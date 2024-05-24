https://ukraina.ru/20240524/1055268939.html

С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько

С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько - 24.05.2024 Украина.ру

С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в эфире Украина.ру прокомментировал ряд недавних мировых потрясений, Украина.ру, 24.05.2024

2024-05-24T15:49

2024-05-24T15:49

2024-05-24T15:49

видео

богдан безпалько

россия

израиль

сша

биньямин нетаньяху

владимир путин

международный уголовный суд (мус)

вооруженные силы украины

политика

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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в эфире Украина.ру прокомментировал ряд недавних мировых потрясений, а также рассказал о том, решится ли МУС идти до конца в обвинениях против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и что изменит указ президента Владимира Путина о компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США:00:26 - Есть ли связь между недавними покушениями, трагедиями и госпереворотами;02:57 - Спасёт ли Запад премьер-министра Нетаньяху от обвинения МУС?06:30 - Об указе Путина об изъятии американского имущества в РФ;08:18 - Об арестах высокопоставленных военных;10:09 - Что откроет харьковское направление?11:28 - Реакция украинского народа на нелегитимность Зеленского;14:26 - Об адаптации бывших украинцев и солдат ВСУ на территории России;*во время интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ", признанное экстремистской организацией и запрещенное на территории России**Евгений Карась внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также организации "СИЧ-С14" и "Черный комитет", которые признаны экстремистскими и запрещены на территории России

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