Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите – посол США - 29.05.2024 Украина.ру
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Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите – посол США
Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите – посол США - 29.05.2024 Украина.ру
Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите – посол США
О приглашении Украины в состав Североатлантического альянса речи не идет, Киев может рассчитывать только на оружие, заявила 29 мая посол США при НАТО Джулиан Смит
2024-05-29T19:59
2024-05-29T20:03
новости
украина
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нато
вооруженные силы украины
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ольга стефанишина
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По ее словам, на летнем саммите альянса в Вашингтоне страны НАТО якобы дадут Киеву политический сигнал относительно приближения Украины к альянсу, в том числе выделят новый пакет военной помощи ВСУ. Витиевато посол указала, что сегодня от лидеров стран звучат "интересные идеи", однако окончательная формулировка еще не согласована. Как бы там ни было, дискуссии не ознаменуют приглашение Украины в военный альянс. "Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться в этот раз, это малореально", – добавил она. Противоречивым на этом фоне звучит заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, которая в этот же день сказала, что в решении саммита НАТО в Вашингтоне будет конкретная позиция о необратимости членства Украины в альянсе. "Есть заверение от союзников, в частности, Соединенных Штатов и других стран, которые играют ключевую роль в подготовке саммита, относительно того, что в решении саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости, относительно дорожной карты", – цитирует ее "Интерфакс Украина". По ее словам, в контексте открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз остались только организационные вопросы. Накануне сообщалось, что Владимира Зеленского попросили больше не просить принять Украину в НАТО, так как эта тема уже ранее привела к расколу в рядах альянса.
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новости, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, киев, ольга стефанишина, владимир зеленский, сво
Новости, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, СВО

Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите – посол США

19:59 29.05.2024 (обновлено: 20:03 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Читать в
О приглашении Украины в состав Североатлантического альянса речи не идет, Киев может рассчитывать только на оружие, заявила 29 мая посол США при НАТО Джулиан Смит
По ее словам, на летнем саммите альянса в Вашингтоне страны НАТО якобы дадут Киеву политический сигнал относительно приближения Украины к альянсу, в том числе выделят новый пакет военной помощи ВСУ.
"В решении саммита будут новые формулировки относительно Украины относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе)", – приводит слова Смит "Европейская правда".
Витиевато посол указала, что сегодня от лидеров стран звучат "интересные идеи", однако окончательная формулировка еще не согласована. Как бы там ни было, дискуссии не ознаменуют приглашение Украины в военный альянс.

"Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться в этот раз, это малореально", – добавил она.

Противоречивым на этом фоне звучит заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, которая в этот же день сказала, что в решении саммита НАТО в Вашингтоне будет конкретная позиция о необратимости членства Украины в альянсе.
"Есть заверение от союзников, в частности, Соединенных Штатов и других стран, которые играют ключевую роль в подготовке саммита, относительно того, что в решении саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости, относительно дорожной карты", – цитирует ее "Интерфакс Украина".
По ее словам, в контексте открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз остались только организационные вопросы.
Накануне сообщалось, что Владимира Зеленского попросили больше не просить принять Украину в НАТО, так как эта тема уже ранее привела к расколу в рядах альянса.
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Плохие новости из будущего: в июле 2024 года Украину опять не приняли в НАТОЭто вряд ли новость, но лондонская The Telegraph 28 мая со сложно улавливаемым выражением лица сообщила, что на ближайшем саммите НАТО Украина, похоже, не дождётся никаких гарантий членства в альянсе. Никогда такого не было, и вот опять…
 
НовостиУкраинаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныКиевОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийСВО
 
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