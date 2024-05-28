"К ВСУ толпами идут подкрепления": Ищенко объяснил, как Украина хочет выстраивать оборону по Днепру
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинское командование хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные подразделения, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Со всех направлений, где у ВС РФ намечались прорывы, сейчас поступают сообщения, что к ВСУ толпами идут подкрепления. В основном это не профессиональные войска, а военнослужащие, которых мобилизовали совсем недавно, рассказал эксперт.
"Три-пять дней, и он (мобилизованный ВСУ. - Ред.) на фронте. Шесть-семь дней, и он погиб. Это то, что мы в свое время видели в Артемовске. Вы же помните, сколько мы брали этот город, который киевский режим просто заваливал трупами. Сейчас противник пытается повторить тот же самый фокус", - отметил обозреватель.
Сейчас украинское командование хочет сделать следующее. Оно хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные части, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек, отметил Ищенко.
Также они хотят убедить Запад прислать на Украину экспедиционный корпус и дополнить все это за счет 300-400 тысяч мобилизованных. И после того, как части ВСУ будут уничтожены на Левобережье, выстраивать оборонительную линию по Днепру, указал он.
"Более того, Украина может попытаться сохранить за собой Чернигов, Полтаву и Сумы. Я бы на их месте не рисковал, но они могут рискнуть", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.ру
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