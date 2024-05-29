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"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams
"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams - 29.05.2024 Украина.ру
"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams
Украинские военнослужащие пожаловались, что у американского танка Abrams недостаточно брони. Об этом сообщили корреспонденты CNN
2024-05-29T17:51
2024-05-29T17:51
2024-05-29T17:51
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Другой военнослужащий добавил, что танк M1 Abrams является "целью номер один" на поле боя.Журналисты CNN напомнили, что в начале 2023 года вопрос поставок на Украину американских тяжелых танков вызвал дебаты, поскольку он имеет сложную цепочку поставок.В апреле представители Пентагона заявили, что танки Abrams были отозваны с линии фронта "из-за угрозы со стороны российских ударных беспилотников".Члены украинского экипажа танка Abrams рассказали, что в районе Авдеевки водитель танка лишился ноги в результате пробития брони. Однако у них наблюдаются и технические проблемы, пишет CNN.Журналисты, отправившиеся на Украину, увидели, что один из танков был припаркован под деревом, а двигатель был неисправен. При этом машина только прибыла из Польши. "Они также жалуются на то, что во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри автомобиля", - говорится в материале.В конце апреля издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник подчитало потери. За два месяца российские военнослужащие вывели из строя 5 из 31 американского танка Abrams, которые отправили украинской армии.Американский Abrams и другую трофейную технику привезли на Поклонную гору. Выставка открылась
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, cnn, вооруженные силы украины, пентагон, m1 abrams, танки, всу, бронетехника
Новости, Украина, CNN, Вооруженные силы Украины, Пентагон, M1 Abrams, танки, ВСУ, бронетехника
"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams
Украинские военнослужащие пожаловались, что у американского танка Abrams недостаточно брони. Об этом сообщили корреспонденты CNN
"Его брони на данный момент недостаточно. […] Это не защищает экипаж. Реально, сегодня это война дронов. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда стараются его подбить", — рассказал украинский военнослужащий с позывным Джокер.
Другой военнослужащий добавил, что танк M1 Abrams является "целью номер один" на поле боя.
Журналисты CNN напомнили, что в начале 2023 года вопрос поставок на Украину американских тяжелых танков вызвал дебаты, поскольку он имеет сложную цепочку поставок.
В апреле представители Пентагона заявили, что танки Abrams были отозваны с линии фронта "из-за угрозы со стороны российских ударных беспилотников".
Члены украинского экипажа танка Abrams рассказали, что в районе Авдеевки водитель танка лишился ноги в результате пробития брони. Однако у них наблюдаются и технические проблемы, пишет CNN.
Журналисты, отправившиеся на Украину, увидели, что один из танков был припаркован под деревом, а двигатель был неисправен. При этом машина только прибыла из Польши. "Они также жалуются на то, что во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри автомобиля", - говорится в материале.
В конце апреля издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник подчитало потери. За два месяца российские военнослужащие вывели из строя 5 из 31 американского танка Abrams, которые отправили украинской армии.