https://ukraina.ru/20240528/1055309265.html

"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру

"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру - 28.05.2024 Украина.ру

"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру

Украинское командование хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные подразделения, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-28T05:40

2024-05-28T05:40

2024-05-28T05:40

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сво

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Со всех направлений, где у ВС РФ намечались прорывы, сейчас поступают сообщения, что к ВСУ толпами идут подкрепления. В основном это не профессиональные войска, а военнослужащие, которых мобилизовали совсем недавно, рассказал эксперт.Сейчас украинское командование хочет сделать следующее. Оно хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные части, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек, отметил Ищенко.Также они хотят убедить Запад прислать на Украину экспедиционный корпус и дополнить все это за счет 300-400 тысяч мобилизованных. И после того, как части ВСУ будут уничтожены на Левобережье, выстраивать оборонительную линию по Днепру, указал он."Более того, Украина может попытаться сохранить за собой Чернигов, Полтаву и Сумы. Я бы на их месте не рисковал, но они могут рискнуть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.руО том, как США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России можно прочитать в интервью Дмитрия Краснова: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег

https://ukraina.ru/20240527/1055308627.html

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новости, украина, россия, днепр, ростислав ищенко, всу, украинская армия, сво, мобилизация, полтава, сумы, чернигов