Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая - 22.05.2024 Украина.ру
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Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая
Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая - 22.05.2024 Украина.ру
Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж хочет прийти к соглашению в вопросах использования доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине до 25 мая, то есть до конца встречи глав министерств финансов стран "Большой семерки" в Италии
2024-05-22T20:59
2024-05-22T21:05
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минфин
замороженные активы
сво
антироссийские санкции
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По его словам, Вашингтон сделал несколько предложений об использовании доходов от активов РФ, которые якобы вписываются в рамки международного права, однако и сегодня остается еще много "технических обсуждений". Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая.Накануне Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву. Благодаря этому Украина только в 2024 году получит три миллиарда евро.
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новости, россия, франция, украина, минфин, замороженные активы, сво, антироссийские санкции
Новости, Россия, Франция, Украина, Минфин, замороженные активы, СВО, антироссийские санкции

Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая

20:59 22.05.2024 (обновлено: 21:05 22.05.2024)
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж хочет прийти к соглашению в вопросах использования доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине до 25 мая, то есть до конца встречи глав министерств финансов стран "Большой семерки" в Италии
По его словам, Вашингтон сделал несколько предложений об использовании доходов от активов РФ, которые якобы вписываются в рамки международного права, однако и сегодня остается еще много "технических обсуждений".
"Мы будем работать над ними в открытой и конструктивной манере с целью прийти к соглашению по этому основополагающему вопросу о финансовой поддержке Украины до конца встречи G7 в Стрезе", - цитирует главу французского Минфина агентство Франс Пресс.
Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая.
Накануне Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву. Благодаря этому Украина только в 2024 году получит три миллиарда евро.
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 20:48
На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги В вопросах конфискации суверенных российских активов существует "супероптимистичный", нейтральный и пессимистичный сценарии, но во всех трех вариантах Киев получает дополнительное финансирование. Прогнозировал решение США министр юстиции Украины Денис Малюська
 
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