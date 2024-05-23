https://ukraina.ru/20240523/1055213420.html

Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск

Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск - 22.05.2024 Украина.ру

Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск

Киеву уже нет большого смысла цепляться за Волчанск. И тому есть несколько причин: ВС РФ контролирует большую часть города и может выйти на Харьков без освобождения этого населенного пункта, а у ВСУ в Волчанске нет "зубов дракона"

2024-05-23T03:45

2024-05-23T03:45

2024-05-22T18:28

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Он отметил, что уже трудно определить причины, по которым Киев не возвел укрепления на Харьковском направлении, хоть и обещал, но "должной бетонной обороны, "зубов дракона" и комбинированных минных полей в этом предполье не было". Поэтому, резюмировал Насонов, успехи у ВС РФ будут.Несколько дней назад французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного военнослужащего ВСУ написала, что украинские власти не подготовили оборону Волчанска. В материале подчеркивалось, что в городе отсутствуют средства, которые необходимы для "блокировки наступления" российских войск.Французы выяснили, что Волчанск "голый"По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.

https://ukraina.ru/20240516/1055074474.html

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