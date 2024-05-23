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Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию
Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию - 23.05.2024 Украина.ру
Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию
В Кремле прокомментировали новые ограничения для россиян со стороны Норвегии. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-05-23T12:21
2024-05-23T12:21
2024-05-23T12:21
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Утром 23 мая Норвегия объявила об ужесточении ограничений на въезд для россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые въезжают в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы.Это правило распространится и на тех, у кого есть шенгенская виза, выданная другой страной.Исключение могут сделать для тех, кто едет в гости к близким родственникам, на учёбу или работу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрет и сказал, что подобные решения не могут оставаться без ответа."Решения исключительно дискриминационные. Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь. Ухудшение наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством, не по нашей инициативе", - заявил Песков.Евросоюз в сентябре 2022 года приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это затруднило процесс получения шенгенских виз, сделало его более длительным, сложным и дорогим.
https://ukraina.ru/20231004/1049897787.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, норвегия, россия, кремль, дмитрий песков, ес, виза, шенген
Новости, Норвегия, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, ЕС, виза, Шенген
Кремль ответит на запрет на въезд российских туристов в Норвегию
В Кремле прокомментировали новые ограничения для россиян со стороны Норвегии. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Утром 23 мая Норвегия объявила об ужесточении ограничений на въезд для россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые въезжают в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы.
Это правило распространится и на тех, у кого есть шенгенская виза, выданная другой страной.
Исключение могут сделать для тех, кто едет в гости к близким родственникам, на учёбу или работу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
прокомментировал запрет и сказал
, что подобные решения не могут оставаться без ответа.
"Решения исключительно дискриминационные. Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь. Ухудшение наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством, не по нашей инициативе", - заявил Песков.
Евросоюз в сентябре 2022 года приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это затруднило процесс получения шенгенских виз, сделало его более длительным, сложным и дорогим.