https://ukraina.ru/20240529/1055335432.html

Упреждающий удар: эксперт рассказал, какую важную коррективу нужно внести в ядерную стратегию России

Упреждающий удар: эксперт рассказал, какую важную коррективу нужно внести в ядерную стратегию России - 29.05.2024 Украина.ру

Упреждающий удар: эксперт рассказал, какую важную коррективу нужно внести в ядерную стратегию России

Для демонстрации готовности применить ТЯО Россия не должна выходить из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Достаточно будет провести учения по отработке применения тактического ядерного оружия, а также развернуть дополнительные носители НСЯО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-05-29T03:45

2024-05-29T03:45

2024-05-29T03:45

новости

россия

нато

ядерное оружие

учения

сша

великобритания

франция

ядерная безопасность

бельгия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/11/1033811143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e3e9bafd5bfeda9a0c1e4fde7083870.jpg

Некоторые эксперты предлагают, что для демонстрации готовности применить ТЯО Россия должна произвести воздушный взрыв тактического ядерного боезаряда над островом Новая Земля. Или обеспечить подземный испытательный подрыв ядерного устройства, рассказал эксперт.То есть это означает выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Россия ратифицировала его в 2000 году, а США до сих пор отказались сделать это, добавил политолог.Целесообразно обеспечить и полную боеготовность к применению стратегических ядерных и неядерных вооружений повышенной точности. Также, чтобы не пропустить превентивный ядерный удар ядерных держав (США, Великобритании и Франции), следовало бы внести коррективу в действующую ядерную стратегию РФ, указал он.Он уточнил, что речь идет возможность нанесения первого превентивного и упреждающего ядерного удара по названным ядерным государствам. А также по странам НАТО, которые согласились разместить у себя американское ТЯО: Бельгии, Италии, Нидерландам, Турции и ФРГ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, почему Москва не переходит черту ядерной эскалации, но уже подходит к ней можно прочитать в интервью Василия Ющука: Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины

https://ukraina.ru/20240528/1055329188.html

россия

сша

великобритания

франция

бельгия

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, нато, ядерное оружие, учения, сша, великобритания, франция, ядерная безопасность, бельгия, италия