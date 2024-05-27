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Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"
Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины" - 27.05.2024 Украина.ру
Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"
Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым "к любому сценарию" ради достижения мира. Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х
2024-05-27T09:30
2024-05-27T09:30
2024-05-27T09:37
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Накануне французский лидер прибыл с первым за 24 года официальным визитом главы французского государства в ФРГ. На встрече с президентом Штайнмайером Макрон заявил, что вызовы сегодняшнего дня, включая конфликт на Украине, требуют "скачка" в сотрудничестве Франции и Германии ради "подготовки будущего".Он подчеркнул, что по итогам своего трехдневного визита в ФРГ хотел бы видеть "амбициозный план по обороне Украины", обороне и безопасности Европы с выстраиванием общих рамок этой безопасности, а также общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС.Ранее Макрон заверял, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". также он несколько раз подчеркивал, что не исключает возможности отправки войск на Украину.
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Новости, Германия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, ЕС
Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"
09:30 27.05.2024 (обновлено: 09:37 27.05.2024)
Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым "к любому сценарию" ради достижения мира. Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х
Накануне французский лидер прибыл с первым за 24 года официальным визитом главы французского государства в ФРГ.
На встрече с президентом Штайнмайером Макрон заявил, что вызовы сегодняшнего дня, включая конфликт на Украине, требуют "скачка" в сотрудничестве Франции и Германии ради "подготовки будущего".
"Этот скачок мы совершили с самого начала конфликта на Украине, но необходимо идти еще дальше. Мы это понимаем и заняли жесткую позицию. Мы также поднимем этот вопрос на совместном (франко-германском) совете министров и совете обороны во вторник. Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права", - призвал Макрон.
Он подчеркнул, что по итогам своего трехдневного визита в ФРГ хотел бы видеть "амбициозный план по обороне Украины", обороне и безопасности Европы с выстраиванием общих рамок этой безопасности, а также общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС.
Ранее Макрон заверял, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". также он несколько раз подчеркивал, что не исключает возможности отправки войск на Украину.