https://ukraina.ru/20240522/1055225141.html

Весь восток области: Чаленко о том, почему буферная зона - не цель прорыва ВС РФ под Харьковом

Весь восток области: Чаленко о том, почему буферная зона - не цель прорыва ВС РФ под Харьковом - 22.05.2024 Украина.ру

Весь восток области: Чаленко о том, почему буферная зона - не цель прорыва ВС РФ под Харьковом

Российское наступление на Харьковском направлении не было неожиданным, при этом его цель до сих пор остается загадкой для многих экспертов. Основная версия - Москва хочет создать буферную зону, чтобы чтобы защитить Белгород от ударов ВСУ. Однако в этом случае российская Армия пошла бы в атаку на другом участке направления

2024-05-22T18:45

2024-05-22T18:45

2024-05-22T18:45

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Тему харьковских целей ВС РФ в своем новом материале "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом изучил автор издания Украина.ру Александр Чаленко.По одной из версий, отметил он, удар был сделан именно там, где украинская оборона была самой слабой – в районе Волчанска и Липце, чтобы позже начать давить противника и на других участках фронта, откуда резервы ВСУ будут уже стянуты под Харьков.Однако, обратил внимание Чаленко, в настоящий момент нет подтверждения того, что где-либо в Донбассе началось какое-либо успешное российское наступление – ни в Красногоровке, ни за Очеретино, ни в Часовом Яре.А вот соединение с группировкой, наступающей на Купянск, вполне логично может вписываться в происходящие события, уверен Чаленко."В таком случае в итоге может быть освобожден весь восток Харьковской области", - резюмировал он.Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ."У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на Харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.С другого направления: ВСУ перебрасывают свои силы под ХарьковМногие эксперты соглашаются, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.Еще раньше депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что Москва загоняет ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котелПо последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.

https://ukraina.ru/20240520/1055138629.html

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