В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"? - 29.05.2024 Украина.ру
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В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"?
В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"? - 29.05.2024 Украина.ру
В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"?
Грузия выбрала путь суверенного государства, которое вправе решать самостоятельно какие законы принимать, а какие нет. Парламент страны преодолел вето президента и окончательно принял закон об иноагентах
2024-05-29T16:36
2024-05-29T16:36
эксклюзив
грузия
иноагент
соцсети
эксперты
ес
закон
саакашвили
бидзине иванишвили
елена панина
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Ни давление улицы, ни угрозы некоторых еврочиновников не помешали грузинской власти начать очищение страны от многочисленных некоммерческих организаций, которые раскачивали ситуацию в стране в пользу западных интересов. Правящая партия пыталась провести этот закон год назад, но он был отозван после массовых протестов. Ранее министры иностранных дел 12 стран ЕС призвали защитить "европейское будущее Грузии". И вот точка в этот вопросов поставлена. Что дальше – в обзоре мнений экспертов, опубликованных на их страницах в соцсетях.Военный блогер Борис РожинВот и все. Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об иностранных агентах в Грузии. Угрозы со стороны США и ЕС не остановили "Грузинскую мечту". Ее представители демонстративно начали заявлять, что Грузия выбирает суверенитет (спустя 20 лет после свержения Шеварднадзе).Можно ожидать уличных протестов, дальнейших угроз со стороны США и ЕС с опцией точечных санкций, а также усиления подрывной деятельности в Грузии направленной против Иванишвили и "Грузинской мечты". Не исключено, что и карту Саакашвили снова попытаются разыграть. Так что для Грузии все только начинается - от заявлений о желании суверенности до реальной суверенности ─ огромный путь, который отнюдь не устлан розами.В современном мире за суверенитет необходимо бороться, преодолевая различные трудности. Но если ты готов к этому и смог вступить в борьбу, ты постепенно сам становишься хозяином собственной судьбы, определяющим будущее народа и государства, а не безвольной марионеткой, которая живет по принципу "чего изволите".Общественный деятель Александр СкубченкоА между тем парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента-иноагента на закон об "иноагентах". Теперь право подписать закон получит спикер парламента, после чего документ будет опубликован и вступит в силу. Не хотят грузины воевать с Россией. Понимают, что цель Запада — давлением армии своих иноагентов изменить политику Грузии и втянуть её в войну с Россией. А помните, как после 08.08.08 все говорили, что Россия потеряла Грузию навсегда? Прошло 15 лет. Герой Грузии Саакашвили сидит в грузинской тюрьме, а Грузия потихоньку налаживает отношения с Россией. То же будет и с тем, что останется от Украины. Нет ничего более скоротечного, чем "навсегда".Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНе садись с чёртом щи хлебать: к ситуации в ГрузииЗакон об иноагентах не то чтобы расколол грузинские элиты и общество, но выявил этот раскол, подспудно существовавший в Грузии с момента распада СССР. Запад захватил контроль над политическими институтами Грузии и частью её элит, но другая часть, интересы которой выражает партия "Грузинская мечта", видит будущее страны в сохранении некоторой субъектности, пытаясь охранять своё политическое и информационное пространство от тотальной оккупации иноагентами. Этот выбор не идейный, а прагматичный в целях сохранения ресурса этой группировки, — но он есть и генерирует конфликт в грузинском обществе, который не преодолим компромиссами. "Грузинская мечта" существует в прозападном элитном консенсусе, но с оговорками, что в каких-то сферах самостоятельность Грузии сохранится. Запад же настаивает, что таких сфер оставаться не должно, если Тбилиси движется в сторону "демократии", то есть ЕС и США. И угрожает убийствами, санкциями и прочими карами, шокируя грузинский истеблишмент. Россия так с Грузией никогда не разговаривала. Учитывая, что приближаются парламентские выборы, вопрос о сохранении у власти "Грузинской мечты" с её суверенными замашками встаёт теперь во главу угла. Очевидно, что Запад не потерпит неподчинения и сделает всё, чтобы организовать в Грузии очередную цветную революцию, если не удастся гарантировать на выборах нужный подсчёт голосов. Россия заинтересована в сохранении в Грузии относительно вменяемых политиков. Это, конечно, не союзничество с "Грузинской мечтой", но совпадение интересов и заинтересованность в стабильности на Кавказе. И это пугает Запад особенно сильно. Все усилия Вашингтона и Брюсселя будут направлены именно на разрушение этого совпадения. Ведь если это не уничтожить в зародыше, Грузия может многое переосмыслить в отношении как Запада, так и России.Москва не случайно в своё время не стала соглашаться на включение Абхазии и Южной Осетии в состав РФ. Это сохраняло какую-то возможность нормализации отношений с Грузией. Сейчас премьер-министр этой страны Ираклий Кобахидзе, готовясь к выборам, акцентирует внимание избирателей на идее мирного дипломатического возращения отпавших территорий. Однако в России, Абхазии и Южной Осетии это не встречает согласия. Причина одна: понимание того, что пока Грузия де-факто оккупирована США, она является военным плацдармом против России. И расширять этот плацдарм никто Грузии не позволит: ни Россия, ни Абхазия, ни Южная Осетия.