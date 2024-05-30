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Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы

Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы - 30.05.2024 Украина.ру

Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы

Около 2,5 миллионам русских людей, приехавшим из российских регионов на территорию Херсонской и Запорожской областей сотни лет назад, внушили, что они являются представителями некой новой национальности – украинцами, тогда как сами запорожцы прежде считали себя русскими людьми, напомнил депутат Госдумы Олег Матвийчев

2024-05-30T14:33

2024-05-30T14:33

2024-05-30T14:34

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Этот факт нашел отражение даже в классической литературе, подчеркнул политик. К примеру, главный герой поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя Чичиков скупал почивших крепостных, учтенных в качестве живых при последней ревизии, чтобы вывести их и продать именно в Херсонскую губернию. Комментируя боевые действия в этих регионах, Матвийчев указал на элементы гражданской войны. Депутат Госдумы считает, что с широкой популяризацией этой информации, потребность в изучении украинского языка будет снижена, а сами жители Херсонской и Запорожской областей осознают непрерывную связь регионов с Россией. "Если мы такую информацию широко распространим, то я вас уверяю – желающих учить украинских язык сократится в десять раз", – заключил он.Ранее о том, как формировалось украинское государство с момента приглашения князя Рюрика на княжение новгородцами и до создания Украинской ССР при Иосифе Сталине рассказал в интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.

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