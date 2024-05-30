Москву уже никто не может заставить! Почему корейская модель не подходит для завершения СВО – Тильман

Директор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил на примере 1953 года, почему "корейская модель" не подходит России для решения украинского конфликта , а также рассказал о ситуации в США и о предстоящих президентских выборах на фоне войны на Ближнем Востоке