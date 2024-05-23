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Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ

Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ - 23.05.2024 Украина.ру

Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ, задержан. Об этом 23 мая сообщили СМИ со ссылкой на правоохранителей

2024-05-23T10:17

2024-05-23T10:17

2024-05-23T10:17

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У Шамарина провели обыск по делу о предполагаемых махинациях, утверждает газета "Коммерсант". Его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.Позже издание "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник указало, что генерал-лейтенант стал фигурантом уголовного дела.В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи – заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2020 году его назначили врио начальника ГУС ВС РФ – замначальника Генштаба ВС РФ. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил РФ – заместителем главы Генштаба.Шамарин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.В 2020 году был арестован предыдущий начальник ГУС Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. Следственные действия по делу продолжаются до сих пор.

https://ukraina.ru/20240523/1055237797.html

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новости, россия, генштаб, скр, задержание