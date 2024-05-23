Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск - 22.05.2024 Украина.ру
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Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск
Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск - 22.05.2024 Украина.ру
Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск
Киеву уже нет большого смысла цепляться за Волчанск. И тому есть несколько причин: ВС РФ контролирует большую часть города и может выйти на Харьков без освобождения этого населенного пункта, а у ВСУ в Волчанске нет "зубов дракона"
2024-05-23T03:45
2024-05-22T18:28
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Он отметил, что уже трудно определить причины, по которым Киев не возвел укрепления на Харьковском направлении, хоть и обещал, но "должной бетонной обороны, "зубов дракона" и комбинированных минных полей в этом предполье не было". Поэтому, резюмировал Насонов, успехи у ВС РФ будут.Несколько дней назад французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного военнослужащего ВСУ написала, что украинские власти не подготовили оборону Волчанска. В материале подчеркивалось, что в городе отсутствуют средства, которые необходимы для "блокировки наступления" российских войск.Французы выяснили, что Волчанск "голый"По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
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Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск

03:45 23.05.2024
 
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкСтроительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Киеву уже нет большого смысла цепляться за Волчанск. И тому есть несколько причин: ВС РФ контролирует большую часть города и может выйти на Харьков без освобождения этого населенного пункта, а у ВСУ в Волчанске нет "зубов дракона"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Он отметил, что уже трудно определить причины, по которым Киев не возвел укрепления на Харьковском направлении, хоть и обещал, но "должной бетонной обороны, "зубов дракона" и комбинированных минных полей в этом предполье не было". Поэтому, резюмировал Насонов, успехи у ВС РФ будут.
"Мы будем продвигаться на любых направлениях, если наша разведка вскроет слабости в обороне ВСУ. Мы скрытно создадим группировку, а потом воспользуемся тактикой Брусиловского прорыва 1916 года: одновременное наступление на разных направлениях, чтобы противник не мог вести маневренную оборону", - сказал полковник в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.
Несколько дней назад французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного военнослужащего ВСУ написала, что украинские власти не подготовили оборону Волчанска. В материале подчеркивалось, что в городе отсутствуют средства, которые необходимы для "блокировки наступления" российских войск.
Французы выяснили, что Волчанск "голый"
По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".
С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
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