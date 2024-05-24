Он осознает это в июне: эксперт о том, что сделает Запад с Зеленским в ближайшее время - 24.05.2024 Украина.ру
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Он осознает это в июне: эксперт о том, что сделает Запад с Зеленским в ближайшее время
Он осознает это в июне: эксперт о том, что сделает Запад с Зеленским в ближайшее время - 24.05.2024 Украина.ру
Он осознает это в июне: эксперт о том, что сделает Запад с Зеленским в ближайшее время
Будущее Зеленского определила СВО, которая с каждым днем медленно, но уверенно на полях трудных сражений обращается в победу России, которой ни неонацистская Украина Зеленского, ни ее кураторы на коллективном Западе ничего противопоставить не могут. Об этом в своей статье написал обозреватель Украина.ру Владимир Скачко
2024-05-24T07:00
2024-05-24T07:00
запад
россия
владимир зеленский
владимир скачко
михаил павлив
сво
всу
водка
сша
европа
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По мнению автора, Зеленский стал абсолютно никому не нужный, даже в короткой перспективе, и он сам это окончательно поймет на саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года.Чтобы застолбить на этом мероприятии легитимность Зеленского, на него приглашали 160 стран - прибудут, дай бог, 60, а то и меньше зависимых от США сателлитов. Не будет Бразилии с ЮАР, которые являются лидерами глобального Юга. Под вопросом участие Китая, который уверен, что без России вопрос Украины не решить.Скачко считает, что в таких условиях и обстоятельствах постепенно вырисовалась роль Зеленского, которую он, похоже, бесславно доиграет до конца.“С одной стороны, его партнеры за Западе, Европа и США, пытаются откупиться, завалив деньгами и оружием. Дают кто сколько может. С другой – на и за полученные деньги Зеленский просто обязан (как говорится в их кругах, век воли не видать) воевать с Россией из последних сил. Если хотите, до последнего украинца”, - отметил автор.В понедельник, 20 мая, юридические полномочия Зеленского подошли к концу: он потерял свою легитимность как президент Украины. И сегодня положение Зеленского незавидное, и некоторые косвенные обстоятельства свидетельствуют, что он готовит пути к отступлению, так как осознает некую усталость западных союзников от него и УкраиныКстати, одним из подтверждений этому стала водка. Дело в том, что в Швейцарии водка под названием Zelensky оказалась провальным проектом, который нес две функции – был так называемым благотворительным проектом и пиар-акцией с внедрением политики в торговлю. Увы, для Зеленского и Украины проект не принес ожидаемых результатов его инициаторам. Водка Zelensky не продается, о чем сообщает информационный ресурс Octagon.А политэксперт Михаил Павлив предполагает, что политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец."Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - отметил эксперт.Кто все же остается на стороне Зеленского, читайте в полной версии статьи Владимира Скачко “Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России”.
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россия
сша
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запад, россия, владимир зеленский, владимир скачко, михаил павлив, сво, всу, водка, сша, европа
Запад, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Скачко, Михаил Павлив, СВО, ВСУ, водка, США, Европа

Он осознает это в июне: эксперт о том, что сделает Запад с Зеленским в ближайшее время

07:00 24.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Будущее Зеленского определила СВО, которая с каждым днем медленно, но уверенно на полях трудных сражений обращается в победу России, которой ни неонацистская Украина Зеленского, ни ее кураторы на коллективном Западе ничего противопоставить не могут. Об этом в своей статье написал обозреватель Украина.ру Владимир Скачко
По мнению автора, Зеленский стал абсолютно никому не нужный, даже в короткой перспективе, и он сам это окончательно поймет на саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года.
Чтобы застолбить на этом мероприятии легитимность Зеленского, на него приглашали 160 стран - прибудут, дай бог, 60, а то и меньше зависимых от США сателлитов. Не будет Бразилии с ЮАР, которые являются лидерами глобального Юга. Под вопросом участие Китая, который уверен, что без России вопрос Украины не решить.
Скачко считает, что в таких условиях и обстоятельствах постепенно вырисовалась роль Зеленского, которую он, похоже, бесславно доиграет до конца.
С одной стороны, его партнеры за Западе, Европа и США, пытаются откупиться, завалив деньгами и оружием. Дают кто сколько может. С другой – на и за полученные деньги Зеленский просто обязан (как говорится в их кругах, век воли не видать) воевать с Россией из последних сил. Если хотите, до последнего украинца”, - отметил автор.
В понедельник, 20 мая, юридические полномочия Зеленского подошли к концу: он потерял свою легитимность как президент Украины. И сегодня положение Зеленского незавидное, и некоторые косвенные обстоятельства свидетельствуют, что он готовит пути к отступлению, так как осознает некую усталость западных союзников от него и Украины
Кстати, одним из подтверждений этому стала водка. Дело в том, что в Швейцарии водка под названием Zelensky оказалась провальным проектом, который нес две функции – был так называемым благотворительным проектом и пиар-акцией с внедрением политики в торговлю. Увы, для Зеленского и Украины проект не принес ожидаемых результатов его инициаторам. Водка Zelensky не продается, о чем сообщает информационный ресурс Octagon.
А политэксперт Михаил Павлив предполагает, что политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец.
"Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - отметил эксперт.
Кто все же остается на стороне Зеленского, читайте в полной версии статьи Владимира Скачко “Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России”.
 
ЗападРоссияВладимир ЗеленскийВладимир СкачкоМихаил ПавливСВОВСУводкаСШАЕвропа
 
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