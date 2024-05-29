В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично - 29.05.2024 Украина.ру
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В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично
В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично - 29.05.2024 Украина.ру
В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично
В рамках обсуждения атак украинской армии западным оружием территории России не может быть публичной дискуссии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает издание Bild
2024-05-29T22:10
2024-05-29T22:13
новости
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борис писториус
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минобороны
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сво
спецоперация
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По его словам, такие скрытые обсуждения якобы не противоречат международному праву и должны регулироваться союзниками Киева, которые поставляют ВСУ оружие. Писториус указал, что Кремль "не раскрывает на что готов пойти, в какой момент и какое оружие использовать“, а потому и украинская армия должна действовать аналогично. Вместе с тем, немецкий министр высказался против обучения украинских военнослужащих – слишком высок риск и усилия, а потому для ФРГ – это "не вариант". Ранее в Германии уже обсуждали удары по Крымском мосту "непублично". Благодаря главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, эти переговоры стали достоянием общественности и признали участие немецкой стороны в укранском конфликте.
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новости, германия, борис писториус, россия, украина, минобороны, bild, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу
Новости, Германия, Борис Писториус, Россия, Украина, Минобороны, Bild, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ВСУ

В Минобороны ФРГ призвали обсуждать украинские удары по России непублично

22:10 29.05.2024 (обновлено: 22:13 29.05.2024)
 
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
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В рамках обсуждения атак украинской армии западным оружием территории России не может быть публичной дискуссии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает издание Bild
„В интересах военной тактики и стратегии также должно быть ясно, что нельзя публично обсуждать, что происходит, что разрешено и что мы хотим или не хотим видеть“, – сказал он, комментируя обсуждение вопроса о разрешении Украине использовать на территории России оружие, поставляемое Германия.
По его словам, такие скрытые обсуждения якобы не противоречат международному праву и должны регулироваться союзниками Киева, которые поставляют ВСУ оружие.
Писториус указал, что Кремль "не раскрывает на что готов пойти, в какой момент и какое оружие использовать“, а потому и украинская армия должна действовать аналогично.
Вместе с тем, немецкий министр высказался против обучения украинских военнослужащих – слишком высок риск и усилия, а потому для ФРГ – это "не вариант".
Ранее в Германии уже обсуждали удары по Крымском мосту "непублично". Благодаря главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, эти переговоры стали достоянием общественности и признали участие немецкой стороны в укранском конфликте.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Человек - партия. Сара Вагенкнехт завоевывает первые победы на выборах в Германии На региональных выборах в Германии свою первую победу одержала партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость", выступающая за прекращение военной поддержки Украины и начало переговоров с Россией
 
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