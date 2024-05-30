Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина - 30.05.2024 Украина.ру
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Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина
Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина - 30.05.2024 Украина.ру
Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина
В период проведения президентских выборов в РФ, жители 34-х освобожденных населенных пунктов в Харьковской области 97% голосов поддержали кандидатуру Владимира Путина, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев
2024-05-30T18:14
2024-05-30T18:16
новости
владимир путин
харьковская область
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По его словам, заслуга в переломе сознания и возможность рассмотреть причины спецоперации у жителей этих населенных пунктов появились благодаря работе российских медиа. "На освобожденных территориях Харьковской области на момент выборов президента проживает (с учетом миграции) около 600 граждан РФ. Два года работы и роль медиапространства – 97% жителей проголосовали за Владимира Путина. Это те критерии оценки на которые мы опираемся в переформатировании сознания украинцев", – сказал он в ходе выступления на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченном к 10-летнему юбилею издания Украина.ру. Ганчев отметил, что работа на такой площадке – важный фактор развития медиа, которым приходится противостоять идеям, заложенным в головах украинцев с 1991 года, агрессивной пропаганде, которая ведется с момента провозглашения независимости Украины. Глава администрации напомнил, что сегодня российская армия активно освобождает новые населенные пункты от присутствия ВСУ в регионе. Прежде президент России Владимир Путин объяснил, почему ВС РФ развернули широкое наступление в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240530/1055362632.html
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новости, владимир путин, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво
Новости, Владимир Путин, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО

Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина

18:14 30.05.2024 (обновлено: 18:16 30.05.2024)
 
Ганчев
Ганчев
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В период проведения президентских выборов в РФ, жители 34-х освобожденных населенных пунктов в Харьковской области 97% голосов поддержали кандидатуру Владимира Путина, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев
По его словам, заслуга в переломе сознания и возможность рассмотреть причины спецоперации у жителей этих населенных пунктов появились благодаря работе российских медиа.
"На освобожденных территориях Харьковской области на момент выборов президента проживает (с учетом миграции) около 600 граждан РФ. Два года работы и роль медиапространства – 97% жителей проголосовали за Владимира Путина. Это те критерии оценки на которые мы опираемся в переформатировании сознания украинцев", – сказал он в ходе выступления на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченном к 10-летнему юбилею издания Украина.ру.
Ганчев отметил, что работа на такой площадке – важный фактор развития медиа, которым приходится противостоять идеям, заложенным в головах украинцев с 1991 года, агрессивной пропаганде, которая ведется с момента провозглашения независимости Украины.
Глава администрации напомнил, что сегодня российская армия активно освобождает новые населенные пункты от присутствия ВСУ в регионе.
Прежде президент России Владимир Путин объяснил, почему ВС РФ развернули широкое наступление в Харьковской области.
Капитан Александр Зиновьев - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
03:20
"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса сообщил, как набирает обороты наступление ВС РФПозиционный кризис существовал только в реляциях украинских военачальников. Впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
 
НовостиВладимир ПутинХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраинынаступлениеВС РФСВО
 
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18:40Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО
18:14Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина
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