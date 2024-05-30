Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина
18:14 30.05.2024 (обновлено: 18:16 30.05.2024)
Ганчев
В период проведения президентских выборов в РФ, жители 34-х освобожденных населенных пунктов в Харьковской области 97% голосов поддержали кандидатуру Владимира Путина, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев
По его словам, заслуга в переломе сознания и возможность рассмотреть причины спецоперации у жителей этих населенных пунктов появились благодаря работе российских медиа.
"На освобожденных территориях Харьковской области на момент выборов президента проживает (с учетом миграции) около 600 граждан РФ. Два года работы и роль медиапространства – 97% жителей проголосовали за Владимира Путина. Это те критерии оценки на которые мы опираемся в переформатировании сознания украинцев", – сказал он в ходе выступления на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченном к 10-летнему юбилею издания Украина.ру.
Ганчев отметил, что работа на такой площадке – важный фактор развития медиа, которым приходится противостоять идеям, заложенным в головах украинцев с 1991 года, агрессивной пропаганде, которая ведется с момента провозглашения независимости Украины.
Глава администрации напомнил, что сегодня российская армия активно освобождает новые населенные пункты от присутствия ВСУ в регионе.
Прежде президент России Владимир Путин объяснил, почему ВС РФ развернули широкое наступление в Харьковской области.
03:20"Мы отгрызали метр за метром": подполковник запаса сообщил, как набирает обороты наступление ВС РФПозиционный кризис существовал только в реляциях украинских военачальников. Впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов