О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев - 22.05.2024 Украина.ру
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О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев
О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев - 22.05.2024 Украина.ру
О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру напомнил о череде фактов, указывающих на иную версию произошедшего в Иране, а также рассказал о турецких действиях, поспособствовавших предотвращению госпереворота в Анкаре
2024-05-22T15:27
2024-05-22T15:27
видео
турция
иран
россия
эбрахим (ибрахим) раиси
нато
эрдоган
владимир путин
си цзиньпин
запад
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00:25 - О причинах авиакатастрофы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;05:13 - О вероятности повторения иранской трагедии в Турции;09:26 - О пресечении деятельности подрывных ячеек на территории Турции;11:24 - Какими были отношения между Тайипом Эрдоганом и Эбрахимом Раиси? 14:22 - Об отношениях Турции и России в 2024 году;17:50 - О реакции Турции на сближение России и Китая.
турция
иран
россия
запад
сша
китай
кнр (китай)
стамбул
анкара
тегеран
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ближний восток
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видео, турция, иран, россия, эбрахим (ибрахим) раиси, нато, эрдоган, владимир путин, си цзиньпин, запад, сша, конфликт, джо байден, китай, кнр (китай), визит, вертолеты, авиакатастрофа, госпереворот, стамбул, анкара, тегеран , украина, сво, спецоперация, геополитика, война, катастрофа, ближний восток, европа, видео
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О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев

15:27 22.05.2024
 
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Политолог, эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру напомнил о череде фактов, указывающих на иную версию произошедшего в Иране, а также рассказал о турецких действиях, поспособствовавших предотвращению госпереворота в Анкаре
00:25 - О причинах авиакатастрофы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;
05:13 - О вероятности повторения иранской трагедии в Турции;
09:26 - О пресечении деятельности подрывных ячеек на территории Турции;
11:24 - Какими были отношения между Тайипом Эрдоганом и Эбрахимом Раиси?
14:22 - Об отношениях Турции и России в 2024 году;
17:50 - О реакции Турции на сближение России и Китая.
 
ВидеоТурцияИранРоссияЭбрахим (Ибрахим) РаисиНАТОЭрдоганВладимир ПутинСи ЦзиньпинЗападСШАконфликтДжо БайденКитайКНР (Китай)визитвертолетыавиакатастрофагоспереворотСтамбулАнкараТегеранУкраинаСВОСпецоперациягеополитикавойнакатастрофаБлижний ВостокЕвропа
 
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