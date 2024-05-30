https://ukraina.ru/20240530/1055394962.html

Мобилизация останавливает метро. Итоги 30 мая на Украине

Мобилизация останавливает метро. Итоги 30 мая на Украине - 30.05.2024 Украина.ру

Мобилизация останавливает метро. Итоги 30 мая на Украине

Из-за мобилизации в Киеве стало медленнее работать метро. В Офисе президента выступают против "экономической брони"

2024-05-30T18:00

2024-05-30T18:00

2024-05-30T18:00

эксклюзив

хроники

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Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличить интервалы между поездами в пиковые часы."Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы", - указывалось в сообщении "Киевского метрополитена" в соцсетях.В коммунальном предприятии подчеркнули, что сегодня в "Киевском метрополитене" возник "острый дефицит специалистов рабочих профессий"."В частности машинистов электропоездов - 83 вакансии, электромехаников - 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям — 161. Причиной увеличения количества вакансий являются частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ и их количество постоянно увеличивается", - сообщил "Киевский метрополитен".В предприятии уточнили, что постоянно выполняют усиленную кадровую работу по привлечению специалистов, в частности сотрудничают с учреждениями профильного образования и городским центром занятости."В то же время, метрополите является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. Так, машинист электропоезда до момента его самостоятельной работы на линии учится больше 12 месяцев", - указывалось в сообщении.Примечательно, что в этот же день стало известно о брони для сотрудников украинского представительства корпорации Carlsberg."Поздравляю сотрудников Carlsberg-Украина. У них влиятельные паны и смогли порешать за крепостных. Их, в отличие от крепостных менее влиятельных панов, не призовут. И то правда - пиво же явно стратегический продукт. Список фамилий на 16 страницах. Неплохо", - прокомментировал список украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Он и опубликовал у себя в телеграм-канале ответ Генштаба ВСУ на письмо Минэкономики.При этом утром 30 мая издание "РБК-Украина" сообщило о том, что в Офисе президента Украины отказались от идеи "экономического бронирования". Как писало издание, отказ от такой идеи может быть связан с опасениями Генштаба ВСУ относительно того, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров. Кроме того, такой шаг может восприниматься впоследствии как официальный откуп от мобилизации и повлечет негативную реакцию в армии.В свою очередь, в Генштабе отказались комментировать свою позицию относительно "экономического бронирования" и ответили, что этот вопрос не в их компетенции."Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но $5 млрд, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", - заявил собеседник издания в ОП.Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, напротив, заявил, что вопрос бронирования и повышения налогов вообще не связаны между собой. А повышение налогов будет в любом случае.Ранее, 8 мая, глава парламентской фракции партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.По его словам, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен составлять 35 тыс. грн (около 77,4 тыс. руб. - Ред.), которых будет достаточно для содержания одного бойца. Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.Как пояснял Арахмия, зарплаты военным – "это наши деньги в виде пошлин и налогов". Однако чтобы эти средства появлялись, "экономика должна работать".Тем временем СМИ всё чаще сообщают, что из-за мобилизации наносится урон целым отраслям украинской экономики, а также осложняется жизнедеятельность украинских городов."На злобу дня. Наблюдаю, как общественность негодует в соцсетях по поводу бронирования от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пицці. Не знаю подробностей. Не осуждаю. Не делаю выводов. Скажу лишь одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать в водоканалах и в теплоэнерго. А на любую сетевую заправку заедешь — стоят трое долбоклювов, которые тебе и бензина нальют и окно помоют. Да я с ам могу себе и бензин налить, и окно помыть. Поэтому коротко: вы за**али (утомили — Ред.) с таким "бронированием". А инициативные товарищи из ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой. Сотрудники критической инфраструктуры — это не клеточки в спущенных сверху "планах", а те, кто даёт возможность жить в тылу нормальной жизнью. В частности семьям тех, кто воюет", - писал 16 мая в своём телеграм-канале мэр Днепра Борис Филатов.Кроме того, СМИ сообщали о тяжёлом положении в сельском хозяйстве и в грузоперевозках. 18 мая — в день вступления в силу нового закона о мобилизации — украинские дальнобойщики устроили акцию протеста. Её причиной и послужил новый закон. К тому дню в соцсетях завирусилось сообщение одного из дальнобойщиков своему работодателю."Алексеевич, я очень извиняюсь за свой поступок. На Украину я возвращаться не буду, мне дороже моя жизнь и жизнь моей семьи. Машина стоит на платной парковке. До 15-го числа я заплатил. Звонить не нужно, трубку брать не буду. Отчётные деньги скину вам на карту через месяц", - писал он из Европы, обещая также отправить геолокацию стоянки.Многие оправдали беглеца."Вот так выглядит финальное сообщение водителя-дальнобойщика своему механику или руководителю. А что другого можно ожидать от людей, которых по сути мы все просим? От людей, чья работа нужна стране и которым Государство само разрешило выезжать. Они нам везут лекарства, ГСМ, продукты и все-все остальное. Но кто-то почему-то решил их снимать с фур и тащить в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.). Какой-то "гений" решил поставить посты отлова на границах. Господа, результат будет мгновенный, вот такой как на скрине. Это дикая глупость кошмарить дальнобойщиков", - прокомментировал его директор украинской сети АЗС Дмитрий Лёушкин на своей странице в соцсетях.Тем временем в соцсетях распространяются видео жёсткой и подчас жестокой работы украинских военкомов."Военкомы-полицаи работают лучше любого ИПСО, причем каждый такой случай вызывает ненависть в обществе к Зеленскому, что хорошо понимают на Банковой, но кого уже волнуют рейтинги?" - прокомментировал 30 мая одно из таких видео популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".При этом сотрудники ТЦК пугают украинских мужчин тем, что даже регистрация в приложении "Резерв+" их не спасёт, если не будет военного билета. Как заявил в комментарии украинскому изданию "Телеграф" представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, если военнообязанного при проверке не будет военно-учетного документа, то ему выпишут штраф в размере от 17 тыс. до 25 тыс. грн. (от 37,6 тыс. руб. до 55,3 тыс. руб. - Ред.). Такими мерами, отмечают популярные на Украине телеграм-каналы, власти пытаются загнать в военкоматы мужчин.

https://ukraina.ru/20240530/1055380681.html

https://ukraina.ru/20240530/1055377141.html

https://ukraina.ru/20240529/1055367350.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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