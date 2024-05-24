Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ - 24.05.2024 Украина.ру
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Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ
Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ - 24.05.2024 Украина.ру
Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ
Министерство обороны России сообщило, что только за неделю командиры подразделений украинской армии не досчитались 67 солдат, они сдались в российский плен
2024-05-24T19:01
2024-05-24T19:02
новости
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
наступление
вс рф
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Помимо этого, в ведомстве отчитались об установлении контроля над населенным пунктом Старица в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны ВСУ. Всего за неделю ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине, в том числе по предприятия военно-промышленного комплекса. Ранее в этот же день, военнослужащий украинской армии, под видом обычного боевого выхода, угнал танк, сдался и перешел на сторону Вооруженных сил России.
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новости, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, наступление, вс рф
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, наступление, ВС РФ

Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ

19:01 24.05.2024 (обновлено: 19:02 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Министерство обороны России сообщило, что только за неделю командиры подразделений украинской армии не досчитались 67 солдат, они сдались в российский плен
"В течение недели 67 украинских военнослужащих сдались в плен на линии боевого соприкосновения", – сказано в сводке МО РФ.
Помимо этого, в ведомстве отчитались об установлении контроля над населенным пунктом Старица в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны ВСУ.
Всего за неделю ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине, в том числе по предприятия военно-промышленного комплекса.
Ранее в этот же день, военнослужащий украинской армии, под видом обычного боевого выхода, угнал танк, сдался и перешел на сторону Вооруженных сил России.
в украинской столице прошел митинг
Вчера, 22:15
После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных в украинской столице прошел митинг их родственников Пока на сцене киевского майдана выступали музыканты, отмечая День морской пехоты, на той же локации собрались родные и близкие военнопленных, которых власти отказались менять, отдав предпочтение избранным солдатам, в основном из националистического батальона "Азов"*
 
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