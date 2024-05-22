https://ukraina.ru/20240522/1055225693.html

Запорожский фронт. Куда пойдёт российская армия после освобождения Работино

Запорожский фронт. Куда пойдёт российская армия после освобождения Работино - 22.05.2024 Украина.ру

Запорожский фронт. Куда пойдёт российская армия после освобождения Работино

Неделю назад российская армия, действуя в Запорожской области, окончательно освободила населенный пункт Работино, название которого летом прошлого года не исчезало из сообщений СМИ ─ российских, украинских и западных

2024-05-22T17:26

2024-05-22T17:26

2024-05-22T17:26

эксклюзив

сво

спецоперация

работино

сергей суровикин

мелитополь

токмак

вооруженные силы украины

запорожье

александр чаленко

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Начиная с прошлого июня, в течение четырех месяцев ВСУ безуспешно пытались овладеть этим селом. Российские подразделения, оборонявшие его, стояли насмерть. И только осенью, когда от Работино из-за ежедневных артиллерийских ударов остались одни "рожки да ножки", украинцы смогли туда войти.При этом нужно понимать, что этот населенный пункт находился перед "линией Суровикина". Если его так долго брали, то сколько времени понадобилось бы ВСУ, чтобы прорвать первую полосу этой линии в районе Новопрокоповки (села по соседству с Работино, оно расположено южнее), укрепленной по последнему слову инженерной мысли?Ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем, так как Работино у украинцев больше нет и второй попытки им овладеть у них точно уже не будет.Почему ВСУ кровь из носу был нужен именно этот населенный пункт? Тому есть две причины.Первая: по планам украинского командования, одним из двух направлений главного удара с целью отсечь российскую группировку в Херсонской области и перерезать сухопутный коридор в Крым было выбрано направление на Мелитополь. Самый прямой путь на него лежал через Работино ─ далее по прямой дороге на Токмак, а оттуда уже на Мелитополь.Вторая причина: Работино – одна из самых высоких точек в округе. Село расположено на высоте 70 м над уровнем моря. Из него можно спокойно расстреливать из артиллерии Токмак и другие важные населенные пункты типа Новопрокоповки и Вербного/Вербового.Поэтому в этом районе ВСУ задействовали очень большие силы, как людские, так и технические. Одной только тяжелой техники, в том числе "Леопардов", "Челленджеров" и "Брэдли", на подходе к Работино сгорело полторы сотни единиц.Повторное освобождение этого населенного пункта российской армией нивелировало все человеческие и нечеловеческие жертвы, которые принесла в прошлом году украинская сторона. Несомненно, это не только военное, но еще и моральное поражение ВСУ, которое внесло и внесет еще свою лепту в дальнейшее падение боевого духа украинских солдат.Что дальше? Будет ли российская армия продвигаться на запорожском фронте, и если да, то куда? Донецкий волонтер Елена Бобкова, которая начиная с 2022 года регулярно бывает в этом районе на линии боевого соприкосновения, отвечает на этот вопрос положительно:"Я постоянно, бывая в подразделениях на этом участке фронт, и общаясь с бойцами, в том числе и с командирами, знаю, что наши на месте стоять не будут.Естественно, все понимают, что следующей целью нашего наступления будет Орехов. Он находится севернее Работино. За эти два года Орехов превращен в очередную украинскую "фортецю". Битва за него будет такой же трудной и долговременной, как и за Авдеевку и Часов Яр".Орехов, до которого от Работино примерно 18 км, очень важен для нас как самый главный логистический центр в этом районе."От него идет прямая дорога на Запорожье, которое мы, конечно же, брать вряд ли будем, но уже точно обложим с востока от Днепра (с юга) до Днепра (с севера).Как только наша авиация с помощью ФАБов начнет разносить укрепы и располаги укропов, а также склады с б/к и продовольствием, то это будет означать, что сражение за Орехов началось", - не сомневается Бобкова.

https://ukraina.ru/20240521/1055199550.html

https://ukraina.ru/20240511/1055009994.html

работино

мелитополь

токмак

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, работино, сергей суровикин, мелитополь, токмак, вооруженные силы украины, запорожье, александр чаленко