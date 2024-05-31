Пентагон разработает Киеву рекомендации, куда бить в России - New York Times - 31.05.2024 Украина.ру
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Пентагон разработает Киеву рекомендации, куда бить в России - New York Times
Пентагон разработает Киеву рекомендации, куда бить в России - New York Times - 31.05.2024 Украина.ру
Пентагон разработает Киеву рекомендации, куда бить в России - New York Times
Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Об этом сообщает газета New York Times
2024-05-31T08:36
2024-05-31T08:42
новости
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ллойд остин
джо байден
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Как сказано в публикации, глава военного ведомства Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.Ранее в госдепартаменте информировали, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.При этом, как рассказал бывший помощник главы американского минфина Крейг Робертс, передача Штатами дальнобойных ракет Украине изначально преследовала целью нанесение ударов вглубь РФ."Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" - указал Робертс.Как считает бывший чиновник, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, это может обернуться отправкой сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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новости, россия, украина, киев, ллойд остин, джо байден, владимир путин, нато, пентагон
Новости, Россия, Украина, Киев, Ллойд Остин, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Пентагон

Пентагон разработает Киеву рекомендации, куда бить в России - New York Times

08:36 31.05.2024 (обновлено: 08:42 31.05.2024)
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Об этом сообщает газета New York Times
Как сказано в публикации, глава военного ведомства Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.
"По словам чиновников, именно генерал Каволи передал это решение Украине", - говорится в материале.
Ранее в госдепартаменте информировали, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
При этом, как рассказал бывший помощник главы американского минфина Крейг Робертс, передача Штатами дальнобойных ракет Украине изначально преследовала целью нанесение ударов вглубь РФ.
"Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" - указал Робертс.
Как считает бывший чиновник, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, это может обернуться отправкой сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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