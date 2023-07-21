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Адмирал Жара. Изменения климата влияют на события украинского конфликта

Адмирал Жара. Изменения климата влияют на события украинского конфликта - 21.07.2023 Украина.ру

Адмирал Жара. Изменения климата влияют на события украинского конфликта

Минувшая зима выдалась в Европе рекордно сухой и теплой. Это позволило сэкономить на потреблении энергоносителей, которые рекордно подорожали из-за событий на Украине, после сокращения поставок российского газа

2023-07-21T15:21

2023-07-21T15:21

2023-07-21T15:21

эксклюзив

украина

европа

зерновая сделка

глобальное потепление

анналена бербок

германия

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Политики выражали по этому поводу бурную радость. Однако экологи с тревогой предупреждали, что речь идет о климатических изменениях, которые принесут европейцам серьезные и многочисленные проблемы – включая многомиллиардные экономические убытки.Это стало понятно во время посевной, когда после бесснежной зимы во многие европейские регионы пришла засуха. Согласно последним данным, она затронула в этом сезоне 42% территории Европейского союза – от Скандинавии до Пиренейского полуострова – и уже успела нанести урон аграрному сектору."Что касается Испании и Португалии – а это одни из крупнейших производителей продовольствия, — их урожай значительно пострадал в самый разгар вегетационного периода, а выпавшие осадки не смогли компенсировать последствия экстремальной жары", – сообщает об этом британский новостной телевизионный канал Sky News.В Брюсселе выделили незапланированный транш для поддержки страдающих от засухи фермеров, на общую сумму 330 миллионов евро, несмотря на хроническую нехватку бюджетных средств. Потому что занятые в аграрном секторе компании оказались на грани разорения и банкротства.Но лето еще в зените, а синоптики предупреждают, что настоящая жара в Европе только начинается. И она обещает побить температурные рекорды, установленные за два века метеорологических наблюдений.На Средиземноморье надвигается мощный антициклон "Харон". Он сформировался над раскаленными африканскими пустынями и получил свое название в честь перевозчика на мифической реке Стикс, отделяющей мир живых от подземного царства мертвых.Согласно прогнозам итальянской метеослужбы Il Meteo, в результате этого природного явления на острове Сардиния может установиться температура около 50 градусов по Цельсию – больше, чем два года назад, когда жара на юге Италии достигла отметки 48,8 градуса. И это при том, что начало лето тоже выдалось на Апеннинах рекордно жарким.Последствия глобального потепления ощущаются сегодня по обе стороны Атлантического океана, где привыкают жить в режиме перманентного природного бедствия, подсчитывая экономические и человеческие потери."Вслед за рекордными июньскими температурами в июле наступили самые жаркие дни за всю историю метеонаблюдений. Все это негативно отразится на экономике, экосистемах и здоровье людей. Проведенное недавно исследование показало, что летом прошлого года из-за аномальной жары в Европе умерло более 60 000 человек.Всемирная метеорологическая организация заявляет, что погодные катаклизмы могут стать "новой нормой". Из-за климатических изменений погодные катаклизмы в северном полушарии возникают все чаще. Они вызывают лесные пожары, нарушают работу транспорта и энергоснабжения, заставляют туристов и рабочих искать укрытие от изнуряющей жары.Министерство здравоохранения Италии выступило в среду с предупреждением о том, что в 23 крупнейших городах страны установится экстремальная жара.В США предупреждения о торнадо и ливневых паводках звучат от Лонг-Айленда до Новой Англии, а жара в Долине Смерти приближается к рекордной отметке. В Канаде зафиксирован 881 пожар, причем 573 пожара вышли из-под контроля.В окрестностях Афин пожары уничтожают дома и автомашины. На Канарах на острове Ла-Пальма разразился лесной пожар, из-за которого более 4 000 человек были вынуждены покинуть свои дом.