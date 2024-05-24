На Украине много желающих возглавить страну с противоположными взглядами – Лукашенко
18:37 24.05.2024 (обновлено: 18:43 24.05.2024)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Силы, желающие продолжать боевые действия и те, что выступают за скорейшее заключение мирного договора, желают возглавить Украину. В их числе как гражданские, так и военные, заявил 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко
По его словам, судьбу Украины будут решать не ее президенты, а заокеанские хозяева, как это случилось в начале спецоперации, когда были перечеркнуты уже достигнутые стамбульские договоренности.
Реальная сила на Украине принадлежит не главе государства, подчеркнул Лукашенко.
"Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по новому на войну и против войны достаточно, но ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит, очень многое", – сказал белорусский лидер.
Комментируя вопрос, связанный с легитимностью Владимира Зеленского, Лукашенко отметил, что в сегодняшних его полномочиях "юридической чистоты нет и быть не может", а сам Киев не считается с Конституционным судом страны – там "демократия".
О том, что Зеленский ставит себя выше Конституции украинские эксперты сообщали еще в начале марта. Весь период после 20 мая, когда официально завершился пятилетний срок каденции Зеленского, прозвали "вакуумом легитимности".