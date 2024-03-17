Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир - 17.03.2024 Украина.ру
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Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир
Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир - 17.03.2024 Украина.ру
Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир
Специальная военная операция, по оптимистическим расчетам может закончится в 2024 или 2025 году, но другой миропорядок для многополярного мира может сформироваться только в середине 2050-х годов. Такое мнение высказал в интервью Ураина.ру журналист и политолог Юрий Светов
2024-03-17T11:30
2024-03-17T11:30
новости
сво
мировой порядок
многополярный мир
югославия
вторая мировая война
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Политолог напомнил, что Вторая мировая война окончилась в 1945-м году, но только в 1975-м году удалось договориться о каких-то контурах послевоенного устройства. Эта ситуация продержалась до развала СССР и войны в Югославии в конце 1990-их годов прошлого века."Давайте и сейчас также отсчитывать. В феврале 2022 года началась специальная военная операция (СВО). Оптимистический расчет ее окончания — 2024 или 2025 год. Далее — прибавляем 30 лет. То есть в середине 2050-х годов возможно что-то устроится и сформируется другой миропорядок для многополярного мира", - отметил Юрий Светов.Полный текст интервью Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240314/1053884438.html
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новости, сво, мировой порядок, многополярный мир, югославия, вторая мировая война
Новости, СВО, мировой порядок, многополярный мир, Югославия, Вторая мировая война

Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир

11:30 17.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Специальная военная операция, по оптимистическим расчетам может закончится в 2024 или 2025 году, но другой миропорядок для многополярного мира может сформироваться только в середине 2050-х годов. Такое мнение высказал в интервью Ураина.ру журналист и политолог Юрий Светов
Политолог напомнил, что Вторая мировая война окончилась в 1945-м году, но только в 1975-м году удалось договориться о каких-то контурах послевоенного устройства. Эта ситуация продержалась до развала СССР и войны в Югославии в конце 1990-их годов прошлого века.
"Давайте и сейчас также отсчитывать. В феврале 2022 года началась специальная военная операция (СВО). Оптимистический расчет ее окончания — 2024 или 2025 год. Далее — прибавляем 30 лет. То есть в середине 2050-х годов возможно что-то устроится и сформируется другой миропорядок для многополярного мира", - отметил Юрий Светов.
Полный текст интервью Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно читайте на сайте Украина.ру.
Сергей Ермаков интервью
14 марта, 14:43
Новый мир или новая холодная война: Сергей Ермаков о том, что будет после СВОНа Западе никогда не было разговоров о победе Украины, но цели США и Европы в отношении России предельно ясны. О возможных сценариях развития украинского конфликта в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
 
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11:30Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир
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