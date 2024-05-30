Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО
18:40 30.05.2024 (обновлено: 18:44 30.05.2024)
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Награжденный звездой Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков признался президенту РФ Владимиру Путину, что намеревался и сегодня стать участником боевых действий в зоне спецоперации, однако его планы нарушила комиссия военкомата
В ходе церемонии получения госнаграды в Кремле Садыков рассказал, что как и прежде чувствует себя молодым, несмотря на свой преклонный возраст. Напомним, 12 января ветерану исполнилось сто лет.
"Уважаемый президент Российской Федерации! Мне сейчас 100 лет и 5 месяцев, я молодой еще. Я написал письмо министру обороны РФ меня направить на Украину на войну защищать Россию. Я автоматчик, с 41-го по 45-й год на фронтах был. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару, комиссар мне отвечает: Ибрагим-Паша, мы берем только до 60 лет, а тебе 100 с лишним лет", – пояснил он.
Глава государства лично вручил звезду Героя РФ, которой Ибрагим-Паша Садыков был удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Отправляясь на фронт добровольцем в 1941 году, он затем был участником многих битв, в том числе за Сталинград и Курск, где получил ранение.
До получения Звезды Героя, Садыков уже имел ордена Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медали "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медаль Жукова.
Ранее Путин, говоря об участниках спецоперации, заявлял, что военнослужащих поддерживает вся Россия.
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