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Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая

Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая - 22.05.2024 Украина.ру

Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж хочет прийти к соглашению в вопросах использования доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине до 25 мая, то есть до конца встречи глав министерств финансов стран "Большой семерки" в Италии

2024-05-22T20:59

2024-05-22T20:59

2024-05-22T21:05

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По его словам, Вашингтон сделал несколько предложений об использовании доходов от активов РФ, которые якобы вписываются в рамки международного права, однако и сегодня остается еще много "технических обсуждений". Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая.Накануне Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву. Благодаря этому Украина только в 2024 году получит три миллиарда евро.

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новости, россия, франция, украина, минфин, замороженные активы, сво, антироссийские санкции