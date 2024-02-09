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Все, что Сталин "влил" в Украинскую ССР не имело никакого отношения к Украине — Путин

Все, что Сталин "влил" в Украинскую ССР не имело никакого отношения к Украине — Путин - 09.02.2024 Украина.ру

Все, что Сталин "влил" в Украинскую ССР не имело никакого отношения к Украине — Путин

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал о формировании украинского государства с момента приглашения князя Рюрика на княжение новгородцами и до создания Украинской ССР при Иосифе Сталине

2024-02-09T02:22

2024-02-09T02:22

2024-02-09T02:37

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Те земли, люди и ресурсы, которые в XX веке оказались в составе Украинской ССР не имели к Украине никакого исторического отношения, заявил президент.Путин рассказал, откуда взялась Украина, начиная с 862 года — года создания древнерусского государства."Новгородцы пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов. 862 год. В 1862 году Россия отмечала 1000-летие своей государственности, и в Новгороде стоит памятник, посвящённый 1000-летию страны. В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер к этому времени, пришёл в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика, и, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде.Следующая, очень значимая дата в истории России, – 988 год. Это Крещение Руси, когда князь Владимир, это правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие – восточное христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное Российское государство", — сказал он.Основой русского государства в те годы стала единая территория, единые хозяйственные связи, один язык и после крещения Руси – одна вера и власть князя, объяснил Путин.Глава государства также о рассказал о русском Средневековье и периоде феодальной раздробленности, татаро-монгольском иге и появлении Великого Литовского княжества и Речи Посполитой, восточные земли которой позднее вошли в состав Украины."Поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения: внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы. Первоначально слово "украинец" означало, что человек живёт на окраине государства, "у края", или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы", - отметил президент.Насильственное ополячивание и навязывание католической веры привело к борьбе русских земель за свои права в XVII веке — национально-освободительным войнам под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого, а в результате этой борьбы они обратились к московскому царю с просьбой взять их "под его сильную руку", рассказал Путин. Он обещал передать журналисту письма Хмельницкого царю Алексею Михайловичу, переведенные на современный русский язык.Путин подробно рассказал и о более поздней истории: появлении идей украинской независимости в XIX веке, Октябрьской революции 1917 года, Гражданской войне и разделе Польше в 1939 году, когда Западная Украина вошла в состав Украинской ССР."Вот таким образом сложилась эта ситуация. При формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала.При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований, но почему-то основатель Советского государства, Ленин, настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И, тоже по непонятным причинам, наделил образующуюся советскую Украину землями, людьми, проживавшими на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании всё это было "влито" в состав Украинской ССР, в том числе всё Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II и, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело", — рассказал Путин Такеру Карлсону.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну". Интервью опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля. Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.

https://ukraina.ru/20240208/1053177924.html

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новости, владимир путин, карлсон, украина, иосиф сталин