Нейтралитет и вменяемость Грузии, её способность говорить с соседями не свысока, а на равных, позволили бы — при гарантиях России — развязать многие гордиевы узлы территориального вопроса. Однако понятно, что у нынешней прозападной и националистической Грузии таких шансов нет. И не будет до тех пор, пока там не произойдут серьёзные перемены.️Впервые прозападный курс Тбилиси переживает глубокий кризис. Один из сегментов ориентированной на Запад грузинской элиты, сочетающий ещё и элементы национализма, упёрся в ультиматум Запада. В вопросе об иноагентах речь идёт о стремлении Запада гарантировать ресурс своей агентуры. Цель — не только контроль над трансрегиональной логистикой, но и полное переформатирование традиционной грузинской идентичности.Грузинская элита заигрывала с Западом, надеясь ценой имитации импорта некоторых ЛГБТ-атрибутов и русофобской риторики добиться включения в ЕС. Но, как говорится, не садись с чёртом щи хлебать, у него ложка всегда длиннее будет. Обмануть Запад такими играми не получилось. Говоря словами Пастернака, Запад "не читки требует с актёра, а полной гибели всерьёз". Быть или не быть — реальная дилемма Грузии. Или западный проект похоронит её окончательно, или она изживёт западничество как тяжёлую духовную болезнь. Других перспектив у Грузии нет.Политик и журналист Дмитрий ВасилецПарламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах. Поздравляю грузинский народ с еще одним шагом на пути к суверенитету и независимости от стран НАТО. Конечно, американское посольство проплатит еще пару недель массовку на улицах, пятая колонна в Грузии будет истерично кричать о "похороненным курсе в ЕС и НАТО, попытаются организовать вооружённый переворот, но судя по ситуации, руководство Грузии к этому готово, США сейчас даже "неизвестные снайперы не помогут"!Украинский народный депутат Макс БужанскийВ Грузии приняли закон о маркировке иностранных агентов, минут через 15 реки там потекут вспять и она исчезнет с лица земли. Или нет?
https://ukraina.ru/20240528/1055317838.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, грузия, иноагент, соцсети, эксперты, ес, закон, саакашвили, бидзине иванишвили, елена панина, запад, россия, нато
Эксклюзив, Грузия, иноагент, соцсети, эксперты, ЕС, Закон, Саакашвили, Бидзине Иванишвили, Елена Панина, Запад, Россия, НАТО

В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"?

16:36 29.05.2024
 
© APГрузия ЕС флаги
Грузия ЕС флаги - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Грузия выбрала путь суверенного государства, которое вправе решать самостоятельно какие законы принимать, а какие нет. Парламент страны преодолел вето президента и окончательно принял закон об иноагентах
Ни давление улицы, ни угрозы некоторых еврочиновников не помешали грузинской власти начать очищение страны от многочисленных некоммерческих организаций, которые раскачивали ситуацию в стране в пользу западных интересов. Правящая партия пыталась провести этот закон год назад, но он был отозван после массовых протестов. Ранее министры иностранных дел 12 стран ЕС призвали защитить "европейское будущее Грузии". И вот точка в этот вопросов поставлена. Что дальше – в обзоре мнений экспертов, опубликованных на их страницах в соцсетях.
Военный блогер Борис Рожин
Вот и все. Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об иностранных агентах в Грузии. Угрозы со стороны США и ЕС не остановили "Грузинскую мечту". Ее представители демонстративно начали заявлять, что Грузия выбирает суверенитет (спустя 20 лет после свержения Шеварднадзе).
Можно ожидать уличных протестов, дальнейших угроз со стороны США и ЕС с опцией точечных санкций, а также усиления подрывной деятельности в Грузии направленной против Иванишвили и "Грузинской мечты". Не исключено, что и карту Саакашвили снова попытаются разыграть. Так что для Грузии все только начинается - от заявлений о желании суверенности до реальной суверенности ─ огромный путь, который отнюдь не устлан розами.
В современном мире за суверенитет необходимо бороться, преодолевая различные трудности. Но если ты готов к этому и смог вступить в борьбу, ты постепенно сам становишься хозяином собственной судьбы, определяющим будущее народа и государства, а не безвольной марионеткой, которая живет по принципу "чего изволите".
Яна Амелина интервью
Вчера, 05:52
Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбуИ впредь официальный Тбилиси будет заявлять о необходимости возвращения Осетии и Абхазии, в том числе силовыми методами, ведь добровольно они назад не пойдут. Россия должна понимать, что это — цена, которую нам придется заплатить, если мы рассчитываем на укрепление наших позиций в Грузии
Общественный деятель Александр Скубченко
А между тем парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента-иноагента на закон об "иноагентах". Теперь право подписать закон получит спикер парламента, после чего документ будет опубликован и вступит в силу.
Не хотят грузины воевать с Россией. Понимают, что цель Запада — давлением армии своих иноагентов изменить политику Грузии и втянуть её в войну с Россией.
А помните, как после 08.08.08 все говорили, что Россия потеряла Грузию навсегда?
