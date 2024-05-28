"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру - 28.05.2024 Украина.ру
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"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру
"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру - 28.05.2024 Украина.ру
"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру
Украинское командование хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные подразделения, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-28T05:40
2024-05-28T05:40
новости
украина
россия
днепр
ростислав ищенко
всу
украинская армия
сво
мобилизация
полтава
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Со всех направлений, где у ВС РФ намечались прорывы, сейчас поступают сообщения, что к ВСУ толпами идут подкрепления. В основном это не профессиональные войска, а военнослужащие, которых мобилизовали совсем недавно, рассказал эксперт.Сейчас украинское командование хочет сделать следующее. Оно хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные части, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек, отметил Ищенко.Также они хотят убедить Запад прислать на Украину экспедиционный корпус и дополнить все это за счет 300-400 тысяч мобилизованных. И после того, как части ВСУ будут уничтожены на Левобережье, выстраивать оборонительную линию по Днепру, указал он."Более того, Украина может попытаться сохранить за собой Чернигов, Полтаву и Сумы. Я бы на их месте не рисковал, но они могут рискнуть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.руО том, как США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России можно прочитать в интервью Дмитрия Краснова: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, днепр, ростислав ищенко, всу, украинская армия, сво, мобилизация, полтава, сумы, чернигов
Новости, Украина, Россия, Днепр, Ростислав Ищенко, ВСУ, украинская армия, СВО, мобилизация, Полтава, Сумы, Чернигов

"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру

05:40 28.05.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинское командование хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные подразделения, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Со всех направлений, где у ВС РФ намечались прорывы, сейчас поступают сообщения, что к ВСУ толпами идут подкрепления. В основном это не профессиональные войска, а военнослужащие, которых мобилизовали совсем недавно, рассказал эксперт.
"Три-пять дней, и он (мобилизованный ВСУ. - Ред.) на фронте. Шесть-семь дней, и он погиб. Это то, что мы в свое время видели в Артемовске. Вы же помните, сколько мы брали этот город, который киевский режим просто заваливал трупами. Сейчас противник пытается повторить тот же самый фокус", - отметил обозреватель.
Сейчас украинское командование хочет сделать следующее. Оно хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные части, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек, отметил Ищенко.
Также они хотят убедить Запад прислать на Украину экспедиционный корпус и дополнить все это за счет 300-400 тысяч мобилизованных. И после того, как части ВСУ будут уничтожены на Левобережье, выстраивать оборонительную линию по Днепру, указал он.
"Более того, Украина может попытаться сохранить за собой Чернигов, Полтаву и Сумы. Я бы на их месте не рисковал, но они могут рискнуть", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.ру
О том, как США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России можно прочитать в интервью Дмитрия Краснова: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег
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