Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ - 22.05.2024 Украина.ру
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Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ
Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ - 22.05.2024 Украина.ру
Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ
В результате очередного украинского обстрела, жители Каменки-Днепровской в Запорожской области стали обращаться к врачам с симптомами отравления: тошнотой, рвотой, затрудненным дыханием. Об этом в среду сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-05-22T16:58
2024-05-22T17:00
новости
запорожская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
химическое оружие
отравление
всу
сво
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По его словам, ранее с такими же жалобами в больницы обращались жители села Семеновка в Донецкой Народной Республике. Там при обстреле украинские военнослужащие использовали боевые отравляющие вещества, после вдыхания которых во рту образовывался "вкус миндаля и металла", а также развивалась одышка и рвота, уточнил очевидец. ВСУ с самого начала российской спецоперации применяют химическое оружие не только в отношении военнослужащих, но и против мирных жителей. Эксперт "Украина.ру" объяснил, чем может ответить Россия на такие атаки.
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новости, запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, химическое оружие, отравление, всу, сво
Новости, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, химическое оружие, отравление, ВСУ, СВО

Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ

16:58 22.05.2024 (обновлено: 17:00 22.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
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В результате очередного украинского обстрела, жители Каменки-Днепровской в Запорожской области стали обращаться к врачам с симптомами отравления: тошнотой, рвотой, затрудненным дыханием. Об этом в среду сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"Сегодня в 5 утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. (...) Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота", – рассказал он РИА Новости.
По его словам, ранее с такими же жалобами в больницы обращались жители села Семеновка в Донецкой Народной Республике. Там при обстреле украинские военнослужащие использовали боевые отравляющие вещества, после вдыхания которых во рту образовывался "вкус миндаля и металла", а также развивалась одышка и рвота, уточнил очевидец.
ВСУ с самого начала российской спецоперации применяют химическое оружие не только в отношении военнослужащих, но и против мирных жителей. Эксперт "Украина.ру" объяснил, чем может ответить Россия на такие атаки.
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