И рыбку съесть, и Россию наказать: у Европы что-то пошло не по плану - 28.05.2024 Украина.ру
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И рыбку съесть, и Россию наказать: у Европы что-то пошло не по плану
И рыбку съесть, и Россию наказать: у Европы что-то пошло не по плану - 28.05.2024 Украина.ру
И рыбку съесть, и Россию наказать: у Европы что-то пошло не по плану
Новость, которая на первый взгляд кажется на общем фоне малозначительной: европейцы столкнулись с дефицитом трески. Но не все так просто: пока рыбная промышленность РФ набирает обороты, Запад пожинает плоды своей антироссийской линии
2024-05-28T17:21
2024-05-28T17:50
эксклюзив
треска
рыба
россия
британия
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Без трески не могут житьТреска – "это единственный, можно сказать, после хлеба продукт, который, привыкнувшим к нему, никогда не надоедает, без которого многие жить не могут и не променяют ни на какие деликатесы".Многие европейцы готовы подписаться под этим высказыванием гуру русской дореволюционной кулинарии Елены Молоховец.Если для жителей России и других стран бывшего Советского Союза треска – продукт скорее рядовой, то в Европе она очень долгое время была рыбой не для простолюдинов. Даже сегодня блюда из трески можно встретить в меню дорогих европейских ресторанов.Не злорадствуем, а просто констатируем: треску европейцы любят, готовить ее умеют и снисходить до более доступных альтернатив не желают.Золотая рыбаДефицит трески в Европе начался после того, как ЕС перешел в режим санкционной войны с Россией.РФ – основной поставщик трески в Европу. Данная рыба водится в Баренцевом и Белом морях (атлантическая) и в районах Дальнего Востока (тихоокеанская).Введенные ограничения, разрушение цепочек поставок, продиктованные политикой запреты привели к тому, что европейские переработчики недополучают необходимое сырье.Как следствие, трески на западных рыбных прилавках стало меньше, а цены на эту рыбу естественным образом взлетели."Бессовестные англичане"Особое место во всей этой истории занимает Великобритания. С нее, собственно, эта история в какой-то степени и началась.В середине 1950-х Москва заключила с Лондоном соглашение, по которому британским рыбакам позволялось заниматься промыслом в отдельных районах Баренцева моря. В марте 2022 года этот договор был денонсирован. За несколько лет до этого британцы взвинтили налог на импорт рыбы из РФ до 30%."Мы Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов. Не только отдали рыбу, но и Крым отдали. А сейчас мы это возвращаем. [Президент страны Владимир] Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион — меню рыбное — формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют", - заявил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин.Без рыбы и без чипсовАналитики действительно фиксируют проблемы с одним из неофициальных символов британской гастрономии – блюдом "Фиш энд чипс" (рыба с чипсами или картофелем), "рыбная" часть которого обычно делается из трески.Стоимость его сейчас такова, что оно постепенно выпадает из ежедневного рациона местных жителей.Справедливости ради, не повезло еще и с картошкой, она тоже подорожала, но сути это не меняет.Совсем без "Фиш энд чипс", конечно, британцы не останутся, но аппетит в эту сторону поумерить-таки придется.Ловись, рыбка, большая и малаяСпециалисты говорят, что популяция атлантической трески сокращается, а это выгодно России, которая вот-вот догонит и перегонит Норвегию, долгое время удерживающую лидерство по вылову этой рыбы.Вообще, все последние годы российское рыболовство неуклонно возвращается к тем показателям, какие эта промышленность имела в советские годы. Это стало результатом кропотливой работы Росрыболовства, которое сумело после хаоса 1990-х навести в отрасли порядок.Еще в 2004 году российские рыбаки выловили всего 2,9 млн тонн, а за 2023 год этот показатель составил уже 5,3 млн тон – это лучший результат за все постсоветские годы.Существенную роль в стабилизации ситуации стала борьба с браконьерами, которые в период с 1999 по 2013 гг. только на три экспортных рынка (Китай, Норвегия и Япония) поставили мороженной рыбы на 5,59 млрд долларов.Кроме этого, рыбную отрасль отгородили от иностранцев, которые ранее по-хозяйски заправляли в российском рыболовстве. В 2021 году долю иностранных инвесторов в рыбных компаниях ограничили 25%.Еще один важный момент – состояние рыболовного флота, который к середине "нулевых" в подавляющем большинстве исчерпал свой ресурс. Это коснулось и научного флота, из-за чего в отрасли просто не располагали сведениями о состоянии акваторий и запасов рыбы. Исправить ситуацию помогла система квот на вылов рыбы, которые получают те или иные компании с обязательством постройки судов.Перечисленные изменения благотворно сказались не только на внутреннем рынке, но и на экспорте. За прошлый год внешние поставки рыбы и продуктов ее переработки выросли еще на 12%, Россия полноправно стала одним из крупнейших поставщиков рыбы на мировой рынок, и санкции Запада этому помешать не могут.О том, как остановка завода "Азовсталь" может повлиять на возрождение осетра в Азовском море читайте в материале издания Украина.ру Рыба вместо чугуна. Смерть "Азовстали" поможет возрождению осетра в Азовском море
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, треска, рыба, россия, британия
Эксклюзив, треска, рыба, Россия, Британия

И рыбку съесть, и Россию наказать: у Европы что-то пошло не по плану

17:21 28.05.2024 (обновлено: 17:50 28.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПромышленная ловля рыбы у берегов Курильских островов
Промышленная ловля рыбы у берегов Курильских островов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Новость, которая на первый взгляд кажется на общем фоне малозначительной: европейцы столкнулись с дефицитом трески. Но не все так просто: пока рыбная промышленность РФ набирает обороты, Запад пожинает плоды своей антироссийской линии
Без трески не могут жить
Треска – "это единственный, можно сказать, после хлеба продукт, который, привыкнувшим к нему, никогда не надоедает, без которого многие жить не могут и не променяют ни на какие деликатесы".
Многие европейцы готовы подписаться под этим высказыванием гуру русской дореволюционной кулинарии Елены Молоховец.
Если для жителей России и других стран бывшего Советского Союза треска – продукт скорее рядовой, то в Европе она очень долгое время была рыбой не для простолюдинов. Даже сегодня блюда из трески можно встретить в меню дорогих европейских ресторанов.
© РИА Новости . Тер-Месропян / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Тер-Месропян
Перейти в фотобанк
Не злорадствуем, а просто констатируем: треску европейцы любят, готовить ее умеют и снисходить до более доступных альтернатив не желают.
Золотая рыба
Дефицит трески в Европе начался после того, как ЕС перешел в режим санкционной войны с Россией.
РФ – основной поставщик трески в Европу. Данная рыба водится в Баренцевом и Белом морях (атлантическая) и в районах Дальнего Востока (тихоокеанская).
Введенные ограничения, разрушение цепочек поставок, продиктованные политикой запреты привели к тому, что европейские переработчики недополучают необходимое сырье.
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкОткрытие завода "Русская треска" в Мурманске
Открытие завода Русская треска в Мурманске - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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Как следствие, трески на западных рыбных прилавках стало меньше, а цены на эту рыбу естественным образом взлетели.
"Бессовестные англичане"
Особое место во всей этой истории занимает Великобритания. С нее, собственно, эта история в какой-то степени и началась.
В середине 1950-х Москва заключила с Лондоном соглашение, по которому британским рыбакам позволялось заниматься промыслом в отдельных районах Баренцева моря. В марте 2022 года этот договор был денонсирован. За несколько лет до этого британцы взвинтили налог на импорт рыбы из РФ до 30%.
"Мы Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов. Не только отдали рыбу, но и Крым отдали. А сейчас мы это возвращаем. [Президент страны Владимир] Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион — меню рыбное — формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют", - заявил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Без рыбы и без чипсов
Аналитики действительно фиксируют проблемы с одним из неофициальных символов британской гастрономии – блюдом "Фиш энд чипс" (рыба с чипсами или картофелем), "рыбная" часть которого обычно делается из трески.
Стоимость его сейчас такова, что оно постепенно выпадает из ежедневного рациона местных жителей.
Справедливости ради, не повезло еще и с картошкой, она тоже подорожала, но сути это не меняет.
Совсем без "Фиш энд чипс", конечно, британцы не останутся, но аппетит в эту сторону поумерить-таки придется.
Ловись, рыбка, большая и малая
Специалисты говорят, что популяция атлантической трески сокращается, а это выгодно России, которая вот-вот догонит и перегонит Норвегию, долгое время удерживающую лидерство по вылову этой рыбы.
Вообще, все последние годы российское рыболовство неуклонно возвращается к тем показателям, какие эта промышленность имела в советские годы. Это стало результатом кропотливой работы Росрыболовства, которое сумело после хаоса 1990-х навести в отрасли порядок.
Еще в 2004 году российские рыбаки выловили всего 2,9 млн тонн, а за 2023 год этот показатель составил уже 5,3 млн тон – это лучший результат за все постсоветские годы.
Существенную роль в стабилизации ситуации стала борьба с браконьерами, которые в период с 1999 по 2013 гг. только на три экспортных рынка (Китай, Норвегия и Япония) поставили мороженной рыбы на 5,59 млрд долларов.
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНа 2-й международной выставке "Рыба-2002. Промышленное рыболовство, переработка море- и рыбопродуктов"
На 2-й международной выставке Рыба-2002. Промышленное рыболовство, переработка море- и рыбопродуктов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Кроме этого, рыбную отрасль отгородили от иностранцев, которые ранее по-хозяйски заправляли в российском рыболовстве. В 2021 году долю иностранных инвесторов в рыбных компаниях ограничили 25%.
Еще один важный момент – состояние рыболовного флота, который к середине "нулевых" в подавляющем большинстве исчерпал свой ресурс. Это коснулось и научного флота, из-за чего в отрасли просто не располагали сведениями о состоянии акваторий и запасов рыбы. Исправить ситуацию помогла система квот на вылов рыбы, которые получают те или иные компании с обязательством постройки судов.
Перечисленные изменения благотворно сказались не только на внутреннем рынке, но и на экспорте. За прошлый год внешние поставки рыбы и продуктов ее переработки выросли еще на 12%, Россия полноправно стала одним из крупнейших поставщиков рыбы на мировой рынок, и санкции Запада этому помешать не могут.
О том, как остановка завода "Азовсталь" может повлиять на возрождение осетра в Азовском море читайте в материале издания Украина.ру Рыба вместо чугуна. Смерть "Азовстали" поможет возрождению осетра в Азовском море
 
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