Туров: психологический эксперимент над Украиной – "достижение" Запада - 30.05.2024 Украина.ру
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Туров: психологический эксперимент над Украиной – "достижение" Запада
Туров: психологический эксперимент над Украиной – "достижение" Запада - 30.05.2024 Украина.ру
Туров: психологический эксперимент над Украиной – "достижение" Запада
Россия сегодня противостоит всем эффективным медийным технологиям, которые страны Запада успешно реализовывали на Украине десятки лет. Об этом в ходе дискуссии на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченном к 10-летнему юбилею издания Украина.ру заявил депутат Госдумы Артем Туров
2024-05-30T16:51
2024-05-30T16:52
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По его словам, на территории бывшей Украины в течение последних десяти лет продолжается некий социальный эксперимент – это параллельно сформированная альтернативная реальность, которая плотно осела в умах жителей страны. Депутат обратил внимание на то, что со стороны политтехнологов противника был сделан качественный прорыв с 2014 года. Вспоминая свою рабочую поездку в уже освобожденный Мариуполь, Туров отметил, что особенности работы "экспертов" с населением заключались в насаждении нужных смыслов и идей с раннего детства. "Наша страна и ее союзники должны отвечать на такие угрозы, которые являются частью гибридной войны. Провидение таких форумов, обмен мнениями с экспертами, медийщиками как раз и даст ответ, как правильно говорить с людьми разных возрастов. (...) Впереди очень длинный путь", – заключил он.Ранее депутат Госдумы объяснил, как и зачем украинцам навязали их национальность.
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Новости, Украина, Запад, Россия, Госдума, СВО, Спецоперация, ЦИПсО

Туров: психологический эксперимент над Украиной – "достижение" Запада

16:51 30.05.2024 (обновлено: 16:52 30.05.2024)
 
Туров
Туров
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Россия сегодня противостоит всем эффективным медийным технологиям, которые страны Запада успешно реализовывали на Украине десятки лет. Об этом в ходе дискуссии на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченном к 10-летнему юбилею издания Украина.ру заявил депутат Госдумы Артем Туров
По его словам, на территории бывшей Украины в течение последних десяти лет продолжается некий социальный эксперимент – это параллельно сформированная альтернативная реальность, которая плотно осела в умах жителей страны.
"Последние два года общались с жителями освобожденных регионов и тот психологический эксперимент безусловно является "достижением" Запада. Мы должны научится правильно отвечать, потому что понятно, что искажения истории, ценностей , понимания причинно-следственных связей полностью утеряно", – сказал он.
Депутат обратил внимание на то, что со стороны политтехнологов противника был сделан качественный прорыв с 2014 года. Вспоминая свою рабочую поездку в уже освобожденный Мариуполь, Туров отметил, что особенности работы "экспертов" с населением заключались в насаждении нужных смыслов и идей с раннего детства.
"Наша страна и ее союзники должны отвечать на такие угрозы, которые являются частью гибридной войны. Провидение таких форумов, обмен мнениями с экспертами, медийщиками как раз и даст ответ, как правильно говорить с людьми разных возрастов. (...) Впереди очень длинный путь", – заключил он.
Ранее депутат Госдумы объяснил, как и зачем украинцам навязали их национальность.
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