По данным Глобальной системы прогнозирования погоды, температура в Мадриде впервые в этом году может подняться выше 40 градусов", – пишет американское информационное агентство Bloomberg.На периферии антициклона, наоборот, наблюдаются аномально низкие температурные показатели. Согласно прогнозам европейских синоптиков, в норвежской столице Осло похолодает до восьми градусов по Цельсию, что представляет собой климатическую норму зимнего месяца февраля.На Британских островах в ближайшее время будет пасмурно и прохладно, словно ранней весной – около двадцати градусов или даже меньше. И это похолодание в разгар лета, на фоне продолжительной засухи, загубит многие сельскохозяйственные посевы.Однако рекордная жара в Европе влияет не только на экономические показатели. Она становится важным фактором современной глобальной политики, и даже оказывает влияние на ситуацию вокруг Украины.Неурожай в европейских странах повысит мировые цены на продовольствие – особенно в условиях прекращения зерновой сделки. Вдобавок к этому, засуха снижает уровень воды в Дунае, по которому продолжают вывозить пшеницу с полей Украины, ограничивая логистические возможности этого транспортного коридора."Украинское зерно сейчас зависит от реки, которая обмелела во время засухи. Жара, охватившая Южную Европу, усугубляет проблему.По данным румынского института управления водными ресурсами, уровень воды в Дунае в июле составил почти на 40% ниже среднего из-за высоких температур. Он пока остается выше двадцатилетнего минимума, достигнутого в прошлом году, но может еще больше снизиться на следующей неделе", – предупреждает об этом Bloomberg."Уровень воды в Дунае снижается день ото дня из-за засухи, поэтому вы не можете загружать баржи пшеницей на полную мощность", – заявляет зерновой брокер Андрей Баласою, который перевозит пшеницу из черноморского порта Констанца, соединенного каналом с дунайской речной артерией.Успехи советских войск во время Второй мировой войны иногда пытаются объяснить суровыми климатическими условиями – создавая миф о Генерале Морозе, который якобы одержал победы под Москвой и под Сталинградом.А сейчас в бой вступил европейский Адмирал Жара, способный нанести удар по украинскому судоходству.Подобные проблемы уже наблюдались в прошлые годы на Рейне и на Дунае, когда засуха временно приостанавливала судоходство на главных реках Европы. Сейчас они тоже будут мелеть – до тех пор, пока антициклон "Харон" не уплывет обратно на реку Стикс. Потому что в дунайских верховьях, на территории Германии, в основном стоит горячая сухая погода.Продолжение рекордной жары может привести в этой стране к серьезному кризису, потому что политика коалиционного правительства с участием партии "Зеленых" привела к серьезному экологическому ущербу.Немецкие власти закрыли последние атомные электростанции и одновременно сократили поставки российских энергоносителей, понизив долю газовой генерации до 11,4%. А взамен этому они возобновили работу угольных электростанций, которые наносят окружающей среде огромный ущерб.Американский журнал Forbes опубликовал данные исследования, согласно которому отказ от атомной энергетики привел к скачку заболеваний и росту смертности у жителей ФРГ – из-за повышения уровня загрязнённости воздуха от угольных ТЭЦ.При этом, "зеленые" министры Бербок и Хабек увеличили поставки угля из Колумбии, где беспощадно эксплуатируют детский труд, а на шахтах часто происходят аварии. Хотя еще в 2019 году они выступали против этого экспорта, называя его аморальным и губительным для природы.Простые немцы, которые страдают от жары, повышения цен на продукты и постоянно растущих тарифов, остро ощущают лицемерие своего руководства. Они все чаще требуют, чтобы политики прекратили разжигать войну и сосредоточились на борьбе с глобальном потеплением, угрожающим сжечь планету.И новые природные катаклизмы, с которыми столкнулась Европа, усилят требования прекратить боевые действия на территории Украины.

https://ukraina.ru/20230718/1048098947.html

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https://ukraina.ru/20221110/1040677574.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, украина, европа, зерновая сделка, глобальное потепление, анналена бербок, германия