Захарова поймала демократов на двойных стандартах в раскрытии причин "невероятно реальных кризисов"
20:41 28.05.2024 (обновлено: 20:44 28.05.2024)
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"Невероятно реальным кризисом", с которым сталкивается человечество, является изменение климата, считает дочь Джона Керри, спецпосланник гендиректора ВОЗ Ванесса Керри. Говоря о страданиях людей, она алогично упускает из внимания серийное производство оружия в США, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Керри сообщила на то, что к 2050 году человечество якобы ожидает 1,2 млрд мигрантов из-за климатических изменений и "давление миграции" ощущается уже сейчас. Общая картина заключается в том, что люди умирают от изменения климата, подчеркнула она.
"Понять эту логику невозможно: изменение климата, по мнению американских демократов, драматически влияют на человечество, но производство вооружений для киевского режима необходимо, с их точки зрения, наращивать и применять. Логика? На паузе", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
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