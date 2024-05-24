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На Украине много желающих возглавить страну с противоположными взглядами – Лукашенко

На Украине много желающих возглавить страну с противоположными взглядами – Лукашенко - 24.05.2024 Украина.ру

На Украине много желающих возглавить страну с противоположными взглядами – Лукашенко

Силы, желающие продолжать боевые действия и те, что выступают за скорейшее заключение мирного договора, желают возглавить Украину. В их числе как гражданские, так и военные, заявил 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко

2024-05-24T18:37

2024-05-24T18:37

2024-05-24T18:43

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По его словам, судьбу Украины будут решать не ее президенты, а заокеанские хозяева, как это случилось в начале спецоперации, когда были перечеркнуты уже достигнутые стамбульские договоренности. Реальная сила на Украине принадлежит не главе государства, подчеркнул Лукашенко. Комментируя вопрос, связанный с легитимностью Владимира Зеленского, Лукашенко отметил, что в сегодняшних его полномочиях "юридической чистоты нет и быть не может", а сам Киев не считается с Конституционным судом страны – там "демократия".О том, что Зеленский ставит себя выше Конституции украинские эксперты сообщали еще в начале марта. Весь период после 20 мая, когда официально завершился пятилетний срок каденции Зеленского, прозвали "вакуумом легитимности".

https://ukraina.ru/20240524/1055273515.html

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новости, александр лукашенко, украина, белоруссия, киев, владимир зеленский, сво, легитимность