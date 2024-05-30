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Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы
Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы - 30.05.2024 Украина.ру
Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы
Около 2,5 миллионам русских людей, приехавшим из российских регионов на территорию Херсонской и Запорожской областей сотни лет назад, внушили, что они являются представителями некой новой национальности – украинцами, тогда как сами запорожцы прежде считали себя русскими людьми, напомнил депутат Госдумы Олег Матвийчев
2024-05-30T14:33
2024-05-30T14:33
2024-05-30T14:34
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Этот факт нашел отражение даже в классической литературе, подчеркнул политик. К примеру, главный герой поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя Чичиков скупал почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии, чтобы вывести их и продать именно в Херсонскую губернию. Комментируя боевые действия в этих регионах, Матвийчев указал на элементы гражданской войны. Депутат Госдумы считает, что с широкой популяризацией этой информации, потребность в изучении украинского языка будет снижена, а сами жители Херсонской и Запорожской областей осознают непрерывную связь регионов с Россией. "Если мы такую информацию широко распространим, то я вас уверяю – желающих учить украинских язык сократится в десять раз", – заключил он.Ранее о том, как формировалось украинское государство с момента приглашения князя Рюрика на княжение новгородцами и до создания Украинской ССР при Иосифе Сталине рассказал в интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.
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Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы
14:33 30.05.2024 (обновлено: 14:34 30.05.2024)
Около 2,5 миллионам русских людей, приехавшим из российских регионов на территорию Херсонской и Запорожской областей сотни лет назад, внушили, что они являются представителями некой новой национальности – украинцами, тогда как сами запорожцы прежде считали себя русскими людьми, напомнил депутат Госдумы Олег Матвийчев
Этот факт нашел отражение даже в классической литературе, подчеркнул политик. К примеру, главный герой поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя Чичиков скупал почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии, чтобы вывести их и продать именно в Херсонскую губернию.
Комментируя боевые действия в этих регионах, Матвийчев указал на элементы гражданской войны.
"Где там близко хоть какой-то, что называется украинец, который якобы забыл "ридну мову". Какой родной язык там может быть? Сегодня люди там стреляют пятиюродный брат в пятиюродного брата. Им насадили, что они являются украинцами, им так в школах объяснили и они до сих пор 30-40% выбирают украинский язык, который ни к их предкам, ни к им самим не был свойственен", – заявил он в ходе выступления в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру.
Депутат Госдумы считает, что с широкой популяризацией этой информации, потребность в изучении украинского языка будет снижена, а сами жители Херсонской и Запорожской областей осознают непрерывную связь регионов с Россией.
"Если мы такую информацию широко распространим, то я вас уверяю – желающих учить украинских язык сократится в десять раз", – заключил он.
Ранее о том, как формировалось украинское государство с момента приглашения князя Рюрика на княжение новгородцами и до создания Украинской ССР при Иосифе Сталине рассказал
в интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.