https://ukraina.ru/20240522/1055215528.html

Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК

Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК - 22.05.2024 Украина.ру

Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал положение дел для Украины на фронте, положение дел во внешней... Украина.ру, 22.05.2024

2024-05-22T12:43

2024-05-22T12:43

2024-05-22T12:43

видео

иван скориков

россия

украина

китай

владимир зеленский

кирилл буданов

снг

вооруженные силы украины

легитимность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/16/1055215306_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd5bd5ce629bf593ed175493020f87f4.jpg.webp

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал положение дел для Украины на фронте, положение дел во внешней и во внутренней политике, уничтожение православного наследия, которое продолжает киевский режим, а также ситуацию, сложившуюся со "ждунами" в новых регионах России:00:26 – "Просроченный" Зеленский;05:45 – Продвижение ВС России;09:30 – О переговорах по Украине;15:07 – О законе о мобилизации и о бесчинствах украинских ТЦК;20:59 – О "ждунах" в новых регионах России;24:58 – Об уничтожении православного наследия на Украине. *в интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

россия

украина

китай

харьков

донецк

авдеевка

киев

кнр (китай)

сумы

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, иван скориков, россия, украина, китай, владимир зеленский, кирилл буданов, снг, вооруженные силы украины, легитимность, выборы, президентские выборы, война, сво, спецоперация, си цзиньпин, андрей ермак, валерий залужный, харьков, донецк, авдеевка, киев, кнр (китай), сумы, укрепления, военкомат, военком, уклонисты, мобилизация, партизаны, александр сырский, беженцы, украинские беженцы, всу, религия, вера, сергей лавров, усик, александр усик, конфликт, президент, церковь, донбасс, днр, видео