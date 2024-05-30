"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру - 30.05.2024 Украина.ру
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"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру - 30.05.2024 Украина.ру
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
2024-05-30T11:39
2024-05-30T11:39
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Он указал, что будет модератором мероприятия и представит каждого спикера перед выступлениями.Хисамов напомнил, что год назад издание проводило конференцию на тему "Какая Украина нам нужна?", однако теперь перед РФ встал вопрос: а нужна ли нам Украина как государство.Хисамов анонсировал три сессии форума, на которых обсудят вопросы демилитаризации Украины, затем денацификацию Киева и ликвидацию бандеровской идеи.Он также подчеркнул, что нынешняя конференция приурочена к юбилею - 10 лет со дня образования, начала работы — ресурса Украина.ру."Мы еще доложим вам, как мы работаем, каких добились успехов, цифр, какие способы доведения нашей правды до широкой публики", - сказал модератор.
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Новости, Украина, Россия, Искандер Хисамов, Киев

"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.ру

11:39 30.05.2024
 
Хисамов
Хисамов
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Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
Он указал, что будет модератором мероприятия и представит каждого спикера перед выступлениями.
Хисамов напомнил, что год назад издание проводило конференцию на тему "Какая Украина нам нужна?", однако теперь перед РФ встал вопрос: а нужна ли нам Украина как государство.

"Поэтому сейчас мы говорим не о том, какая Украина нам нужна, а как нам справиться с этой задачей, и какая победа нам нужна", - объяснил он.

Хисамов анонсировал три сессии форума, на которых обсудят вопросы демилитаризации Украины, затем денацификацию Киева и ликвидацию бандеровской идеи.
Он также подчеркнул, что нынешняя конференция приурочена к юбилею - 10 лет со дня образования, начала работы — ресурса Украина.ру.
"Мы еще доложим вам, как мы работаем, каких добились успехов, цифр, какие способы доведения нашей правды до широкой публики", - сказал модератор.
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