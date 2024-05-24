https://ukraina.ru/20240524/1055275205.html

Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ

Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ - 24.05.2024 Украина.ру

Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что только за неделю командиры подразделений украинской армии не досчитались 67 солдат, они сдались в российский плен

2024-05-24T19:01

2024-05-24T19:01

2024-05-24T19:02

новости

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

наступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002153_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_397fe4c11dbed2540c5f5c3082d3dd13.jpg

Помимо этого, в ведомстве отчитались об установлении контроля над населенным пунктом Старица в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны ВСУ. Всего за неделю ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине, в том числе по предприятия военно-промышленного комплекса. Ранее в этот же день, военнослужащий украинской армии, под видом обычного боевого выхода, угнал танк, сдался и перешел на сторону Вооруженных сил России.

https://ukraina.ru/20240523/1055258449.html

россия

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, наступление, вс рф