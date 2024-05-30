Владимир Жарихин: когда Зеленский перестанет устраивать США, там вспомнят, что на Украине есть законы
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Зеленский прекрасно понимает, что на Западе его никто не осудит за то, что он не назвал себя "врио президента" и не передал власть спикеру Верховной Рады. С одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Ранее президент России Владимир Путин провел подробный юридический анализ полномочий украинской власти. Он отметил, что если на Украине не проводятся выборы в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.
Владимир Зеленский посчитал, что для него необязательна легитимность на основе украинских законов. Ему было достаточно, что Запад давал ему легитимность, признавая лидером Украины, рассказал эксперт.
Зеленский прекрасно понимает, что на Западе его никто не осудит за то, что он не назвал себя "врио президента" и не передал власть спикеру Верховной Рады, добавил он.
"Но при этом у Зеленского возникли проблемы. Дело в том, что сейчас с одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. И если они решат заменить Зеленского на кого-то другого, они в любой момент могут эту легитимность отозвать", - уточнил Жарихин.
Пока Зеленский вполне устраивает Запад. Но если нелегитимный украинский президент их не будет устраивать, там быстро вспомнят о том, что на Украине существуют законы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус читайте на сайте Украина.ру
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