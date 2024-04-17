Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущего - 17.04.2024 Украина.ру
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Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущего
Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущего - 17.04.2024 Украина.ру
Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущего
Падение урожайности в 2024 году приблизительно на десять процентов прогнозирует Минагрополитики Украины. Валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 миллионов тонн, из них около 52,4 миллионов тонн зерновых и 21,7 миллионов тонн масличных, при том, что в прошлом году урожай составил 82 миллиона тонн
2024-04-17T18:19
2024-04-17T18:19
новости
украина
сельское хозяйство
урожай
сво
производство
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Таком образом урожай в этом году будет на восемь миллионов тонн меньше предыдущего. В ведомстве уточнили, что в начале 2023 года общий валовой сбор зерновых и масличных также прогнозировался почти на 13% меньше по сравнению с предыдущим периодом, на уровне 63,5 млн тонн, однако ситуацию спасла благоприятная погода. По предварительным оценкам министерства, в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы - 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя - 4,9 млн тонн (в прошлом году - 5,7 млн тонн) и кукурузы - 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн). Ранее Украину признали самой заминированной страной в мире.
https://ukraina.ru/20230724/1048224496.html
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новости, украина, сельское хозяйство, урожай, сво, производство
Новости, Украина, Сельское хозяйство, урожай, СВО, производство

Украинский урожай в этом году будет на 8 млн тонн меньше предыдущего

18:19 17.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Читать в
Падение урожайности в 2024 году приблизительно на десять процентов прогнозирует Минагрополитики Украины. Валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 миллионов тонн, из них около 52,4 миллионов тонн зерновых и 21,7 миллионов тонн масличных, при том, что в прошлом году урожай составил 82 миллиона тонн
Таком образом урожай в этом году будет на восемь миллионов тонн меньше предыдущего.
В ведомстве уточнили, что в начале 2023 года общий валовой сбор зерновых и масличных также прогнозировался почти на 13% меньше по сравнению с предыдущим периодом, на уровне 63,5 млн тонн, однако ситуацию спасла благоприятная погода.
По предварительным оценкам министерства, в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы - 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя - 4,9 млн тонн (в прошлом году - 5,7 млн тонн) и кукурузы - 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).
Ранее Украину признали самой заминированной страной в мире.
24 июля 2023, 17:58
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