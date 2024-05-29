В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ - 29.05.2024 Украина.ру
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В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ
В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ - 29.05.2024 Украина.ру
В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ
Информация о передаче в распоряжение подразделений российской армии административных зданий и прилегающей к ним территории в Крыму для последующего размещения там военной техники не соответствует действительности. Об этом сообщили в Государственном Совете Крыма
2024-05-29T17:58
2024-05-29T18:00
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В Совете также подчеркнули, что парламентские Комитеты и структурные подразделения Государственного Совета Крыма не используют в работе сторонние почтовые ящики, через которые как раз и было разослано фейковое письмо.Что может пресечь подрывную деятельность украинских ЦИПсО в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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новости, крым, фейк, сво, вс рф, ципсо
Новости, Крым, фейк, СВО, ВС РФ, ЦИПсО

В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ

17:58 29.05.2024 (обновлено: 18:00 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Информация о передаче в распоряжение подразделений российской армии административных зданий и прилегающей к ним территории в Крыму для последующего размещения там военной техники не соответствует действительности. Об этом сообщили в Государственном Совете Крыма
"Очередной вражеский вброс. Данная информация не соответствует действительности! Убедительно просим при получении подобных писем уточнять информацию в Комитетах Государственного Совета Республики Крым, контакты которых размещены на сайте крымского парламента crimea.gov.ru.", – говорится в телеграм-канале ведомства.
В Совете также подчеркнули, что парламентские Комитеты и структурные подразделения Государственного Совета Крыма не используют в работе сторонние почтовые ящики, через которые как раз и было разослано фейковое письмо.
Что может пресечь подрывную деятельность украинских ЦИПсО в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 04:00
"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и БелгородаУкраинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы "захвате" ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Эта ложь рассчитана на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
 
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Заголовок открываемого материала
18:24Украинские спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений
17:58В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ
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