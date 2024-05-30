https://ukraina.ru/20240530/1055359028.html

Владимир Жарихин: когда Зеленский перестанет устраивать США, там вспомнят, что на Украине есть законы

Владимир Жарихин: когда Зеленский перестанет устраивать США, там вспомнят, что на Украине есть законы - 30.05.2024 Украина.ру

Владимир Жарихин: когда Зеленский перестанет устраивать США, там вспомнят, что на Украине есть законы

Зеленский прекрасно понимает, что на Западе его никто не осудит за то, что он не назвал себя "врио президента" и не передал власть спикеру Верховной Рады. С одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

2024-05-30T03:10

2024-05-30T03:10

2024-05-30T03:10

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Ранее президент России Владимир Путин провел подробный юридический анализ полномочий украинской власти. Он отметил, что если на Украине не проводятся выборы в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.Владимир Зеленский посчитал, что для него необязательна легитимность на основе украинских законов. Ему было достаточно, что Запад давал ему легитимность, признавая лидером Украины, рассказал эксперт.Зеленский прекрасно понимает, что на Западе его никто не осудит за то, что он не назвал себя "врио президента" и не передал власть спикеру Верховной Рады, добавил он.Пока Зеленский вполне устраивает Запад. Но если нелегитимный украинский президент их не будет устраивать, там быстро вспомнят о том, что на Украине существуют законы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус читайте на сайте Украина.руОб особенностях продвижения ВС РФ на Харьковском направлении можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко: "ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором"

https://ukraina.ru/20240529/1055356647.html

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новости, политика, сша, украина, запад, владимир жарихин, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада, законы, власти украины