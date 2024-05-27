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Мировой экономический кризис совсем скоро! Голубовский о сроках и об уникальных возможностях России

Мировой экономический кризис совсем скоро! Голубовский о сроках и об уникальных возможностях России - 27.05.2024 Украина.ру

Мировой экономический кризис совсем скоро! Голубовский о сроках и об уникальных возможностях России

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский оценил последствия смены руководства Минобороны РФ, объяснил, почему не стоит беспокоиться из-за зависимости российской экономики от импорта и высказал своё мнение о политике Национального банка России

2024-05-27T11:48

2024-05-27T11:48

2024-05-27T11:48

видео

дмитрий голубовский

россия

китай

европа

андрей белоусов

сбербанк

экономика

война

производство

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00:28 – последствия прихода Белоусова на пост главы Минобороны РФ; 06:13 – зависимость от импорта: Китай вместо Европы? 09:45 – когда Россия поднимется на 4 место по экономике в мире? 12:26 – действия Центробанка России: последовательное повышение учётной ставки.

россия

китай

европа

индонезия

малайзия

кнр (китай)

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