Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ
16:58 22.05.2024 (обновлено: 17:00 22.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
В результате очередного украинского обстрела, жители Каменки-Днепровской в Запорожской области стали обращаться к врачам с симптомами отравления: тошнотой, рвотой, затрудненным дыханием. Об этом в среду сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"Сегодня в 5 утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. (...) Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота", – рассказал он РИА Новости.
По его словам, ранее с такими же жалобами в больницы обращались жители села Семеновка в Донецкой Народной Республике. Там при обстреле украинские военнослужащие использовали боевые отравляющие вещества, после вдыхания которых во рту образовывался "вкус миндаля и металла", а также развивалась одышка и рвота, уточнил очевидец.
ВСУ с самого начала российской спецоперации применяют химическое оружие не только в отношении военнослужащих, но и против мирных жителей. Эксперт "Украина.ру" объяснил, чем может ответить Россия на такие атаки.