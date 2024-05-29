https://ukraina.ru/20240529/1055355482.html
Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР
Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР - 29.05.2024 Украина.ру
Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
2024-05-29T13:57
2024-05-29T13:57
2024-05-29T13:57
ростислав ищенко
видео
ссср
иосиф сталин
ленин
космос
армия
экономика
партизаны
культура
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00:46 - о значении атаки на российские объекты системы предупреждения о ракетном нападении.02:49 – о перспективах полностью беспилотной армии.07:42 – о советском периоде российской истории, коммунизме, фашизме и тоталитаризме.41:02 – исторический пример того, как успешно справиться с наследием тотальной украинизации на освобождённых территориях.
ссср
армия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ростислав ищенко, видео, ссср, иосиф сталин, ленин, космос, армия, экономика, партизаны, культура, корабли, коммунизм, православные, польша, робот, спецоперация, видео
Ростислав Ищенко, Видео, СССР, Иосиф Сталин, Ленин, космос, Армия, экономика, партизаны, культура, корабли, коммунизм, православные, Польша, робот, Спецоперация
Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:46 - о значении атаки на российские объекты системы предупреждения о ракетном нападении.
02:49 – о перспективах полностью беспилотной армии.
07:42 – о советском периоде российской истории, коммунизме, фашизме и тоталитаризме.
41:02 – исторический пример того, как успешно справиться с наследием тотальной украинизации на освобождённых территориях.