Юрий Светов назвал год, когда будет сформирован многополярный мир

Новый мир или новая холодная война: Сергей Ермаков о том, что будет после СВО

На Западе никогда не было разговоров о победе Украины, но цели США и Европы в отношении России предельно ясны. О возможных сценариях развития украинского конфликта в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.