировало украинский гарнизон в Донецком аэропорту.Карловку тогда защищали бойцы Игоря "Беса" Безлера, Александра Ходаковского из "Востока" и подразделения тогдашнего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Село было можно и нужно защищать. Если бы его не сдали, то последние два года дончане не знали бы тех ужасов тотальных обстрелов столицы ДНР, которые выпали на их долю. Но Стрелков по непонятным причинам отвел свои подразделения из Карловки, оголив фланги Безлеру и Ходаковскому. Тем ничего не оставалось делать, как увести свои подразделения оттуда, чтобы они не попали в окружение к украинцам."Да, освобождение будет из-за естественных преград, как я уже сказал, сложным, но нам поможет то, что сейчас донбасская группировка ВСУ ослаблена тем, что укропы свои резервы и лучшие подразделения перебросили на слобожанский фронт. Артиллерия у нас мощнее, а наша авиация будет привычно разносить украинские укрепы в Карловке и рядом с ней. У нас не остается иного выбора, как освободить Карловку", - не сомневается Матюшин.

https://ukraina.ru/20240528/1055321240.html

https://ukraina.ru/20240526/1055289975.html

https://ukraina.ru/20240525/1055222482.html

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эксклюзив, сво, спецоперация, днр, донецкая народная республика, донецк, угледар, александр "варяг" матюшин, александр ходаковский, игорь стрелков, вооруженные силы украины