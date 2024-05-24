Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС
16:19 24.05.2024 (обновлено: 16:21 24.05.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и члена Политбюро ЦК КПК Ван И
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Китая Ван И не будет присутствовать на швейцарской мирной конференции по урегулирования украинского конфликта. В период проведения этого саммита, он отправится на встречу министров иностранных дел стран-участниц БРИКС в России, пишет газета Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов ЕС
"Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, что и организованная Швейцарией мирная конференция по Украине. (...) В случае подтверждения, Китай не направит высокопоставленного представителя Ван И на встречу в Швейцарии, сообщили дипломаты", – говорится в публикации.
По данным СМИ, Пекин поставил условие, что откажется направлять чиновников высокого ранга на швейцарскую конференцию в случае, если российская делегация не будет приглашена.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что для Киева очень важно участие китайской стороны в швейцарских переговорах. Первые лица Украины полагают, что по результатам встречи участники смогут надавить на Москву, чтобы конфликт завершился на условиях Киева.
Напомним, конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. Российская сторона в ней участие не примет, зато решать как завершатся боевые действия будут представители 60-ти стран.
16 мая, 09:45Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - ПесковРоссия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание "Известия"