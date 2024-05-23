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Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию

Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию - 23.05.2024 Украина.ру

Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию

В Кремле прокомментировали новые ограничения для россиян со стороны Норвегии. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-05-23T12:21

2024-05-23T12:21

2024-05-23T12:21

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Утром 23 мая Норвегия объявила об ужесточении ограничений на въезд для россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые въезжают в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы.Это правило распространится и на тех, у кого есть шенгенская виза, выданная другой страной.Исключение могут сделать для тех, кто едет в гости к близким родственникам, на учёбу или работу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрет и сказал, что подобные решения не могут оставаться без ответа."Решения исключительно дискриминационные. Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь. Ухудшение наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством, не по нашей инициативе", - заявил Песков.Евросоюз в сентябре 2022 года приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это затруднило процесс получения шенгенских виз, сделало его более длительным, сложным и дорогим.

https://ukraina.ru/20231004/1049897787.html

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