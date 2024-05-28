Захарова поймала демократов на двойных стандартах в раскрытии причин "невероятно реальных кризисов"

"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК Для украинцев потеря "Абрамса" стала серьезным ударом, потому что у них сильна вера в западное вооружение. Потеря бронетехники на поле боя ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу немецкого ВПК уничтожение "Леопардов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов