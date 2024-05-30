https://ukraina.ru/20240530/1055395378.html

Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина

Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина - 30.05.2024 Украина.ру

Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина

В период проведения президентских выборов в РФ, жители 34-х освобожденных населенных пунктов в Харьковской области 97% голосов поддержали кандидатуру Владимира Путина, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев

2024-05-30T18:14

2024-05-30T18:14

2024-05-30T18:16

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По его словам, заслуга в переломе сознания и возможность рассмотреть причины спецоперации у жителей этих населенных пунктов появились благодаря работе российских медиа. "На освобожденных территориях Харьковской области на момент выборов президента проживает (с учетом миграции) около 600 граждан РФ. Два года работы и роль медиапространства – 97% жителей проголосовали за Владимира Путина. Это те критерии оценки на которые мы опираемся в переформатировании сознания украинцев", – сказал он в ходе выступления на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченном к 10-летнему юбилею издания Украина.ру. Ганчев отметил, что работа на такой площадке – важный фактор развития медиа, которым приходится противостоять идеям, заложенным в головах украинцев с 1991 года, агрессивной пропаганде, которая ведется с момента провозглашения независимости Украины. Глава администрации напомнил, что сегодня российская армия активно освобождает новые населенные пункты от присутствия ВСУ в регионе. Прежде президент России Владимир Путин объяснил, почему ВС РФ развернули широкое наступление в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240530/1055362632.html

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новости, владимир путин, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво