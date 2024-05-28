Боец ВСУ получил гражданство РФ. СМИ рассказали подробности - 28.05.2024 Украина.ру
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Боец ВСУ получил гражданство РФ. СМИ рассказали подробности
Боец ВСУ получил гражданство РФ. СМИ рассказали подробности - 28.05.2024 Украина.ру
Боец ВСУ получил гражданство РФ. СМИ рассказали подробности
Украинский спортсмен, который сбежал с чемпионата Европы и приехал в Россию, получил российский паспорт. Об этом сообщил телеграм-канал Mash
2024-05-28T12:16
2024-05-28T12:16
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"Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, который сбежал с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил паспорт РФ", - говорится в материале.Мужчина начал заниматься спортом для того, чтобы сбежать с Украины. В составе сборной Украины по армейскому рукопашному бою он отправился на Чемпионат Европы в Польшу. А дальше воспользовался возможностью и незаметно покинул расположение команды. Сперва он уехал в Чехию, где пробыл пять месяцев, потом прилетел в Москву.В интервью Mash он ранее рассказал о службе в Вооруженных силах Украины. А также о том, как он попал в Тернопольскую больницу. Местный врач затребовал у военнослужащих деньги, если они хотят "подольше полежать здесь".Оценив ситуацию, он связался с отцом и заявил, что готов любыми способами выехать с Украины. Кузнецов также рассказал, что родители проживают в новых регионах РФ. В военном билете отмечается, что родился Кузнецов в Рубежном (Луганская Народная Республика) в 2003 году.Подробнее историю Сергея Кузнецова читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20240427/1054771482.html
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452
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новости, украина, россия, польша, всу, гражданство, паспорт, российский паспорт
Новости, Украина, Россия, Польша, ВСУ, гражданство, паспорт, российский паспорт

Боец ВСУ получил гражданство РФ. СМИ рассказали подробности

12:16 28.05.2024
 
© Mash телеграм-канал скриншот видео
© Mash телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Украинский спортсмен, который сбежал с чемпионата Европы и приехал в Россию, получил российский паспорт. Об этом сообщил телеграм-канал Mash
"Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, который сбежал с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил паспорт РФ", - говорится в материале.
Мужчина начал заниматься спортом для того, чтобы сбежать с Украины. В составе сборной Украины по армейскому рукопашному бою он отправился на Чемпионат Европы в Польшу. А дальше воспользовался возможностью и незаметно покинул расположение команды. Сперва он уехал в Чехию, где пробыл пять месяцев, потом прилетел в Москву.
В интервью Mash он ранее рассказал о службе в Вооруженных силах Украины. А также о том, как он попал в Тернопольскую больницу. Местный врач затребовал у военнослужащих деньги, если они хотят "подольше полежать здесь".
Оценив ситуацию, он связался с отцом и заявил, что готов любыми способами выехать с Украины. Кузнецов также рассказал, что родители проживают в новых регионах РФ. В военном билете отмечается, что родился Кузнецов в Рубежном (Луганская Народная Республика) в 2003 году.
Подробнее историю Сергея Кузнецова читайте на нашем сайте.
27 апреля, 11:37
Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в МосквуЧлен сборной Украины по армейскому рукопашному бою 20-летний Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше. Об этом 27 апреля сообщил телеграм-канал Mash
 
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