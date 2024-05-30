Захарова рассказала о важности денацификации Украины - 30.05.2024 Украина.ру
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Захарова рассказала о важности денацификации Украины
Захарова рассказала о важности денацификации Украины - 30.05.2024 Украина.ру
Захарова рассказала о важности денацификации Украины
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила организаторов форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, за возможность обратиться к участникам дискуссии
2024-05-30T12:28
2024-05-30T12:28
новости
украина
россия
германия
мид
денацификация
мария захарова
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Она указала, что первая сессия мероприятия посвящена денацификации и "пониманию ее вырисовывающихся контуров в контексте ситуации на Украине". В этой связи она рассказала о международно-правовом историческом опыте подобного процесса: о денацификации бывшего Третьего рейха."Еще до поражения нацистской Германии союзники согласовали программу денацификации рейха. Она подразумевала демонтаж нацистских политико-социальных институтов, символики, идеологии, привлечение к уголовной ответственности руководителей того, можно сказать, государства, пособников и пронацистских активистов. На конференции в Потсдаме была утверждена так называемая инициатива четырех "Д": демократизация, демилитаризация, денацификация и декартелизация немецкого государства. Ключевую роль в этой инициативе, по понятным причинам, заняла именно денацификация", - сказала Захарова.Она отметила, что важнейшую юридическую задачу в этой связи выполнил международный военный трибунал в Нюрнберге. Он осудил национал-социализм на глобальном уровне. Он признал преступными целый ряд организаций фашистской Германии.Она однако отметила, что никто не ставил под сомнение, что этот процесс был необходим. Он стал залогом мирного существования даже разделенной Европы.Что касается сегодняшней Украины — этот процесс уже идет — начиная с 2014 года Следком России проводит фиксацию и расследование преступлений киевского военно-политического руководства, националистов, нацистов, силовиков против мирного населения, заверила Захарова.По состоянию на начало марта 2024 года возбуждено около 4,5 тысячи уголовных дел, среди них геноцид терроризм, жестокое обращение с гражданским населением, а также убийства, умышленное уничтожение и прочее. Более 200 военных преступников объявлены в розыск, в отношении примерно 300 украинских военнослужащих дела завершены, им назначено наказание."Масштабная работа будет продлена и дальше, нужно чтобы военные преступники знали, возмездие неотвратимо и никто не уйдет от ответственности", - подчеркнула Захарова.
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новости, украина, россия, германия, мид, денацификация, мария захарова
Новости, Украина, Россия, Германия, МИД, денацификация, Мария Захарова

Захарова рассказала о важности денацификации Украины

12:28 30.05.2024
 
© Алексей ТумановЗахарова
Захарова
© Алексей Туманов
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Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила организаторов форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, за возможность обратиться к участникам дискуссии
Она указала, что первая сессия мероприятия посвящена денацификации и "пониманию ее вырисовывающихся контуров в контексте ситуации на Украине".
В этой связи она рассказала о международно-правовом историческом опыте подобного процесса: о денацификации бывшего Третьего рейха.
"Еще до поражения нацистской Германии союзники согласовали программу денацификации рейха. Она подразумевала демонтаж нацистских политико-социальных институтов, символики, идеологии, привлечение к уголовной ответственности руководителей того, можно сказать, государства, пособников и пронацистских активистов. На конференции в Потсдаме была утверждена так называемая инициатива четырех "Д": демократизация, демилитаризация, денацификация и декартелизация немецкого государства. Ключевую роль в этой инициативе, по понятным причинам, заняла именно денацификация", - сказала Захарова.
Она отметила, что важнейшую юридическую задачу в этой связи выполнил международный военный трибунал в Нюрнберге. Он осудил национал-социализм на глобальном уровне. Он признал преступными целый ряд организаций фашистской Германии.
"В результате за один только 1945 год было задержано 270 тысяч лиц с нацистским прошлым... к сожалению "политизированные" интересы Запада наложили отпечаток на денацификацию немецкого общества. <...> Денацификация была поверхностной, не решила глубинных проблем немецкого общества, Германия буквально была разделена. Жителям предстояло ответить на экзистенциальный вопрос: куда идти. Сейчас этот вопрос должны были бы задать граждане Украины, если бы их уже не привели (раньше мы думали в тупик, сейчас понимаем — к обрыву)", - указала официальный представитель МИД.
Она однако отметила, что никто не ставил под сомнение, что этот процесс был необходим. Он стал залогом мирного существования даже разделенной Европы.
Что касается сегодняшней Украины — этот процесс уже идет — начиная с 2014 года Следком России проводит фиксацию и расследование преступлений киевского военно-политического руководства, националистов, нацистов, силовиков против мирного населения, заверила Захарова.
По состоянию на начало марта 2024 года возбуждено около 4,5 тысячи уголовных дел, среди них геноцид терроризм, жестокое обращение с гражданским населением, а также убийства, умышленное уничтожение и прочее. Более 200 военных преступников объявлены в розыск, в отношении примерно 300 украинских военнослужащих дела завершены, им назначено наказание.
"Масштабная работа будет продлена и дальше, нужно чтобы военные преступники знали, возмездие неотвратимо и никто не уйдет от ответственности", - подчеркнула Захарова.
Хисамов
11:39
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.руДиректор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
 
НовостиУкраинаРоссияГерманияМИДденацификацияМария Захарова
 
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