Прошло 15 лет. Герой Грузии Саакашвили сидит в грузинской тюрьме, а Грузия потихоньку налаживает отношения с Россией. То же будет и с тем, что останется от Украины. Нет ничего более скоротечного, чем "навсегда".
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Не садись с чёртом щи хлебать: к ситуации в Грузии
Закон об иноагентах не то чтобы расколол грузинские элиты и общество, но выявил этот раскол, подспудно существовавший в Грузии с момента распада СССР. Запад захватил контроль над политическими институтами Грузии и частью её элит, но другая часть, интересы которой выражает партия "Грузинская мечта", видит будущее страны в сохранении некоторой субъектности, пытаясь охранять своё политическое и информационное пространство от тотальной оккупации иноагентами.
Этот выбор не идейный, а прагматичный в целях сохранения ресурса этой группировки, — но он есть и генерирует конфликт в грузинском обществе, который не преодолим компромиссами. "Грузинская мечта" существует в прозападном элитном консенсусе, но с оговорками, что в каких-то сферах самостоятельность Грузии сохранится. Запад же настаивает, что таких сфер оставаться не должно, если Тбилиси движется в сторону "демократии", то есть ЕС и США. И угрожает убийствами, санкциями и прочими карами, шокируя грузинский истеблишмент.
Россия так с Грузией никогда не разговаривала. Учитывая, что приближаются парламентские выборы, вопрос о сохранении у власти "Грузинской мечты" с её суверенными замашками встаёт теперь во главу угла. Очевидно, что Запад не потерпит неподчинения и сделает всё, чтобы организовать в Грузии очередную цветную революцию, если не удастся гарантировать на выборах нужный подсчёт голосов.
Россия заинтересована в сохранении в Грузии относительно вменяемых политиков. Это, конечно, не союзничество с "Грузинской мечтой", но совпадение интересов и заинтересованность в стабильности на Кавказе. И это пугает Запад особенно сильно.
Все усилия Вашингтона и Брюсселя будут направлены именно на разрушение этого совпадения. Ведь если это не уничтожить в зародыше, Грузия может многое переосмыслить в отношении как Запада, так и России.
Москва не случайно в своё время не стала соглашаться на включение Абхазии и Южной Осетии в состав РФ. Это сохраняло какую-то возможность нормализации отношений с Грузией.
Сейчас премьер-министр этой страны Ираклий Кобахидзе, готовясь к выборам, акцентирует внимание избирателей на идее мирного дипломатического возращения отпавших территорий. Однако в России, Абхазии и Южной Осетии это не встречает согласия. Причина одна: понимание того, что пока Грузия де-факто оккупирована США, она является военным плацдармом против России. И расширять этот плацдарм никто Грузии не позволит: ни Россия, ни Абхазия, ни Южная Осетия.
Нейтралитет и вменяемость Грузии, её способность говорить с соседями не свысока, а на равных, позволили бы — при гарантиях России — развязать многие гордиевы узлы территориального вопроса. Однако понятно, что у нынешней прозападной и националистической Грузии таких шансов нет. И не будет до тех пор, пока там не произойдут серьёзные перемены.
️Впервые прозападный курс Тбилиси переживает глубокий кризис. Один из сегментов ориентированной на Запад грузинской элиты, сочетающий ещё и элементы национализма, упёрся в ультиматум Запада.
В вопросе об иноагентах речь идёт о стремлении Запада гарантировать ресурс своей агентуры. Цель — не только контроль над трансрегиональной логистикой, но и полное переформатирование традиционной грузинской идентичности.
Грузинская элита заигрывала с Западом, надеясь ценой имитации импорта некоторых ЛГБТ-атрибутов и русофобской риторики добиться включения в ЕС. Но, как говорится, не садись с чёртом щи хлебать, у него ложка всегда длиннее будет. Обмануть Запад такими играми не получилось. Говоря словами Пастернака, Запад "не читки требует с актёра, а полной гибели всерьёз".
Быть или не быть — реальная дилемма Грузии. Или западный проект похоронит её окончательно, или она изживёт западничество как тяжёлую духовную болезнь. Других перспектив у Грузии нет.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2024
27 мая, 17:46
Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на БалканахГенеральный директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович в студии Украина.ру объяснила причину беспокойства президента Сербии Вучича, а также рассказала о вероятности глобального конфликта и о точках, где его попытаются разжечь
Политик и журналист Дмитрий Василец
Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах. Поздравляю грузинский народ с еще одним шагом на пути к суверенитету и независимости от стран НАТО.
Конечно, американское посольство проплатит еще пару недель массовку на улицах, пятая колонна в Грузии будет истерично кричать о "похороненным курсе в ЕС и НАТО, попытаются организовать вооружённый переворот, но судя по ситуации, руководство Грузии к этому готово, США сейчас даже "неизвестные снайперы не помогут"!
Украинский народный депутат Макс Бужанский
В Грузии приняли закон о маркировке иностранных агентов, минут через 15 реки там потекут вспять и она исчезнет с лица земли. Или нет?
 
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Заголовок открываемого материала
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16:45Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл
16:36В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"?
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