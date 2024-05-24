С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько - 24.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240524/1055268939.html
С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько
С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько - 24.05.2024 Украина.ру
С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в эфире Украина.ру прокомментировал ряд недавних мировых потрясений, Украина.ру, 24.05.2024
2024-05-24T15:49
2024-05-24T15:49
видео
богдан безпалько
россия
израиль
сша
биньямин нетаньяху
владимир путин
международный уголовный суд (мус)
вооруженные силы украины
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055268669_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed176b1b503358809ce1b5cf908ee2e9.jpg
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в эфире Украина.ру прокомментировал ряд недавних мировых потрясений, а также рассказал о том, решится ли МУС идти до конца в обвинениях против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и что изменит указ президента Владимира Путина о компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США:00:26 - Есть ли связь между недавними покушениями, трагедиями и госпереворотами;02:57 - Спасёт ли Запад премьер-министра Нетаньяху от обвинения МУС?06:30 - Об указе Путина об изъятии американского имущества в РФ;08:18 - Об арестах высокопоставленных военных;10:09 - Что откроет харьковское направление?11:28 - Реакция украинского народа на нелегитимность Зеленского;14:26 - Об адаптации бывших украинцев и солдат ВСУ на территории России;*во время интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ", признанное экстремистской организацией и запрещенное на территории России**Евгений Карась внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также организации "СИЧ-С14" и "Черный комитет", которые признаны экстремистскими и запрещены на территории России
россия
израиль
сша
турция
палестина
иран
запад
украина
харьков
армия
сектор газа
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055268669_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b6e3ad5f3091b24c9b5ab278e580c79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, богдан безпалько, россия, израиль, сша, биньямин нетаньяху, владимир путин, международный уголовный суд (мус), вооруженные силы украины, политика, госпереворот, турция, хамас, палестина, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, покушение, запад, украина, сво, спецоперация, харьков, владимир зеленский, указ, замороженные активы, активы, ущерб, война, армия, арест, мигранты, религия, сектор газа, президент, конфликт, киев, москва, арабы, евреи, суд, видео
Видео, Богдан Безпалько, Россия, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Международный уголовный суд (МУС), Вооруженные силы Украины, политика, госпереворот, Турция, ХАМАС, Палестина, Иран, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, покушение, Запад, Украина, СВО, Спецоперация, Харьков, Владимир Зеленский, указ, замороженные активы, активы, ущерб, война, Армия, арест, мигранты, Религия, сектор Газа, президент, конфликт, Киев, Москва, арабы, евреи, Суд

С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько

15:49 24.05.2024
 
Читать в
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в эфире Украина.ру прокомментировал ряд недавних мировых потрясений, а также рассказал о том, решится ли МУС идти до конца в обвинениях против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и что изменит указ президента Владимира Путина о компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США:

00:26 - Есть ли связь между недавними покушениями, трагедиями и госпереворотами;
02:57 - Спасёт ли Запад премьер-министра Нетаньяху от обвинения МУС?
06:30 - Об указе Путина об изъятии американского имущества в РФ;
08:18 - Об арестах высокопоставленных военных;
10:09 - Что откроет харьковское направление?
11:28 - Реакция украинского народа на нелегитимность Зеленского;
14:26 - Об адаптации бывших украинцев и солдат ВСУ на территории России;

*во время интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ", признанное экстремистской организацией и запрещенное на территории России

**Евгений Карась внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также организации "СИЧ-С14" и "Черный комитет", которые признаны экстремистскими и запрещены на территории России
 
ВидеоБогдан БезпалькоРоссияИзраильСШАБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинМеждународный уголовный суд (МУС)Вооруженные силы УкраиныполитикагоспереворотТурцияХАМАСПалестинаИранЭбрахим (Ибрахим) РаисипокушениеЗападУкраинаСВОСпецоперацияХарьковВладимир Зеленскийуказзамороженные активыактивыущербвойнаАрмияарестмигрантыРелигиясектор ГазапрезидентконфликтКиевМоскваарабыевреиСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда
16:26Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ
16:19Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС
16:16Ростислав Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором
16:05"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск
16:04Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей
15:49С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько
15:48В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
15:27Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен
14:19"Не Германии говорить о геноциде". Страшное затишье антисемитизма по вине Берлина
14:17В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы
13:13Охота на французского офицера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 мая
13:12На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные
12:57Сходка во Львове: что делала "российская оппозиция" на Украине и чем это закончилось
12:53Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий
12:44"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде
12:08Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
11:52Кличко открыл в Киеве пешеходный мост
11:51Запад предложит репарационный кредит Украине для конфискации активов РФ - СМИ
10:33Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя
Лента новостейМолния