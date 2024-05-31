Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с Россией

Поляки начинают уставать от Украины и европейского кризиса. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят, что бы ни говорила варшавская пропаганда. В случае войны у Польши не будет будущего. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков