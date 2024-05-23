https://ukraina.ru/20240523/1055249356.html

Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда

Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда - 23.05.2024 Украина.ру

Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда

Украинский парламент избрал нового судью Конституционного суда страны. Об этом сообщила замглавы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, представитель президента Украины в парламенте Галина Михайлюк в эфире телеканала "Рада"

2024-05-23T16:42

2024-05-23T16:42

2024-05-23T16:42

новости

украина

олег царев

владимир зеленский

рада

верховная рада

конституционный суд украины

судья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88cf7c28f2fb5a9629018d85e5a71465.jpg

Верховная Рада избрала нового судью Конституционного Суда Украины по парламентской квоте. Им стал Сергей Резников.Кандидатуру Сергея Резникова поддержали 276 депутатов.Михайлюк рассказала, что на должность претендовало три кандидата. Все они были подтверждены Советом международных экспертов.Процесс отбора происходил в форме открытого конкурса.Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев ранее сообщал, что вслед за Владимиром Зеленским нелегитимным станет и весь Конституционный суд Украины.Президент назначает шесть судей Конституционного суда. 29 мая 2024 года истекают полномочия судьи Сергея Головатого (ему исполнится 70 лет). А в январе 2025 года – ещё двух судей, назначенных по президентской квоте, отметил Царев.

https://ukraina.ru/20240520/1055176253.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, олег царев, владимир зеленский, рада, верховная рада, конституционный суд украины, судья