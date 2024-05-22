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О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев

О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев - 22.05.2024 Украина.ру

О чём заявил президент Ирана за несколько часов до своей гибели и что готовят в Турции - Стародубцев

Политолог, эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру напомнил о череде фактов, указывающих на иную версию произошедшего в Иране, а также рассказал о турецких действиях, поспособствовавших предотвращению госпереворота в Анкаре

2024-05-22T15:27

2024-05-22T15:27

2024-05-22T15:27

видео

турция

иран

россия

эбрахим (ибрахим) раиси

нато

эрдоган

владимир путин

си цзиньпин

запад

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00:25 - О причинах авиакатастрофы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;05:13 - О вероятности повторения иранской трагедии в Турции;09:26 - О пресечении деятельности подрывных ячеек на территории Турции;11:24 - Какими были отношения между Тайипом Эрдоганом и Эбрахимом Раиси? 14:22 - Об отношениях Турции и России в 2024 году;17:50 - О реакции Турции на сближение России и Китая.

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