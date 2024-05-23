Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ - 23.05.2024 Украина.ру
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Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ
Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ - 23.05.2024 Украина.ру
Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ, задержан. Об этом 23 мая сообщили СМИ со ссылкой на правоохранителей
2024-05-23T10:17
2024-05-23T10:17
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У Шамарина провели обыск по делу о предполагаемых махинациях, утверждает газета "Коммерсант". Его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.Позже издание "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник указало, что генерал-лейтенант стал фигурантом уголовного дела.В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи – заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2020 году его назначили врио начальника ГУС ВС РФ – замначальника Генштаба ВС РФ. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил РФ – заместителем главы Генштаба.Шамарин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.В 2020 году был арестован предыдущий начальник ГУС Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. Следственные действия по делу продолжаются до сих пор.
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новости, россия, генштаб, скр, задержание
Новости, Россия, Генштаб, СКР, задержание

Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ

10:17 23.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать в
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ, задержан. Об этом 23 мая сообщили СМИ со ссылкой на правоохранителей
У Шамарина провели обыск по делу о предполагаемых махинациях, утверждает газета "Коммерсант". Его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.
Позже издание "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник указало, что генерал-лейтенант стал фигурантом уголовного дела.

"Шамарин доставлен на допрос в рамках уголовного дела, после чего будет определен его процессуальный статус", - сказал источник.

В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи – заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2020 году его назначили врио начальника ГУС ВС РФ – замначальника Генштаба ВС РФ. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил РФ – заместителем главы Генштаба.
Шамарин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
В 2020 году был арестован предыдущий начальник ГУС Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. Следственные действия по делу продолжаются до сих пор.
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