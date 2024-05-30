Прощание славянки: маленькая война с большими последствиями
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Словосочетание "Первая Балканская война" сейчас мало кому что-то говорит. Между тем, именно балканские войны в своё время создали геополитическую конфигурацию, приведшую к Первой Мировой. Закончилась Первая Балканская 110 лет назад – 30 мая 1913 года.
18 октября 1912 года коалиция православных государств (Черногория, Греция, Болгария, Сербия), менее чем за столетие до того получивших независимость от Османской империи, потребовали от Стамбула предоставления автономии Македонии и нетурецким народам Балкан, а также создания школ для греков, болгар, сербов.
Турки отказались. Армии Балканского союза перешли в наступление.
Дальнейшие события наглядно показали, насколько впала в ничтожество некогда блистательная Порта – менее чем за 8 месяцев турецкая армия на европейском ТВД была разгромлена бывшими подданными султана. По итогам мирного договора Турция потеряла практически все свои владения в Европе (её территория представляла собой длинный "язык" до самой Албании включительно, отделявший южные славянские государства от Греции).
Что же мы получили от Первой Балканской войны? Как ни удивительно, но довольно много.
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Во-первых, именно по итогам этой войны в основном сформировались нынешние границы на Балканах. Во всяком случае – в части турецких владений. Первая Мировая война и гражданская война в Турции радикально их не изменили.
Границы же между бывшими союзниками менялись неоднократно – после Второй Балканской, обеих мировых войн и распада (уничтожения) Югославии.
Во-вторых, мирный договор требовал от Балканского Союза самостоятельно урегулировать статус бывших турецких владений, чего они, предсказуемо, сделать не смогли и перегрызлись.
Итоги Второй Балканской войны создали локальные условия для конфликта между Австро-Венгрией с балканскими странами, который, спустя год, привел к Первой Мировой войне. Ну а итоги Первой Мировой сделали неизбежной Вторую Мировую войну.
В-третьих, эта война одарила человечество новой военной техникой. В частности, впервые на европейском ТВД были использованы скорострельная артиллерия, пулемёты и авиация (для разведки и даже бомбардировки). Ранее эти типы вооружений в Европе не применялись – только в колониальных конфликтах в Африке (англо-бурская) и Азии (русско-японская война).
Естественно, применение этих новинок отразилось на тактике и стратегии. В войне даже на каком-то этапе обозначился "позиционный тупик", который военные теоретики успешно прошляпили – сочли, что болгарская армия была ослаблена эпидемией тифа, а сам тупик был довольно легко преодолён в силу низкой боеспособности турецкой армии.
В-четвёртых, конкретно в России эта война вызвала всплеск патриотизма, волонтёрства и связанного с ним стихийного творчества народных масс.
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Справедливости ради надо отметить, что это был далеко не первый пример такого рода. Точно так же во время англо-бурской войны, которая проходила далеко за пределами зоны непосредственных интересов Российской Империи, российская общественность встала на сторону буров. Формировались полевые госпитали, в Африку хлынул поток добровольцев, родилась народная песня "Трансвааль, страна моя".
То же самое, только, пожалуй, в больших масштабах, происходило и во время Балканской войны. Главным же музыкальным ее итогом стало появление знаменитейшей мелодии "Прощание славянки".
История возникновения этого произведения до сих пор во многом загадочна и где-то напоминает детектив.
По официальной версии написал мелодию штаб-трубач стоявшего в Тамбове запасного кавалерийского полка Василий Агапкин. Записал и издал мелодию, а также дал ей название Яков Богорад из Симферополя. Однако в его архивах упоминания об Агапкине нет, как нет упоминаний об издании марша в каталогах издательства Циммермана за 1910-1914 года. Еще одна загадка – популярное мнение, что марш был запрещён в СССР до самой "хрущёвской оттепели" как "контрреволюционный" (а он действительно был популярен в белом движении и странах Антанты). И это не смотря на многочисленные свидетельства очевидцев (в том числе столь авторитетных как маршал Будённый) и документы (факт неоднократного издания пластинок с маршем начиная с 1929 года).
Тем не менее, отсутствующий в архивах и даже "запрещённый" марш вполне себе успешно исполнялся, прежде всего – автором. Первый раз он прозвучал в Тамбове в 1912 году, два других известных исполнения: 7 ноября 1941 года во время парада в Москве, причем сводным оркестром дирижировал сам Агапкин; в 1957 году в фильме "Летят журавли".
Не смотря на все приключения, "Прощание славянки" популярно она до сих пор. Отражена она даже в памятниках – небольших монументах на Белорусском вокзале и очень похожем – в комплексе музея войны в Минске.
10 августа 2023, 18:00ИсторияВторая Балканская: как Болгария не послушала Россию и потеряла четверть своей территории Балканские войны не то, чтобы обойдены вниманием историков, но их предпосылки, ход и итоги оказались в тени грандиозных событий, которые развернулись через год после подведения итогов второй Балканской. А ведь Первая Мировая началась именно с Балкан и именно там были опробованы некоторые из систем вооружения, определивших характер Второй Мировой
Трудно не заметить, насколько нынешняя ситуация схожа с той. Даже регион основных событий (Южная Европа и Ближний Восток – вблизи с территорией Турции) в основном тот же. Очень похоже реагирует на войны и внутренние конфликты российское общество.
Чем все это закончится и что мы ещё увидим, никто не знает – мы находимся только в начале процесса трансформации миропорядка, формирование которого началось с Первой Балканской, в том числе, войны.
Ну и новое "Прощание славянки" ещё будет. А может уже есть…