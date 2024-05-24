Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ
19:01 24.05.2024 (обновлено: 19:02 24.05.2024)
Министерство обороны России сообщило, что только за неделю командиры подразделений украинской армии не досчитались 67 солдат, они сдались в российский плен
"В течение недели 67 украинских военнослужащих сдались в плен на линии боевого соприкосновения", – сказано в сводке МО РФ.
Помимо этого, в ведомстве отчитались об установлении контроля над населенным пунктом Старица в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны ВСУ.
Всего за неделю ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине, в том числе по предприятия военно-промышленного комплекса.
Ранее в этот же день, военнослужащий украинской армии, под видом обычного боевого выхода, угнал танк, сдался и перешел на сторону Вооруженных сил России.
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