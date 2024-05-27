Мировой экономический кризис совсем скоро! Голубовский о сроках и об уникальных возможностях России - 27.05.2024 Украина.ру
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Мировой экономический кризис совсем скоро! Голубовский о сроках и об уникальных возможностях России
Мировой экономический кризис совсем скоро! Голубовский о сроках и об уникальных возможностях России - 27.05.2024 Украина.ру
Мировой экономический кризис совсем скоро! Голубовский о сроках и об уникальных возможностях России
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский оценил последствия смены руководства Минобороны РФ, объяснил, почему не стоит беспокоиться из-за зависимости российской экономики от импорта и высказал своё мнение о политике Национального банка России
2024-05-27T11:48
2024-05-27T11:48
видео
дмитрий голубовский
россия
китай
европа
андрей белоусов
сбербанк
экономика
война
производство
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00:28 – последствия прихода Белоусова на пост главы Минобороны РФ; 06:13 – зависимость от импорта: Китай вместо Европы? 09:45 – когда Россия поднимется на 4 место по экономике в мире? 12:26 – действия Центробанка России: последовательное повышение учётной ставки.
россия
китай
европа
индонезия
малайзия
кнр (китай)
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видео, дмитрий голубовский, россия, китай, европа, андрей белоусов, сбербанк, экономика, война, производство, промышленность, бюджет, экспорт, инвестиции, санкции, антироссийские санкции, резервы, замороженные активы, инфляция, оборонпром, импорт, импортозамещение, индонезия, малайзия, энергетика, кризис, деньги, кнр (китай), видео
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Мировой экономический кризис совсем скоро! Голубовский о сроках и об уникальных возможностях России

11:48 27.05.2024
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский оценил последствия смены руководства Минобороны РФ, объяснил, почему не стоит беспокоиться из-за зависимости российской экономики от импорта и высказал своё мнение о политике Национального банка России
00:28 – последствия прихода Белоусова на пост главы Минобороны РФ;
06:13 – зависимость от импорта: Китай вместо Европы?
09:45 – когда Россия поднимется на 4 место по экономике в мире?
12:26 – действия Центробанка России: последовательное повышение учётной ставки.
 
ВидеоДмитрий ГолубовскийРоссияКитайЕвропаАндрей БелоусовСбербанкэкономикавойнапроизводствопромышленностьбюджетэкспортинвестициисанкцииантироссийские санкциирезервызамороженные активыинфляцияОборонпромимпортимпортозамещениеИндонезияМалайзияэнергетикакризисденьгиКНР (Китай)
 
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