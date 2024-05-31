Поляки испугались мобилизации, которую объявили в Польше российские хакеры - 31.05.2024 Украина.ру
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Поляки испугались мобилизации, которую объявили в Польше российские хакеры
Поляки испугались мобилизации, которую объявили в Польше российские хакеры - 31.05.2024 Украина.ру
Поляки испугались мобилизации, которую объявили в Польше российские хакеры
В Польше объявлена частичная мобилизация для отправки войск на Украину. Такое сообщение несколько раз появлялось в польской газете РАР, и как заявляется, является результатом работы российских хакеров
2024-05-31T18:44
2024-05-31T18:47
новости
польша
украина
мобилизация
всу
сво
иностранные наемники
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Уточняется, что в пятницу дважды появлялась информация с заголовком: "премьер-министр Польши Дональд Туск: 1 июля 2024 года в Польше начнется частичная мобилизация". Как пишет газета, эта информация – фейк, а теперь выясняются обстоятельства появления этого сообщения. По данным властей, все указывает на причастность к кибератаке российской стороны, которая якобы хочет " парализовать общественность" перед выборами. Ранее глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину.
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новости, польша, украина, мобилизация, всу, сво, иностранные наемники
Новости, Польша, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, иностранные наемники

Поляки испугались мобилизации, которую объявили в Польше российские хакеры

18:44 31.05.2024 (обновлено: 18:47 31.05.2024)
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
В Польше объявлена частичная мобилизация для отправки войск на Украину. Такое сообщение несколько раз появлялось в польской газете РАР, и как заявляется, является результатом работы российских хакеров
Уточняется, что в пятницу дважды появлялась информация с заголовком: "премьер-министр Польши Дональд Туск: 1 июля 2024 года в Польше начнется частичная мобилизация".
"1 июля 2024 года в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация. 200 тысяч польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину", – говорилось в публикации.
Как пишет газета, эта информация – фейк, а теперь выясняются обстоятельства появления этого сообщения. По данным властей, все указывает на причастность к кибератаке российской стороны, которая якобы хочет " парализовать общественность" перед выборами.
"Начали срочное выяснение обстоятельств. Все указывает на кибератаку и спланированную дезинформацию. Я буду информировать вас о дальнейших результатах", - написал вице-премьер-министр, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в соцсети Х.
Ранее глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 03:00
Никакого будущего: Кочетков о том, что будет, если Сикорский доведет Польшу до столкновения с РоссиейПоляки начинают уставать от Украины и европейского кризиса. Война с Россией — это меньшее, чего они сейчас хотят, что бы ни говорила варшавская пропаганда. В случае войны у Польши не будет будущего. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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