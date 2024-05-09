https://ukraina.ru/20240509/1054986843.html

Путин об участниках СВО: с вами вся Россия

Путин об участниках СВО: с вами вся Россия - 09.05.2024 Украина.ру

Путин об участниках СВО: с вами вся Россия

Все участники специальной военной операции – герои, которых поддерживает вся Россия. Страна преклоняется перед их стойкостью, самопожертвованием, самоотверженностью, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе поздравительной речи в честь Дня Победы на Красной площади

2024-05-09T10:45

2024-05-09T10:45

2024-05-09T10:45

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"Россия отмечает День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения – это наши герои. (…) С вами вся Россия, в вас верят, переживают за вас, и наши ветераны и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества", - сказал глава государства.В торжественном параде в честь Дня Победы принимает участие семь героев России, 24 кавалера Ордена Мужества. Во главе парадного расчета участников спецоперации прошел подполковник, герой страны Евгений Хабаров.

https://ukraina.ru/20240509/1046051831.html

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новости, россия, владимир путин, красная площадь, парад, парад победы, великая отечественная война, сво