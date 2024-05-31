Поляки испугались мобилизации, которую объявили в Польше российские хакеры
18:44 31.05.2024 (обновлено: 18:47 31.05.2024)
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
В Польше объявлена частичная мобилизация для отправки войск на Украину. Такое сообщение несколько раз появлялось в польской газете РАР, и как заявляется, является результатом работы российских хакеров
Уточняется, что в пятницу дважды появлялась информация с заголовком: "премьер-министр Польши Дональд Туск: 1 июля 2024 года в Польше начнется частичная мобилизация".
"1 июля 2024 года в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация. 200 тысяч польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину", – говорилось в публикации.
Как пишет газета, эта информация – фейк, а теперь выясняются обстоятельства появления этого сообщения. По данным властей, все указывает на причастность к кибератаке российской стороны, которая якобы хочет " парализовать общественность" перед выборами.
"Начали срочное выяснение обстоятельств. Все указывает на кибератаку и спланированную дезинформацию. Я буду информировать вас о дальнейших результатах", - написал вице-премьер-министр, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в соцсети Х.
Ранее глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину.
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