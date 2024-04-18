https://ukraina.ru/20240418/1054592199.html

Женщины, алиментщики и заключённые — ВСУ ждёт пополнение. Итоги 18 апреля на Украине

Женщины, алиментщики и заключённые — ВСУ ждёт пополнение. Итоги 18 апреля на Украине - 18.04.2024 Украина.ру

Женщины, алиментщики и заключённые — ВСУ ждёт пополнение. Итоги 18 апреля на Украине

Стало известно, за счёт кого будут пополнять ряды Вооружённых сил Украины и других украинских военизированных формирований

2024-04-18T18:40

2024-04-18T18:40

2024-04-18T18:42

хроники

эксклюзив

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054423147_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_f487e8e21d20c0f6c0a5fa069cc2decc.jpg.webp

Днём 18 апреля Минобороны Украины в своём телеграм-канале сообщило о том, что оно "активизирует усилия касательно внедрения гендерного равенства среди военнослужащих"."Новые правила для гендерно-чувствительного языка и повышения потенциала женщин на руководящих и боевых должностях обговорили с канадскими коллегами в рамках проекта PROTECT2. Ключевые инициативы включают: принятие западного опыта и сотрудничество с НАТО; гендерно-чувствительный язык и доступ женщинам к лидерским ролям; обмен знаниями со странами НАТО, совместные проекты, карьерное развитие; организация учений для 200 гендерных советников, интеграция равенства в оборонную стратегию. Сотрудничество с НАТО и международные инициативы продолжают укреплять стратегию Украины в гендерной интеграции и роль женщин в защите страны", - указывалось в сообщении.В этом усмотрели подготовку к мобилизации женщин на Украине."Как уже неоднократно говорили, Киев под лозунгами гендерного равенства готовит почву под мобилизацию женщин. Во-первых, чтобы восполнить потери. Во-вторых, чтобы создать для западных СМИ картинку сильных независимых женщин и разжалобить западные элиты на очередной транш бабла. Последнее, впрочем, маловероятно при нынешнем многообразии гендеров в Европе и США. Женщины там давно не в моде", - отметил российский военкор Александр Коц.Также 18 апреля в интервью украинскому изданию LB.ua замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко рассказал о возможности мобилизации неплательщиков алиментов – такую возможность предусматривает принятый Верховной Радой закон о мобилизации. По его словам, на 1 марта 2024 года на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находилось 520,2 тыс. документов о взыскании алиментов. При этом Гайченко указал, что хоть это количество и может изменяться ежемесячно, в среднем по стране численность неплательщиков алиментов — не менее полумиллиона."Что очень высокий показатель на всё население даже до 40 млн", - отметил он.При этом, согласно мартовским данным, 16,2 тыс. (3% от общего количества) неплательщиков алиментов были женщинами. Гайченко объяснил, что преимущественно они начали новую жизнь и оставили детей на бывшего мужчину, взыскивающего алименты.Замминистра напомнил, что, согласно действующему украинскому законодательству, за неуплату алиментов они попадают в Единый реестр должников с блокировкой банковских карт, запретом на выезд, управление ТС, пользование огнестрельным оружием."Но даже достаточно жесткие санкции и ограничения не останавливают этих людей <...> В бухгалтериях предприятий, учреждениях, организациях с целью отчисления алиментов по заработной плате (доходам), пенсиям должника находится 261,5 тыс. постановлений об обращении взыскания на доходы должника. Количество документов, по которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за три месяца, составляет 183 тыс.", — отметил Гайченко.В то же время, принудительное исполнение около 100 тысяч исполнительных документов "осложнено нетрудоустроенностью должников, ведением аморального образа жизни, нежеланием платить алименты".Гайченко также указал, что точной статистики родителей-должников, имеющих троих или более детей, за более, чем три месяца, нет. Однако это не менее 20 тыс. человек, которые могут потерять отсрочку в связи с новым законом о мобилизации."Надо отметить, что мобилизация для такой категории ни в коем случае не должна быть наказанием. Ведь военная служба — это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм достаточно быстро погасить долги. Главное – дети получат финансовое обеспечение", – подчеркнул Гайченко.Более того, он заявил, что целесообразно привлекать в Вооружённые силы Украины определённую часть контингента с "безнравственным образом жизни". По его мнению, во время боевых действий необходимы не только военнослужащие с оружием, но и те, кто будет рыть окопы."Более того, это в определённой степени шанс вернуть жизнь на правильную тропу (если, конечно, рытье окопов может иметь такую воспитательную силу)", - сообщило издание.Также LB.ua сообщило, что Минюст обменивается информацией с Государственной миграционной службой Украины, исполнители получают данные из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства физического лица-должника. Таки образом, адреса уклоняющихся от выплаты алиментов известны.Также в ночь на 18 апреля стало известно о том, что на Украине могут мобилизовать около 10 тыс. заключённых. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко."По отдельным цифрам приблизительным, когда я исследовал этот вопрос, мне говорили, мы можем надеяться [на мобилизацию] до 10 тыс. военнослужащих. При наших потребностях в мобилизации это ничего", — отметил он.По словам Костенко, всего в пенитенциарных учреждениях Украины находится около 45 тысяч человек. При этом на Украине для пополнения личного состава войск уже были освобождены заключенные, некоторые из них которых до сих пор участвуют в боевых действиях. Костенко объяснил, что осужденного амнистируют в случае, если обвиняемый находится в следственном изоляторе, и ему изменяют меру пресечения на личное обязательство отправиться в зону боевых действий.Накануне, 17 апреля, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что осуждённые смогут занимать и офицерские должности."В зависимости от уровня своей военной подготовки осуждённые смогут служить на должностях не только рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан", — отметила народный депутат.Тем временем украинские СМИ анонсируют ужесточение мобилизации."Наш источник сообщает, что Зеленский обещал американским лобби группам, которые продавят "кредит Украине", что за первые два месяца мобилизации "отловит" 100-300 тысяч человек, отправит их в учебки и осенью под выборы в США, начнет встречное наступление ВСУ с огромным количеством живой силы, которая будет главным оружием атаки по всем фронтам. Конечно потери у ВСУ будут огромные. Но Банковая и Зе надеются, что бросив одномоментно 300-400 тысяч пехоты в атаку, они смогут забрать большое количество территории у РФ. При победе, никто не будет спрашивать о потерях и "цене", у всех будет перемога на ушах. Летом будут массово хватать всех", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Украинские СМИ также сообщили об участившихся попытках мужчин сбежать с Украины.

https://ukraina.ru/20240418/1054581563.html

https://ukraina.ru/20240418/1054575509.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, вооруженные силы украины