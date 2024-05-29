https://ukraina.ru/20240529/1055371410.html

В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично

В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично - 29.05.2024 Украина.ру

В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично

В рамках обсуждения атак украинской армии западным оружием территории России не может быть публичной дискуссии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает издание Bild

2024-05-29T22:10

2024-05-29T22:10

2024-05-29T22:13

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По его словам, такие скрытые обсуждения якобы не противоречат международному праву и должны регулироваться союзниками Киева, которые поставляют ВСУ оружие. Писториус указал, что Кремль "не раскрывает на что готов пойти, в какой момент и какое оружие использовать“, а потому и украинская армия должна действовать аналогично. Вместе с тем, немецкий министр высказался против обучения украинских военнослужащих – слишком высок риск и усилия, а потому для ФРГ – это "не вариант". Ранее в Германии уже обсуждали удары по Крымском мосту "непублично". Благодаря главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, эти переговоры стали достоянием общественности и признали участие немецкой стороны в укранском конфликте.

https://ukraina.ru/20240529/1055366197.html

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новости, германия, борис писториус, россия, украина, минобороны, bild, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу