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На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные

На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные - 24.05.2024 Украина.ру

На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные

Около миллиона военнообязанных украинцев обновили данные через мобильное приложение. Слова спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина приводит "УНИАН"

2024-05-24T13:12

2024-05-24T13:12

2024-05-24T13:12

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По последним данным, около миллиона украинцев обновили свои данные через новое приложение Минобороны Украины "Резерв+".Лазуткин рассказал, что около 11 тысяч украинцев обновили данные из-за рубежа: Польши, Германии, Чехии, Канады.Около 120 тысяч военнообязанных женщин при помощи приложения обновили информацию о себе.Спикер МО Украины отметил, что 145 тысяч человек, которые имеют отсрочку или забронированы от мобилизации, также обновили данные.По его словам, для обновления данных военнообязанные Украины предпочитают использовать именно приложение "Резерв+".В Минобороны Украины уточнили, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение "Резерв+".Ранее он заявлял, что в первый день работы в приложении наблюдались сбои. По словам Лазуткина, одновременно 700 тысяч человек попытались авторизоваться и обновить свои данные.С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+".Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.

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новости, украина, польша, германия, владимир зеленский, минобороны украины, мобилизация, военкомат, военком, призывники, призыв