https://ukraina.ru/20240527/1055301515.html

Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"

Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины" - 27.05.2024 Украина.ру

Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины"

Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым "к любому сценарию" ради достижения мира. Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х

2024-05-27T09:30

2024-05-27T09:30

2024-05-27T09:37

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Накануне французский лидер прибыл с первым за 24 года официальным визитом главы французского государства в ФРГ. На встрече с президентом Штайнмайером Макрон заявил, что вызовы сегодняшнего дня, включая конфликт на Украине, требуют "скачка" в сотрудничестве Франции и Германии ради "подготовки будущего".Он подчеркнул, что по итогам своего трехдневного визита в ФРГ хотел бы видеть "амбициозный план по обороне Украины", обороне и безопасности Европы с выстраиванием общих рамок этой безопасности, а также общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС.Ранее Макрон заверял, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". также он несколько раз подчеркивал, что не исключает возможности отправки войск на Украину.

https://ukraina.ru/20240526/1055297210.html

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