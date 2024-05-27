Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины" - 27.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240527/1055301515.html
Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"
Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины" - 27.05.2024 Украина.ру
Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"
Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым "к любому сценарию" ради достижения мира. Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х
2024-05-27T09:30
2024-05-27T09:37
новости
германия
украина
франция
эммануэль макрон
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_c3a0495e641619e8f38114a6b1f1deca.jpg
Накануне французский лидер прибыл с первым за 24 года официальным визитом главы французского государства в ФРГ. На встрече с президентом Штайнмайером Макрон заявил, что вызовы сегодняшнего дня, включая конфликт на Украине, требуют "скачка" в сотрудничестве Франции и Германии ради "подготовки будущего".Он подчеркнул, что по итогам своего трехдневного визита в ФРГ хотел бы видеть "амбициозный план по обороне Украины", обороне и безопасности Европы с выстраиванием общих рамок этой безопасности, а также общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС.Ранее Макрон заверял, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". также он несколько раз подчеркивал, что не исключает возможности отправки войск на Украину.
https://ukraina.ru/20240526/1055297210.html
германия
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b05d478a3f49c42c13b451c4d4cc1b6b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, франция, эммануэль макрон, ес
Новости, Германия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, ЕС

Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"

09:30 27.05.2024 (обновлено: 09:37 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым "к любому сценарию" ради достижения мира. Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х
Накануне французский лидер прибыл с первым за 24 года официальным визитом главы французского государства в ФРГ.
На встрече с президентом Штайнмайером Макрон заявил, что вызовы сегодняшнего дня, включая конфликт на Украине, требуют "скачка" в сотрудничестве Франции и Германии ради "подготовки будущего".

"Этот скачок мы совершили с самого начала конфликта на Украине, но необходимо идти еще дальше. Мы это понимаем и заняли жесткую позицию. Мы также поднимем этот вопрос на совместном (франко-германском) совете министров и совете обороны во вторник. Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права", - призвал Макрон.

Он подчеркнул, что по итогам своего трехдневного визита в ФРГ хотел бы видеть "амбициозный план по обороне Украины", обороне и безопасности Европы с выстраиванием общих рамок этой безопасности, а также общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС.
Ранее Макрон заверял, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". также он несколько раз подчеркивал, что не исключает возможности отправки войск на Украину.
военнослужащий ВС Латвии - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Вчера, 18:20
Прибалтика грозит вводом войск. Итоги 26 мая на УкраинеПрибалтийские государства пригрозили вводом своих войск на Украину
 
НовостиГерманияУкраинаФранцияЭммануэль МакронЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг
10:21"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали"
09:59Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени"
09:39Атаки беспилотников, угроза ядерной безопасности. Главное на Украине на утро 27 мая
09:35ВСУ ночью атаковали беспилотниками Геленджик
09:30Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"
09:00Переданное Киеву западное оружие оказалось неэффективным - New York Times
08:29Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц
08:04Главное за ночь 27 мая
08:00Панас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре
07:50Орбан предупредил о возможной реализации худших сценариев с ядерным оружием
07:29Зеленский собрался в Испанию - СМИ
07:12МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики
06:36Игры, которые мы выбираем. Игры, которые нас выбирают
06:29Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной
06:04"Это другое". Столтенберг против Байдена
06:00"Самый влиятельный в администрации": Почему на Западе заинтересовались Ермаком?
05:57Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе
05:50Украина за неделю. Два мира и два саммита
05:50У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны
Лента новостейМолния