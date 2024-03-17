Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир
Специальная военная операция, по оптимистическим расчетам может закончится в 2024 или 2025 году, но другой миропорядок для многополярного мира может сформироваться только в середине 2050-х годов. Такое мнение высказал в интервью Ураина.ру журналист и политолог Юрий Светов
Политолог напомнил, что Вторая мировая война окончилась в 1945-м году, но только в 1975-м году удалось договориться о каких-то контурах послевоенного устройства. Эта ситуация продержалась до развала СССР и войны в Югославии в конце 1990-их годов прошлого века.
"Давайте и сейчас также отсчитывать. В феврале 2022 года началась специальная военная операция (СВО). Оптимистический расчет ее окончания — 2024 или 2025 год. Далее — прибавляем 30 лет. То есть в середине 2050-х годов возможно что-то устроится и сформируется другой миропорядок для многополярного мира", - отметил Юрий Светов.
Полный текст интервью Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно читайте на сайте Украина.ру.
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