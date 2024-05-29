https://ukraina.ru/20240529/1055365622.html

"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams

"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams - 29.05.2024 Украина.ру

"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams

Украинские военнослужащие пожаловались, что у американского танка Abrams недостаточно брони. Об этом сообщили корреспонденты CNN

2024-05-29T17:51

2024-05-29T17:51

2024-05-29T17:51

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бронетехника

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Другой военнослужащий добавил, что танк M1 Abrams является "целью номер один" на поле боя.Журналисты CNN напомнили, что в начале 2023 года вопрос поставок на Украину американских тяжелых танков вызвал дебаты, поскольку он имеет сложную цепочку поставок.В апреле представители Пентагона заявили, что танки Abrams были отозваны с линии фронта "из-за угрозы со стороны российских ударных беспилотников".Члены украинского экипажа танка Abrams рассказали, что в районе Авдеевки водитель танка лишился ноги в результате пробития брони. Однако у них наблюдаются и технические проблемы, пишет CNN.Журналисты, отправившиеся на Украину, увидели, что один из танков был припаркован под деревом, а двигатель был неисправен. При этом машина только прибыла из Польши. "Они также жалуются на то, что во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри автомобиля", - говорится в материале.В конце апреля издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник подчитало потери. За два месяца российские военнослужащие вывели из строя 5 из 31 американского танка Abrams, которые отправили украинской армии.Американский Abrams и другую трофейную технику привезли на Поклонную гору. Выставка открылась

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новости, украина, cnn, вооруженные силы украины, пентагон, m1 abrams, танки, всу, бронетехника