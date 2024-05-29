https://ukraina.ru/20240529/1055355482.html

Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР

Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР - 29.05.2024 Украина.ру

Почему Ленин был гениальным политтехнологом, а Сталин – выдающимся политиком: Ищенко о наследии СССР

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

2024-05-29T13:57

2024-05-29T13:57

2024-05-29T13:57

ростислав ищенко

видео

ссср

иосиф сталин

ленин

космос

армия

экономика

партизаны

культура

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00:46 - о значении атаки на российские объекты системы предупреждения о ракетном нападении.02:49 – о перспективах полностью беспилотной армии.07:42 – о советском периоде российской истории, коммунизме, фашизме и тоталитаризме.41:02 – исторический пример того, как успешно справиться с наследием тотальной украинизации на освобождённых территориях.

ссср

армия

польша

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