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На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные
На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные - 24.05.2024 Украина.ру
На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные
Около миллиона военнообязанных украинцев обновили данные через мобильное приложение. Слова спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина приводит "УНИАН"
2024-05-24T13:12
2024-05-24T13:12
2024-05-24T13:12
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По последним данным, около миллиона украинцев обновили свои данные через новое приложение Минобороны Украины "Резерв+".Лазуткин рассказал, что около 11 тысяч украинцев обновили данные из-за рубежа: Польши, Германии, Чехии, Канады.Около 120 тысяч военнообязанных женщин при помощи приложения обновили информацию о себе.Спикер МО Украины отметил, что 145 тысяч человек, которые имеют отсрочку или забронированы от мобилизации, также обновили данные.По его словам, для обновления данных военнообязанные Украины предпочитают использовать именно приложение "Резерв+".В Минобороны Украины уточнили, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение "Резерв+".Ранее он заявлял, что в первый день работы в приложении наблюдались сбои. По словам Лазуткина, одновременно 700 тысяч человек попытались авторизоваться и обновить свои данные.С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+".Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
https://ukraina.ru/20240524/1055264527.html
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новости, украина, польша, германия, владимир зеленский, минобороны украины, мобилизация, военкомат, военком, призывники, призыв
Новости, Украина, Польша, Германия, Владимир Зеленский, Минобороны Украины, мобилизация, военкомат, военком, призывники, призыв
На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные
Около миллиона военнообязанных украинцев обновили данные через мобильное приложение. Слова спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина приводит "УНИАН"
По последним данным, около миллиона украинцев обновили свои данные через новое приложение Минобороны Украины "Резерв+".
Лазуткин рассказал, что около 11 тысяч украинцев обновили данные из-за рубежа: Польши, Германии, Чехии, Канады.
Около 120 тысяч военнообязанных женщин при помощи приложения обновили информацию о себе.
Спикер МО Украины отметил, что 145 тысяч человек, которые имеют отсрочку или забронированы от мобилизации, также обновили данные.
По его словам, для обновления данных военнообязанные Украины предпочитают использовать именно приложение "Резерв+".
В Минобороны Украины уточнили, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение "Резерв+".
"Напомню, что в мае этого года мобилизация не начиналась […]. То есть нужно подкрепление на линии боевого соприкосновения. Нужны люди, которые будут сдерживать врага. Сейчас приложение "Резерв+" стало наиболее популярным", - пояснил спикер Минобороны Лазуткин.
Ранее он заявлял, что в первый день работы в приложении наблюдались сбои. По словам Лазуткина, одновременно 700 тысяч человек попытались авторизоваться и обновить свои данные.
С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+".
Владимир Зеленский
16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.