https://ukraina.ru/20240524/1055270119.html

Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС

Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС - 24.05.2024 Украина.ру

Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС

Министр иностранных дел Китая Ван И не будет присутствовать на швейцарской мирной конференции по урегулирования украинского конфликта. В период проведения этого саммита, он отправится на встречу министров иностранных дел стран-участниц БРИКС в России, пишет газета Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов ЕС

2024-05-24T16:19

2024-05-24T16:19

2024-05-24T16:21

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По данным СМИ, Пекин поставил условие, что откажется направлять чиновников высокого ранга на швейцарскую конференцию в случае, если российская делегация не будет приглашена. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что для Киева очень важно участие китайской стороны в швейцарских переговорах. Первые лица Украины полагают, что по результатам встречи участники смогут надавить на Москву, чтобы конфликт завершился на условиях Киева. Напомним, конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. Российская сторона в ней участие не примет, зато решать как завершатся боевые действия будут представители 60-ти стран.

https://ukraina.ru/20240516/1055093284.html

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новости, украина, китай, брикс, киев, сво