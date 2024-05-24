С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в эфире Украина.ру прокомментировал ряд недавних мировых потрясений, а также рассказал о том, решится ли МУС идти до конца в обвинениях против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и что изменит указ президента Владимира Путина о компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США:
00:26 - Есть ли связь между недавними покушениями, трагедиями и госпереворотами;
02:57 - Спасёт ли Запад премьер-министра Нетаньяху от обвинения МУС?
06:30 - Об указе Путина об изъятии американского имущества в РФ;
08:18 - Об арестах высокопоставленных военных;
10:09 - Что откроет харьковское направление?
11:28 - Реакция украинского народа на нелегитимность Зеленского;
14:26 - Об адаптации бывших украинцев и солдат ВСУ на территории России;
*во время интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ", признанное экстремистской организацией и запрещенное на территории России
**Евгений Карась внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также организации "СИЧ-С14" и "Черный комитет", которые признаны экстремистскими и запрещены на территории России
00:26 - Есть ли связь между недавними покушениями, трагедиями и госпереворотами;
02:57 - Спасёт ли Запад премьер-министра Нетаньяху от обвинения МУС?
06:30 - Об указе Путина об изъятии американского имущества в РФ;
08:18 - Об арестах высокопоставленных военных;
10:09 - Что откроет харьковское направление?
11:28 - Реакция украинского народа на нелегитимность Зеленского;
14:26 - Об адаптации бывших украинцев и солдат ВСУ на территории России;
*во время интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ", признанное экстремистской организацией и запрещенное на территории России
**Евгений Карась внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также организации "СИЧ-С14" и "Черный комитет", которые признаны экстремистскими и запрещены на территории России