В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично
22:10 29.05.2024 (обновлено: 22:13 29.05.2024)
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
В рамках обсуждения атак украинской армии западным оружием территории России не может быть публичной дискуссии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает издание Bild
„В интересах военной тактики и стратегии также должно быть ясно, что нельзя публично обсуждать, что происходит, что разрешено и что мы хотим или не хотим видеть“, – сказал он, комментируя обсуждение вопроса о разрешении Украине использовать на территории России оружие, поставляемое Германия.
По его словам, такие скрытые обсуждения якобы не противоречат международному праву и должны регулироваться союзниками Киева, которые поставляют ВСУ оружие.
Писториус указал, что Кремль "не раскрывает на что готов пойти, в какой момент и какое оружие использовать“, а потому и украинская армия должна действовать аналогично.
Вместе с тем, немецкий министр высказался против обучения украинских военнослужащих – слишком высок риск и усилия, а потому для ФРГ – это "не вариант".
Ранее в Германии уже обсуждали удары по Крымском мосту "непублично". Благодаря главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, эти переговоры стали достоянием общественности и признали участие немецкой стороны в укранском конфликте.