https://ukraina.ru/20240522/1055220510.html
О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев
О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев - 22.05.2024 Украина.ру
О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру напомнил о череде фактов, указывающих на иную версию произошедшего в Иране, а также рассказал о турецких действиях, поспособствовавших предотвращению госпереворота в Анкаре
2024-05-22T15:27
2024-05-22T15:27
2024-05-22T15:27
видео
турция
иран
россия
эбрахим (ибрахим) раиси
нато
эрдоган
владимир путин
си цзиньпин
запад
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00:25 - О причинах авиакатастрофы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;05:13 - О вероятности повторения иранской трагедии в Турции;09:26 - О пресечении деятельности подрывных ячеек на территории Турции;11:24 - Какими были отношения между Тайипом Эрдоганом и Эбрахимом Раиси? 14:22 - Об отношениях Турции и России в 2024 году;17:50 - О реакции Турции на сближение России и Китая.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру напомнил о череде фактов, указывающих на иную версию произошедшего в Иране, а также рассказал о турецких действиях, поспособствовавших предотвращению госпереворота в Анкаре
00:25
- О причинах авиакатастрофы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;05:13
- О вероятности повторения иранской трагедии в Турции;09:26
- О пресечении деятельности подрывных ячеек на территории Турции;11:24
- Какими были отношения между Тайипом Эрдоганом и Эбрахимом Раиси? 14:22
- Об отношениях Турции и России в 2024 году;17:50
- О реакции Турции на сближение России и Китая.