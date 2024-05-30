Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО - 30.05.2024 Украина.ру
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Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО
Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО - 30.05.2024 Украина.ру
Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО
Награжденный звездой Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков признался президенту РФ Владимиру Путину, что намеревался и сегодня стать участником боевых действий в зоне спецоперации, однако его планы нарушила комиссия военкомата
2024-05-30T18:40
2024-05-30T18:44
новости
владимир путин
кремль
дагестан
россия
ветераны
великая отечественная война
сво
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В ходе церемонии получения госнаграды в Кремле Садыков рассказал, что как и прежде чувствует себя молодым, несмотря на свой преклонный возраст. Напомним, 12 января ветерану исполнилось сто лет. Глава государства лично вручил звезду Героя РФ, которой Ибрагим-Паша Садыков был удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Отправляясь на фронт добровольцем в 1941 году, он затем был участником многих битв, в том числе за Сталинград и Курск, где получил ранение. До получения Звезды Героя, Садыков уже имел ордена Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медали "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медаль Жукова.Ранее Путин, говоря об участниках спецоперации, заявлял, что военнослужащих поддерживает вся Россия.
https://ukraina.ru/20240530/1055380428.html
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новости, владимир путин, кремль, дагестан, россия, ветераны, великая отечественная война, сво
Новости, Владимир Путин, Кремль, Дагестан, Россия, ветераны, Великая Отечественная война, СВО

Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО

18:40 30.05.2024 (обновлено: 18:44 30.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил высшие государственные награды РФ
Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды РФ
© POOL
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Награжденный звездой Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков признался президенту РФ Владимиру Путину, что намеревался и сегодня стать участником боевых действий в зоне спецоперации, однако его планы нарушила комиссия военкомата
В ходе церемонии получения госнаграды в Кремле Садыков рассказал, что как и прежде чувствует себя молодым, несмотря на свой преклонный возраст. Напомним, 12 января ветерану исполнилось сто лет.

"Уважаемый президент Российской Федерации! Мне сейчас 100 лет и 5 месяцев, я молодой еще. Я написал письмо министру обороны РФ меня направить на Украину на войну защищать Россию. Я автоматчик, с 41-го по 45-й год на фронтах был. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару, комиссар мне отвечает: Ибрагим-Паша, мы берем только до 60 лет, а тебе 100 с лишним лет", – пояснил он.

Глава государства лично вручил звезду Героя РФ, которой Ибрагим-Паша Садыков был удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Отправляясь на фронт добровольцем в 1941 году, он затем был участником многих битв, в том числе за Сталинград и Курск, где получил ранение.
До получения Звезды Героя, Садыков уже имел ордена Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медали "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медаль Жукова.
Ранее Путин, говоря об участниках спецоперации, заявлял, что военнослужащих поддерживает вся Россия.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2024
12:39
Москву уже никто не может заставить! Почему корейская модель не подходит для завершения СВО – ТильманДиректор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил на примере 1953 года, почему "корейская модель" не подходит России для решения украинского конфликта , а также рассказал о ситуации в США и о предстоящих президентских выборах на фоне войны на Ближнем Востоке
 
НовостиВладимир ПутинКремльДагестанРоссияветераныВеликая Отечественная войнаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
18:40Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО
18:14Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина
18:00Мобилизация останавливает метро. Итоги 30 мая на Украине
17:43"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны
17:33Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов
17:12Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Как демилитаризировать и денацифицировать Украину
17:00"Либо идешь, либо тебя выгоняют": Семченко о проукраинских митингах в Европе
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