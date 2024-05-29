В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ
17:58 29.05.2024 (обновлено: 18:00 29.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Информация о передаче в распоряжение подразделений российской армии административных зданий и прилегающей к ним территории в Крыму для последующего размещения там военной техники не соответствует действительности. Об этом сообщили в Государственном Совете Крыма
"Очередной вражеский вброс. Данная информация не соответствует действительности! Убедительно просим при получении подобных писем уточнять информацию в Комитетах Государственного Совета Республики Крым, контакты которых размещены на сайте крымского парламента crimea.gov.ru.", – говорится в телеграм-канале ведомства.
В Совете также подчеркнули, что парламентские Комитеты и структурные подразделения Государственного Совета Крыма не используют в работе сторонние почтовые ящики, через которые как раз и было разослано фейковое письмо.
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