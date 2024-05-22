Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК - 22.05.2024 Украина.ру
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Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК
Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК - 22.05.2024 Украина.ру
Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал положение дел для Украины на фронте, положение дел во внешней... Украина.ру, 22.05.2024
2024-05-22T12:43
2024-05-22T12:43
видео
иван скориков
россия
украина
китай
владимир зеленский
кирилл буданов
снг
вооруженные силы украины
легитимность
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал положение дел для Украины на фронте, положение дел во внешней и во внутренней политике, уничтожение православного наследия, которое продолжает киевский режим, а также ситуацию, сложившуюся со "ждунами" в новых регионах России:00:26 – "Просроченный" Зеленский;05:45 – Продвижение ВС России;09:30 – О переговорах по Украине;15:07 – О законе о мобилизации и о бесчинствах украинских ТЦК;20:59 – О "ждунах" в новых регионах России;24:58 – Об уничтожении православного наследия на Украине. *в интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК

12:43 22.05.2024
 
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал положение дел для Украины на фронте, положение дел во внешней и во внутренней политике, уничтожение православного наследия, которое продолжает киевский режим, а также ситуацию, сложившуюся со "ждунами" в новых регионах России:

00:26 – "Просроченный" Зеленский;
05:45 – Продвижение ВС России;
09:30 – О переговорах по Украине;
15:07 – О законе о мобилизации и о бесчинствах украинских ТЦК;
20:59 – О "ждунах" в новых регионах России;
24:58 – Об уничтожении православного наследия на Украине.

*в интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
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