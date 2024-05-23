Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию - 23.05.2024 Украина.ру
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Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию
Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию - 23.05.2024 Украина.ру
Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию
В Кремле прокомментировали новые ограничения для россиян со стороны Норвегии. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-05-23T12:21
2024-05-23T12:21
новости
норвегия
россия
кремль
дмитрий песков
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виза
шенген
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Утром 23 мая Норвегия объявила об ужесточении ограничений на въезд для россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые въезжают в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы.Это правило распространится и на тех, у кого есть шенгенская виза, выданная другой страной.Исключение могут сделать для тех, кто едет в гости к близким родственникам, на учёбу или работу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрет и сказал, что подобные решения не могут оставаться без ответа."Решения исключительно дискриминационные. Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь. Ухудшение наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством, не по нашей инициативе", - заявил Песков.Евросоюз в сентябре 2022 года приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это затруднило процесс получения шенгенских виз, сделало его более длительным, сложным и дорогим.
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новости, норвегия, россия, кремль, дмитрий песков, ес, виза, шенген
Новости, Норвегия, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, ЕС, виза, Шенген

Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию

12:21 23.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Кремле прокомментировали новые ограничения для россиян со стороны Норвегии. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Утром 23 мая Норвегия объявила об ужесточении ограничений на въезд для россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые въезжают в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы.
Это правило распространится и на тех, у кого есть шенгенская виза, выданная другой страной.
Исключение могут сделать для тех, кто едет в гости к близким родственникам, на учёбу или работу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрет и сказал, что подобные решения не могут оставаться без ответа.
"Решения исключительно дискриминационные. Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь. Ухудшение наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством, не по нашей инициативе", - заявил Песков.
Евросоюз в сентябре 2022 года приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это затруднило процесс получения шенгенских виз, сделало его более длительным, сложным и дорогим.
Стоп - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября 2023, 13:19
"Современная форма неонацизма": Захарова о запрете на въезд в ЕС автомобилей в российскими номерамиЗапрет на въезд в ЕС для автомобилей из России не останется без ответа, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга
 
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