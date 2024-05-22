Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов - 22.05.2024 Украина.ру
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Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов
Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов - 22.05.2024 Украина.ру
Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично заявил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести выборы, о чем прежде сообщала газета Guardian, ссылаясь на источники
2024-05-22T19:29
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По словам премьер-министра, британский парламент будет распущен на следующей неделе. Долгосрочные выборы состоятся во вторник, 4 июня. В Верховной Раде Украины оценили последствия такого решения. Нардеп Алексей Гончаренко* считает, что "для Украины плохих сценариев там нет, так как Киев в Великобритании поддерживают все политические силы".Ранее "Украина.ру" писала, как Сунак идёт на войну за 75 миллиардов фунтов стерлингов. * Признан террористом и экстремистом в РФ.
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новости, великобритания, риши сунак, британия, карл iii
Новости, Великобритания, Риши Сунак, Британия, Карл III

Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов

19:29 22.05.2024 (обновлено: 19:37 22.05.2024)
 
© AP / Kirsty Wigglesworth
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP / Kirsty Wigglesworth
Читать в
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично заявил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести выборы, о чем прежде сообщала газета Guardian, ссылаясь на источники
По словам премьер-министра, британский парламент будет распущен на следующей неделе. Долгосрочные выборы состоятся во вторник, 4 июня.
"Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Чтобы решить, хотим ли мы развивать достигнутый прогресс или рискнуть вернуться к исходной точке без какого-либо плана и уверенности", – сказал Сунак.
В Верховной Раде Украины оценили последствия такого решения. Нардеп Алексей Гончаренко* считает, что "для Украины плохих сценариев там нет, так как Киев в Великобритании поддерживают все политические силы".
Ранее "Украина.ру" писала, как Сунак идёт на войну за 75 миллиардов фунтов стерлингов.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
13 января, 05:11
Михаил Павлив: Сунак и Зеленский в четыре руки сыграют против Вашингтона, чтобы затянуть войну на УкраинеАдминистрации Байдена нужны победы, позитивный фон в ходе избирательной кампании, который Украина предоставить не может, поэтому выбрали расширение ближневосточного конфликта за счет торпедирования позиций Ирана, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
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