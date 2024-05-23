Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда - 23.05.2024 Украина.ру
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Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда
Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда - 23.05.2024 Украина.ру
Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда
Украинский парламент избрал нового судью Конституционного суда страны. Об этом сообщила замглавы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, представитель президента Украины в парламенте Галина Михайлюк в эфире телеканала "Рада"
2024-05-23T16:42
2024-05-23T16:42
новости
украина
олег царев
владимир зеленский
рада
верховная рада
конституционный суд украины
судья
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Верховная Рада избрала нового судью Конституционного Суда Украины по парламентской квоте. Им стал Сергей Резников.Кандидатуру Сергея Резникова поддержали 276 депутатов.Михайлюк рассказала, что на должность претендовало три кандидата. Все они были подтверждены Советом международных экспертов.Процесс отбора происходил в форме открытого конкурса.Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев ранее сообщал, что вслед за Владимиром Зеленским нелегитимным станет и весь Конституционный суд Украины.Президент назначает шесть судей Конституционного суда. 29 мая 2024 года истекают полномочия судьи Сергея Головатого (ему исполнится 70 лет). А в январе 2025 года – ещё двух судей, назначенных по президентской квоте, отметил Царев.
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новости, украина, олег царев, владимир зеленский, рада, верховная рада, конституционный суд украины, судья
Новости, Украина, Олег Царев, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада, Конституционный суд Украины, судья

Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда

16:42 23.05.2024
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
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Украинский парламент избрал нового судью Конституционного суда страны. Об этом сообщила замглавы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, представитель президента Украины в парламенте Галина Михайлюк в эфире телеканала "Рада"
Верховная Рада избрала нового судью Конституционного Суда Украины по парламентской квоте. Им стал Сергей Резников.
Кандидатуру Сергея Резникова поддержали 276 депутатов.
Михайлюк рассказала, что на должность претендовало три кандидата. Все они были подтверждены Советом международных экспертов.
Процесс отбора происходил в форме открытого конкурса.
Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев ранее сообщал, что вслед за Владимиром Зеленским нелегитимным станет и весь Конституционный суд Украины.
Президент назначает шесть судей Конституционного суда. 29 мая 2024 года истекают полномочия судьи Сергея Головатого (ему исполнится 70 лет). А в январе 2025 года – ещё двух судей, назначенных по президентской квоте, отметил Царев.
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 14:54
Весь Конституционный суд вслед за Зеленским скоро станет нелегитимным - ЦаревВслед за президентом Украины Владимиром Зеленским нелегитимным станет и весь Конституционный суд страны, напомнил депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 20 мая в своем телеграм-канале
 
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