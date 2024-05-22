Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов
19:29 22.05.2024 (обновлено: 19:37 22.05.2024)
© AP / Kirsty Wigglesworth
© AP / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично заявил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести выборы, о чем прежде сообщала газета Guardian, ссылаясь на источники
По словам премьер-министра, британский парламент будет распущен на следующей неделе. Долгосрочные выборы состоятся во вторник, 4 июня.
"Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Чтобы решить, хотим ли мы развивать достигнутый прогресс или рискнуть вернуться к исходной точке без какого-либо плана и уверенности", – сказал Сунак.
В Верховной Раде Украины оценили последствия такого решения. Нардеп Алексей Гончаренко* считает, что "для Украины плохих сценариев там нет, так как Киев в Великобритании поддерживают все политические силы".
Ранее "Украина.ру" писала, как Сунак идёт на войну за 75 миллиардов фунтов стерлингов.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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