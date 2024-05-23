Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ Шамарин - СМИ
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ, задержан. Об этом 23 мая сообщили СМИ со ссылкой на правоохранителей
У Шамарина провели обыск по делу о предполагаемых махинациях, утверждает газета "Коммерсант". Его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.
Позже издание "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник указало, что генерал-лейтенант стал фигурантом уголовного дела.
"Шамарин доставлен на допрос в рамках уголовного дела, после чего будет определен его процессуальный статус", - сказал источник.
В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи – заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2020 году его назначили врио начальника ГУС ВС РФ – замначальника Генштаба ВС РФ. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил РФ – заместителем главы Генштаба.
Шамарин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
В 2020 году был арестован предыдущий начальник ГУС Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. Следственные действия по делу продолжаются до сих пор.