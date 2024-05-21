В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине? - 21.05.2024 Украина.ру
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В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?
В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине? - 21.05.2024 Украина.ру
В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?
Среди украинцев растет протест против такой мобилизации, в котором есть даже некоторая бравада. Тому доказательство искаженная известная цитата Тараса Шевченко, которую можно увидеть на улицах Львова: "Уклоняйтесь, братья, и поборете". О настроениях украинцев в условиях жесткой мобилизации рассказал автор издания Украина.Ру Дмитрий Ковалевич
2024-05-21T05:16
2024-05-21T05:16
украина
дмитрий ковалевич
мобилизация
всу
уклонисты
фронт
мода
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По рассказам автора, протест против мобилизации на Украине интегрировался даже в местную моду. Например, в киевском метро можно встретить молодых людей в черных футболках с надписью: "Я ухылянт" и женский вариант "Жена ухылянта", утверждает Ковалевич.Приобрести такие футболки незатруднительно: на украинских маркетплейсах она стоит порядка 400 гривен (900 руб.).“Парни в таких футболках говорят, что сознательно их носят, как евреи желтую звезду при нацистской оккупации. Более опасливые носят футболки или нашивки просто с буквой "У" в треугольнике. Эти футболки донельзя возмущают украинских политиков, осуждающих их владельцев, называя их позором нации, обвиняя в работе на РФ”, - отмечает автор.Украинский художник и националист Андрей Данкович искренне не понимает, как украинское общество от националистических нашивок про русский корабль дошло до глорификации уклонистов, считая, что людей, прославляющих уклонистов, необходимо насильно лечить в психиатрических клиниках.Кроме слоганов про уклонение от мобилизации на Украине посвящают этой теме даже песни. Вот строчка одной из: "Границы закрыли, законы попринимали и я стал уклонистом. Уклонист – парень хороший, парень молодой 25 лет". В начале мая в тренды ТикТока ворвалась и женская версия - песня "Ухилянтка" на мотив "Киевлянки" Гарика Кричевского.А вот каким образом девушки мотивируют молодых парней скрываться подольше от мобилизации, вы можете узнать в статье Дмитрия Ковалевича “Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации”.
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украина, дмитрий ковалевич, мобилизация, всу, уклонисты, фронт, мода
Украина, Дмитрий Ковалевич, мобилизация, ВСУ, уклонисты, фронт, мода

В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?

05:16 21.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украиныбеглецы уклонисты
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
Читать в
Среди украинцев растет протест против такой мобилизации, в котором есть даже некоторая бравада. Тому доказательство искаженная известная цитата Тараса Шевченко, которую можно увидеть на улицах Львова: "Уклоняйтесь, братья, и поборете". О настроениях украинцев в условиях жесткой мобилизации рассказал автор издания Украина.Ру Дмитрий Ковалевич
По рассказам автора, протест против мобилизации на Украине интегрировался даже в местную моду. Например, в киевском метро можно встретить молодых людей в черных футболках с надписью: "Я ухылянт" и женский вариант "Жена ухылянта", утверждает Ковалевич.
Фото:print-corporation.com.ua
Фото:print-corporation.com.ua
Фото:print-corporation.com.ua
Приобрести такие футболки незатруднительно: на украинских маркетплейсах она стоит порядка 400 гривен (900 руб.).
Парни в таких футболках говорят, что сознательно их носят, как евреи желтую звезду при нацистской оккупации. Более опасливые носят футболки или нашивки просто с буквой "У" в треугольнике. Эти футболки донельзя возмущают украинских политиков, осуждающих их владельцев, называя их позором нации, обвиняя в работе на РФ”, - отмечает автор.
Украинский художник и националист Андрей Данкович искренне не понимает, как украинское общество от националистических нашивок про русский корабль дошло до глорификации уклонистов, считая, что людей, прославляющих уклонистов, необходимо насильно лечить в психиатрических клиниках.
Кроме слоганов про уклонение от мобилизации на Украине посвящают этой теме даже песни. Вот строчка одной из: "Границы закрыли, законы попринимали и я стал уклонистом. Уклонист – парень хороший, парень молодой 25 лет". В начале мая в тренды ТикТока ворвалась и женская версия - песня "Ухилянтка" на мотив "Киевлянки" Гарика Кричевского.
А вот каким образом девушки мотивируют молодых парней скрываться подольше от мобилизации, вы можете узнать в статье Дмитрия Ковалевича “Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации”.
 
УкраинаДмитрий КовалевичмобилизацияВСУуклонистыфронтмода
 
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Заголовок открываемого материала
05:16В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?
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