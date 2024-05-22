Франция намерена договориться об использовании доходов от активов РФ до конца мая
20:59 22.05.2024 (обновлено: 21:05 22.05.2024)
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж хочет прийти к соглашению в вопросах использования доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине до 25 мая, то есть до конца встречи глав министерств финансов стран "Большой семерки" в Италии
По его словам, Вашингтон сделал несколько предложений об использовании доходов от активов РФ, которые якобы вписываются в рамки международного права, однако и сегодня остается еще много "технических обсуждений".
"Мы будем работать над ними в открытой и конструктивной манере с целью прийти к соглашению по этому основополагающему вопросу о финансовой поддержке Украины до конца встречи G7 в Стрезе", - цитирует главу французского Минфина агентство Франс Пресс.
Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая.
Накануне Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву. Благодаря этому Украина только в 2024 году получит три миллиарда евро.
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