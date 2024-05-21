https://ukraina.ru/20240521/1055169540.html

В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?

В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине? - 21.05.2024 Украина.ру

В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?

Среди украинцев растет протест против такой мобилизации, в котором есть даже некоторая бравада. Тому доказательство искаженная известная цитата Тараса Шевченко, которую можно увидеть на улицах Львова: "Уклоняйтесь, братья, и поборете". О настроениях украинцев в условиях жесткой мобилизации рассказал автор издания Украина.Ру Дмитрий Ковалевич

2024-05-21T05:16

2024-05-21T05:16

2024-05-21T05:16

украина

дмитрий ковалевич

мобилизация

всу

уклонисты

фронт

мода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/71/1033507111_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_7b0f7892b5c1d4a9bb52b5254126ecef.jpg

По рассказам автора, протест против мобилизации на Украине интегрировался даже в местную моду. Например, в киевском метро можно встретить молодых людей в черных футболках с надписью: "Я ухылянт" и женский вариант "Жена ухылянта", утверждает Ковалевич.Приобрести такие футболки незатруднительно: на украинских маркетплейсах она стоит порядка 400 гривен (900 руб.).“Парни в таких футболках говорят, что сознательно их носят, как евреи желтую звезду при нацистской оккупации. Более опасливые носят футболки или нашивки просто с буквой "У" в треугольнике. Эти футболки донельзя возмущают украинских политиков, осуждающих их владельцев, называя их позором нации, обвиняя в работе на РФ”, - отмечает автор.Украинский художник и националист Андрей Данкович искренне не понимает, как украинское общество от националистических нашивок про русский корабль дошло до глорификации уклонистов, считая, что людей, прославляющих уклонистов, необходимо насильно лечить в психиатрических клиниках.Кроме слоганов про уклонение от мобилизации на Украине посвящают этой теме даже песни. Вот строчка одной из: "Границы закрыли, законы попринимали и я стал уклонистом. Уклонист – парень хороший, парень молодой 25 лет". В начале мая в тренды ТикТока ворвалась и женская версия - песня "Ухилянтка" на мотив "Киевлянки" Гарика Кричевского.А вот каким образом девушки мотивируют молодых парней скрываться подольше от мобилизации, вы можете узнать в статье Дмитрия Ковалевича “Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации”.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, дмитрий ковалевич, мобилизация, всу, уклонисты, фронт, мода