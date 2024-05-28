Захарова поймала демократов на двойных стандартах в раскрытии причин "невероятно реальных кризисов" - 28.05.2024 Украина.ру
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Захарова поймала демократов на двойных стандартах в раскрытии причин "невероятно реальных кризисов"
Захарова поймала демократов на двойных стандартах в раскрытии причин "невероятно реальных кризисов" - 28.05.2024 Украина.ру
Захарова поймала демократов на двойных стандартах в раскрытии причин "невероятно реальных кризисов"
"Невероятно реальным кризисом", с которым сталкивается человечество, является изменение климата, считает дочь Джона Керри, спецпосланник гендиректора ВОЗ Ванесса Керри. Говоря о страданиях людей, она алогично упускает из внимания серийное производство оружия в США, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-05-28T20:41
2024-05-28T20:44
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Керри сообщила на то, что к 2050 году человечество якобы ожидает 1,2 млрд мигрантов из-за климатических изменений и "давление миграции" ощущается уже сейчас. Общая картина заключается в том, что люди умирают от изменения климата, подчеркнула она. О том, как изменение климата влияет на развитие украинского конфликта эксперт объяснил в интервью "Украина.ру"
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Новости, ВОЗ, Россия, МИД, Мария Захарова, СВО, ВПК

Захарова поймала демократов на двойных стандартах в раскрытии причин "невероятно реальных кризисов"

20:41 28.05.2024 (обновлено: 20:44 28.05.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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"Невероятно реальным кризисом", с которым сталкивается человечество, является изменение климата, считает дочь Джона Керри, спецпосланник гендиректора ВОЗ Ванесса Керри. Говоря о страданиях людей, она алогично упускает из внимания серийное производство оружия в США, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Керри сообщила на то, что к 2050 году человечество якобы ожидает 1,2 млрд мигрантов из-за климатических изменений и "давление миграции" ощущается уже сейчас. Общая картина заключается в том, что люди умирают от изменения климата, подчеркнула она.
"Понять эту логику невозможно: изменение климата, по мнению американских демократов, драматически влияют на человечество, но производство вооружений для киевского режима необходимо, с их точки зрения, наращивать и применять. Логика? На паузе", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
О том, как изменение климата влияет на развитие украинского конфликта эксперт объяснил в интервью "Украина.ру"
1 марта, 04:30
"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПКДля украинцев потеря "Абрамса" стала серьезным ударом, потому что у них сильна вера в западное вооружение. Потеря бронетехники на поле боя ударит по имиджу американского ВПК, как ударило по имиджу немецкого ВПК уничтожение "Леопардов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
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21:52Макрон выступил за украинские удары по территории России
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