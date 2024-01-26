https://ukraina.ru/20240126/1052928441.html

Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ

Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру

Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ

Молодежь надо беречь, нельзя их бросать сразу в пекло, их на руках носить надо, заявил подполковник ВСУ Михаил Николов 26 января в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову

2024-01-26T16:16

2024-01-26T16:16

2024-01-26T16:16

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18-летним мобилизованным гражданам Украины необходимо обеспечить особенную подготовку, считает Николов. По его мнению, призывники должны проходить обучение за границей, говорить по-английски и обучаться по последним натовским методикам. Молодые украинцы должны изучать дроны, "сверхсовременные достижения военно-промышленного комплекса натовского, получать это оружие и с этим оружием уже возвращаться на Украину", сказал он."Их надо беречь, во-первых. Максимально. Это молодежь, это наше будущее, их надо на руках носить", - сказал подполковник ВСУ.По его мнению, если и использовать молодых мобилизованных в боевых операциях, то их нужно "беречь максимально, нельзя бросать их сразу в пекло". Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.

https://ukraina.ru/20240126/1052919069.html

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новости, украина, мобилизация, призыв, всу, фронт