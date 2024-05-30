Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы - 30.05.2024 Украина.ру
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Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы
Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы - 30.05.2024 Украина.ру
Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы
Около 2,5 миллионам русских людей, приехавшим из российских регионов на территорию Херсонской и Запорожской областей сотни лет назад, внушили, что они являются представителями некой новой национальности – украинцами, тогда как сами запорожцы прежде считали себя русскими людьми, напомнил депутат Госдумы Олег Матвийчев
2024-05-30T14:33
2024-05-30T14:34
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Этот факт нашел отражение даже в классической литературе, подчеркнул политик. К примеру, главный герой поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя Чичиков скупал почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии, чтобы вывести их и продать именно в Херсонскую губернию. Комментируя боевые действия в этих регионах, Матвийчев указал на элементы гражданской войны. Депутат Госдумы считает, что с широкой популяризацией этой информации, потребность в изучении украинского языка будет снижена, а сами жители Херсонской и Запорожской областей осознают непрерывную связь регионов с Россией. "Если мы такую информацию широко распространим, то я вас уверяю – желающих учить украинских язык сократится в десять раз", – заключил он.Ранее о том, как формировалось украинское государство с момента приглашения князя Рюрика на княжение новгородцами и до создания Украинской ССР при Иосифе Сталине рассказал в интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.
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новости, госдума, запорожская область, россия, украина.ру, украина, екатерина ii, запорожская сечь, запорожское казачество, херсон, херсонское направление, новые регионы, украинский язык, украинизация
Новости, Госдума, Запорожская область, Россия, Украина.ру, Украина, Екатерина II, Запорожская Сечь, запорожское казачество, Херсон, Херсонское направление, Новые регионы, украинский язык, украинизация

Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы

14:33 30.05.2024 (обновлено: 14:34 30.05.2024)
 
депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы
депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы
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Около 2,5 миллионам русских людей, приехавшим из российских регионов на территорию Херсонской и Запорожской областей сотни лет назад, внушили, что они являются представителями некой новой национальности – украинцами, тогда как сами запорожцы прежде считали себя русскими людьми, напомнил депутат Госдумы Олег Матвийчев
Этот факт нашел отражение даже в классической литературе, подчеркнул политик. К примеру, главный герой поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя Чичиков скупал почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии, чтобы вывести их и продать именно в Херсонскую губернию.
Комментируя боевые действия в этих регионах, Матвийчев указал на элементы гражданской войны.

"Где там близко хоть какой-то, что называется украинец, который якобы забыл "ридну мову". Какой родной язык там может быть? Сегодня люди там стреляют пятиюродный брат в пятиюродного брата. Им насадили, что они являются украинцами, им так в школах объяснили и они до сих пор 30-40% выбирают украинский язык, который ни к их предкам, ни к им самим не был свойственен", – заявил он в ходе выступления в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру.

Депутат Госдумы считает, что с широкой популяризацией этой информации, потребность в изучении украинского языка будет снижена, а сами жители Херсонской и Запорожской областей осознают непрерывную связь регионов с Россией.

"Если мы такую информацию широко распространим, то я вас уверяю – желающих учить украинских язык сократится в десять раз", – заключил он.

Ранее о том, как формировалось украинское государство с момента приглашения князя Рюрика на княжение новгородцами и до создания Украинской ССР при Иосифе Сталине рассказал в интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря 2023, 12:40
Русские и украинцы - единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны - ПутинПрезидент России Владимир Путин назвал русских и украинцев единым народом, а происходящее - подобием Гражданской войны. Об этом он заявил на прямой линии 13 декабря.
 
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