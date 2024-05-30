https://ukraina.ru/20240530/1055379207.html
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру - 30.05.2024 Украина.ру
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
2024-05-30T11:39
2024-05-30T11:39
2024-05-30T11:39
новости
украина
россия
искандер хисамов
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055378996_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_55cb28175bdeef646dde68ce50567596.jpg
Он указал, что будет модератором мероприятия и представит каждого спикера перед выступлениями.Хисамов напомнил, что год назад издание проводило конференцию на тему "Какая Украина нам нужна?", однако теперь перед РФ встал вопрос: а нужна ли нам Украина как государство.Хисамов анонсировал три сессии форума, на которых обсудят вопросы демилитаризации Украины, затем денацификацию Киева и ликвидацию бандеровской идеи.Он также подчеркнул, что нынешняя конференция приурочена к юбилею - 10 лет со дня образования, начала работы — ресурса Украина.ру."Мы еще доложим вам, как мы работаем, каких добились успехов, цифр, какие способы доведения нашей правды до широкой публики", - сказал модератор.
https://ukraina.ru/20240530/1055373472.html
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055378996_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_899c2d1e4ec93000fd9bcf111aff89be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, искандер хисамов, киев
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
Он указал, что будет модератором мероприятия и представит каждого спикера перед выступлениями.
Хисамов напомнил, что год назад издание проводило конференцию на тему "Какая Украина нам нужна?", однако теперь перед РФ встал вопрос: а нужна ли нам Украина как государство.
"Поэтому сейчас мы говорим не о том, какая Украина нам нужна, а как нам справиться с этой задачей, и какая победа нам нужна", - объяснил он.
Хисамов анонсировал три сессии форума, на которых обсудят вопросы демилитаризации Украины, затем денацификацию Киева и ликвидацию бандеровской идеи.
Он также подчеркнул, что нынешняя конференция приурочена к юбилею - 10 лет со дня образования, начала работы — ресурса Украина.ру.
"Мы еще доложим вам, как мы работаем, каких добились успехов, цифр, какие способы доведения нашей правды до широкой публики", - сказал модератор.