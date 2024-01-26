Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
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Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ
Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ
Молодежь надо беречь, нельзя их бросать сразу в пекло, их на руках носить надо, заявил подполковник ВСУ Михаил Николов 26 января в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову
2024-01-26T16:16
2024-01-26T16:16
новости
украина
мобилизация
призыв
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18-летним мобилизованным гражданам Украины необходимо обеспечить особенную подготовку, считает Николов. По его мнению, призывники должны проходить обучение за границей, говорить по-английски и обучаться по последним натовским методикам. Молодые украинцы должны изучать дроны, "сверхсовременные достижения военно-промышленного комплекса натовского, получать это оружие и с этим оружием уже возвращаться на Украину", сказал он."Их надо беречь, во-первых. Максимально. Это молодежь, это наше будущее, их надо на руках носить", - сказал подполковник ВСУ.По его мнению, если и использовать молодых мобилизованных в боевых операциях, то их нужно "беречь максимально, нельзя бросать их сразу в пекло". Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
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новости, украина, мобилизация, призыв, всу, фронт
Новости, Украина, мобилизация, призыв, ВСУ, фронт

Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ

16:16 26.01.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Молодежь надо беречь, нельзя их бросать сразу в пекло, их на руках носить надо, заявил подполковник ВСУ Михаил Николов 26 января в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову
18-летним мобилизованным гражданам Украины необходимо обеспечить особенную подготовку, считает Николов. По его мнению, призывники должны проходить обучение за границей, говорить по-английски и обучаться по последним натовским методикам.
Молодые украинцы должны изучать дроны, "сверхсовременные достижения военно-промышленного комплекса натовского, получать это оружие и с этим оружием уже возвращаться на Украину", сказал он.
"Их надо беречь, во-первых. Максимально. Это молодежь, это наше будущее, их надо на руках носить", - сказал подполковник ВСУ.
По его мнению, если и использовать молодых мобилизованных в боевых операциях, то их нужно "беречь максимально, нельзя бросать их сразу в пекло".

"Молодежь – это будущее Украины. Они будут отстраивать, они будут рассказывать, как нам нужно будет жить. Они, если останутся в живых. Потому что, если они погибнут, то решать судьбу, кто у нас будет президентом, кто нами будет управлять, как будут жить наши внуки, будут зэки, которые, к тому времени, выйдут с тюрьмы", - заявил Николов.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
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Заголовок открываемого материала
16:16Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ
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