Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов

Михаил Павлив: Сунак и Зеленский в четыре руки сыграют против Вашингтона, чтобы затянуть войну на Украине

Администрации Байдена нужны победы, позитивный фон в ходе избирательной кампании, который Украина предоставить не может, поэтому выбрали расширение ближневосточного конфликта за счет торпедирования позиций Ирана, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив