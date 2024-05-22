https://ukraina.ru/20240522/1055224920.html

Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ

Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ - 22.05.2024 Украина.ру

Подполье: жители Запорожской области жалуются на рвоту и одышку после ударов ВСУ

В результате очередного украинского обстрела, жители Каменки-Днепровской в Запорожской области стали обращаться к врачам с симптомами отравления: тошнотой, рвотой, затрудненным дыханием. Об этом в среду сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2024-05-22T16:58

2024-05-22T16:58

2024-05-22T17:00

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По его словам, ранее с такими же жалобами в больницы обращались жители села Семеновка в Донецкой Народной Республике. Там при обстреле украинские военнослужащие использовали боевые отравляющие вещества, после вдыхания которых во рту образовывался "вкус миндаля и металла", а также развивалась одышка и рвота, уточнил очевидец. ВСУ с самого начала российской спецоперации применяют химическое оружие не только в отношении военнослужащих, но и против мирных жителей. Эксперт "Украина.ру" объяснил, чем может ответить Россия на такие атаки.

https://ukraina.ru/20240518/1055149121.html

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новости, запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, химическое оружие, отравление, всу, сво